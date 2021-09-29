Популярные устройства на Андроид

Устройства, работающие на операционной системе Android, пользуются высокой популярностью. Особенно это относится к смартфонам.
Самые популярные смартфоны на Android
Благодаря многообразию функций, имеющихся в операционной системе Android, она обеспечивает возможность технической поддержки самых разных гаджетов. Среди множества смартфонов на ОС Андроид предпочтение желательно отдавать высокобюджетным и среднебюджетным моделям. Особого внимания заслуживают устройства, входящие в топ смартфонов Samsung. В число флагманов на Андроиде входят:
- Xiaomi Mi 9;
- Asus Zenfone 6;
- Huawei P30 Pro;
- Samsung Galaxy Note 10+;
- OnePlus 7 Pro.
К cреднебюджетным смартфонам на Андроиде относятся:
- Xiaomi Redmi Note 7;
- Huawei Honor 10;
- Samsung Galaxy A50.
Основные критерии выбора
При выборе смартфона на Андроиде нужно учитывать целый ряд критериев. Главным среди них является надежность. Кроме того, необходимо принимать во внимание следующие факторы:
- Экран. От его диагонали зависит используемое разрешение, а применяемая матрица определяет качество цветопередачи.
- Процессор. В настоящее время процессоры для мобильных устройств имеют достаточно высокую производительность и могут справиться решением любых простых задач. Помимо мощности каждого ядра, надо учитывать технологию их изготовления.
- Объем оперативной памяти. Эта характеристика имеет большое значение в тех случаях, когда обладателю смартфона очень надо запустить одновременно несколько ресурсоемких приложений. Чем больше объем ОЗУ, тем быстрее работает девайс.
- Встроенная память. Владельцы смартфонов зачастую скачивают много различных приложений, для хранения которых требуется много места. Кроме того, в смартфонах хранят фотографии, аудиозаписи и видеоролики. Здесь также действует правило «чем больше – тем лучше».
- Емкость батареи. Она должна составлять не менее 4000 мАч. Устройства с батареями меньшей емкости в настоящее время не пользуются спросом.
Что касается графического ускорителя, видеокамеры и разъемов, то они являются второстепенными критериями ввиду своей узкой специализации.
Наряду с техническими характеристиками смартфонов на Андроиде при их выборе надо обращать внимание на установленную версию этой операционной системы. Таким способом можно спрогнозировать, как будет функционировать смартфон, какие с ним могут возникнуть проблемы.