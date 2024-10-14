Приклад телескопический ПТ-2, Зенит

Пулемёты Калашникова ПК, ПКП и ПКМ — это серии отечественных автоматических оружий, созданных на базе платформы Калашникова. Они предназначены для выполнения задач подавления огневой мощью и поддержки пехоты на поле боя. Все три модели обладают высокой огневой мощью и используются для различных тактических задач в армии и правоохранительных органах.

Телескопический приклад от отечественного производителя Зенит предназначен для монтажа на пулемёты. Он устанавливается на штатное место ствольной коробки после снятия стандартного приклада. Приклад ПТ-2 позволяет стрелку легко регулировать длину и высоту приклада, а также обеспечивает возможность полного складывания. Проиизводится из алюминиевого сплава с черным покрытием, что придаёт ему прочность и долговечность. Инновационная система позволяет закреплять приклад вдоль ствольной коробки в любом положении. В нижнем положении упора щеки можно удобно использовать механический прицел.

Комплект поставки включает приклад, шестигранный ключ, затыльник от подствольного гранатомета (по пожеланию клиента), руководство по пользованию.

Ключевые особенности:

Монолитная конструкция детали исключает люфт и обеспечивает эффективность эксплуатации.

В комплекте два упора щеки, что позволяет стрелку удобно использовать.

Приклад оснащён амортизирующим затыльником. Также можно поставить затыльник от штатного приклада.

С правой части детали расположена съёмная антабка для крепления ремня.

В прикладе имеется влагозащищённый отдел для хранения мелочей.

В комплекте предусмотрен специальный зажимной ключ для установки и регулировки детали.

Модель обеспечивает стрелку возможность индивидуальной настройки длины приклада и высоты щеки, сохраняет при этом возможность полного сложения приклада.

Важные моменты

При обслуживании оружия важно регулярно очищать подвижные элементы, отвечающие за регулировку длины приклада. Производитель может вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия. При этом гарантируется, что такие изменения не повлияют на технические характеристики и качество изделия. Эти модификации бывают результатом улучшений конструкции.

Продукция совместима с различными платформами и моделями оружия, что делает её подходящей для модернизации различных систем. Используются высококачественные материалы, такие как прочные полимеры и металлы, которые обеспечивают долговечность и устойчивость к нагрузкам и экстремальным условиям.