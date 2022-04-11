Приобретение дачного участка во Владимирской области

Дачные участки по горьковскому направлению сегодня очень востребованный вектор для долгосрочных вложений. Все больше людей хотят прикоснуться к местам с нетронутой природой и построить дом своей мечты. Всего час-полтора езды отделяют владельцев этих территорий от прямой трассы на столицу, где постоянный шум, гам и масса транспорта. Но стоит приехать на дачу и уже создается полное ощущение единения с лиственным лесом, бурлящей рекой и чистейшим воздухом.

Компромисс между природой и цивилизацией

Покупка участка во Владимирской области не означает, что владельцам территорий придется забыть о привычных благах города. В развитие частных секторов сегодня интегрируется множество инновационных решений. Это позволяет обустроить все коммуникации, наладить связь, телевидение, бесперебойное интернет-соединение.

Отличная транспортная развязка позволяет по Горьковскому шоссе быстро доехать до МКАД. Всего 100 км отделяет от города, но по ощущениям удается уехать на другой конец земли. Столько здесь света, тепла, зелени и великолепных природных сюжетов. Проблем с преодолением этих километров нет — пробки здесь редкость, а значит, поездка в преддверии выходных на дачу будет проходить легко и быстро. Не будет проблем и с доставкой строительных материалов для обустройства территорий. Также рядом размещается ж/д платформа, которая всегда поможет добраться до городской черты, без личного автомобиля.

Водоохранная зона не позволяет выстраивать дома на самом берегу, но есть места, откуда открывается удивительный вид на берег озер и рек. Кроме того, для местных всегда открыта возможность отдыха в этих живописных локациях.

Как правильно выбрать дачный участок во Владимирской области?

Участки представлены в широком разнообразии на любой кошелек. Поэтому, в первую очередь, следует оценить свои финансовые возможности. Подумать об ипотеке или допустимых мерах господдержки, которыми можно воспользоваться.

Перед тем, как выбирать вариант, следует определить его значение:

планируется ли здесь капитальная застройка;

что это будет дача или полноценное место проживания;

какая площадь нужна для огорода и сада.

сколько дополнительных построек необходимо

Не стоит отказываться от участка, если у него нет подведенного водопровода. Владимирская область богата на подземные источники, которые могут помочь организовать выгодное бурение скважины.