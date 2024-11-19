Пришли на помощь, когда это было необходимо: теперь всем рекомендую «Клининг24»

Недавно в моей жизни случилась неприятность, от которой, кажется, не застрахован никто – нас затопили соседи. И не просто затопили, а залили горячей водой, практически кипятком из прорвавшейся трубы. Вода хлынула в таком объеме, что мы едва успели выключить электричество. Хорошо, что хоть это смогли сделать.

Пол, стены, мебель – все было насквозь мокрым. Кое-как я собрала воду с пола, но в воздухе уже ярко проступала повышенная влажность, а у меня в голове зародилась мысль: не начнется ли образование плесени? К тому же в квартире царил настоящий хаос – следы воды повсюду, потеки на мебели и стенах. Стало очевидно, что сама я не справлюсь. Быстренько погуглив, поняла, что нужно искать подходящую клининговую компанию. Спустя минут 10 наткнулась на услугу «Уборка после потопа» от «Клининг24». На этой компании и остановила свой выбор.

Почему я выбрала «Клининг24»

Решение обратиться именно в «Клининг24» пришло после недолгих, но тщательных раздумий. Я искала компанию, которая специализируется на ликвидации последствий затоплений, ведь задача стояла не из простых – не только очистить квартиру, но и предотвратить возможное развитие плесени и грибка.

На что я обратила внимание:

На официальном ресурсе «Клининг24» я сразу увидела, что уборка после затопления – это не просто какая-то дополнительная опция, а полноценная услуга с описанием методов и гарантий.

У компании наличествует техника для глубокой очистки и сушки поверхностей, что как раз и нужно в таких ситуациях.

Приятно удивила скорость обратной связи. Меня впечатлило, что на мою заявку ответили в течение 10 минут.

Немаловажным фактором стало и наличие опыт работы с подобными случаями. В отзывах, которые я тоже нашла на сайте, люди часто упоминали успешные истории уборок после затоплений.

Очень понравилось то, что на сайте представлено несколько вариантов связи. Даже не надо звонить самостоятельно. Достаточно оставить в заявке свой номер телефона либо написать, если удобнее, в любой из мессенджеров — «Телеграм» либо WhatsApp. Я предпочла пойти самым простым путем — воспользовалась кнопкой «Заказать звонок».

Первые впечатления о клининге

После звонка в компанию со мной связалась очень вежливая девушка-менеджер. Я подробно рассказала, что случилось, уточнила, что основной страх – это влажность и возможное появление плесени. Менеджер успокоила меня и сказала, что не стоит волноваться: клинеры сделают все возможное и невозможное для того, чтобы предотвратить проблему. Чтобы мне было понятнее, она быстро объяснила, как будет проходить работа: от просушки помещения до обработки поверхностей антисептическими средствами.

Мы договорились о времени, и уже на следующий день к нам приехала команда клинеров. К этому моменту я успела только убрать самое необходимое – сняла ковры и переместила часть вещей в относительно сухие комнаты.

Как проходила уборка

Клинеры прибыли вовремя, что сразу меня порадовало. В команде было трое человек, каждый сотрудник с заранее распределенными задачами. Это мне сразу бросилось в глаза. Никакой суеты, четкие выверенные действия. Клинеры были вооружены, как говорится, до зубов. Они привезли с собой все необходимое оборудование – от осушителей воздуха до средств для обработки поверхностей.

Первым этапом работы стала установка осушителей воздуха и мощных вентиляторов. Устройства начали работать сразу, что позволило ускорить процесс сушки. Клинеры проверяли влажность в помещении с помощью специального оборудования, чтобы точно определить, в каких конкретно местах необходимо сосредоточить усилия.

Вода успела впитаться в полы, особенно в местах, где стоят шкафы. Сначала клинеры тщательно вымыли поверхности, а затем обработали их антисептическими средствами, чтобы избежать образования плесени.

Мягкая мебель тоже пострадала от воды, но выбрасывать ее же не будешь. Клинеры провели химчистку диванов и кресел с помощью чистящих средств и какого-то мудреного оборудования. Кажется, они называли прибор экстрактором, точно не помню. Знаю, что раньше такой агрегат я нигде и никогда не видела. Все это было сделано аккуратно, с предварительным тестированием моющих составов.

Потки горячей воды оставили следы на окнах и стенах. Эти участки также хорошенько обработали. При работе, как я заметила, особое внимание уделяли углам и стыкам. Все поверхности обработали растворами против грибка и плесени.

Результат уборки

Когда работа была завершена, я не могла поверить своим глазам. Мое беспокойство по поводу влажности и грибка ушло – воздух стал свежим, полы сухими, а в квартиру снова как будто вернулся уют.

Но больше всего порадовало то, что ребята не только убрали все видимые последствия затопления, а и устранили потенциальные угрозы, которые волновали меня больше всего. Естественно, сохранность мебели тоже немного беспокоила, но, по моему мнению, испорченный диван — это ничто по сравнению с плесенью. К счастью, все обошлось без потерь. Мебель теперь выглядит как новая. Ничего выбрасывать не придется. А главное – я чувствую, что дом снова безопасен для жизни.

Мои впечатления и мнение о компании «Клининг24»

В ситуации, когда я чувствовала себя совершенно беспомощной, клинеры выступили в роли спасателей. Я не просто получила качественную уборку – мне помогли вернуть квартире привычный комфортный вид.

Сотрудники компании – настоящие профессионалы, которые работают четко и грамотно. И главное, со всей душой относятся и к работе, и к клиентам. Они не только убрали последствия затопления, но и дали мне массу полезных советов, как в будущем вести себя в подобных ситуациях.

Если вас настигла такая же беда, как меня, не раздумывайте – обращайтесь в «Клининг24». Я не просто осталась довольна, я теперь всем своим знакомым рекомендую эту компанию!