Популярные устройства на Андроид

Устройства, работающие на операционной системе Android, пользуются высокой популярностью. Особенно это относится к смартфонам.

Самые популярные смартфоны на Android

Благодаря многообразию функций, имеющихся в операционной системе Android, она обеспечивает возможность технической поддержки самых разных гаджетов. Среди множества смартфонов на ОС Андроид предпочтение желательно отдавать высокобюджетным и среднебюджетным моделям. Особого внимания заслуживают устройства, входящие в топ смартфонов Samsung. В число флагманов на Андроиде входят:

Xiaomi Mi 9;

Asus Zenfone 6;

Huawei P30 Pro;

Samsung Galaxy Note 10+;

OnePlus 7 Pro.

К cреднебюджетным смартфонам на Андроиде относятся:

Xiaomi Redmi Note 7;

Huawei Honor 10;

Samsung Galaxy A50.

Основные критерии выбора

При выборе смартфона на Андроиде нужно учитывать целый ряд критериев. Главным среди них является надежность. Кроме того, необходимо принимать во внимание следующие факторы:

Экран. От его диагонали зависит используемое разрешение, а применяемая матрица определяет качество цветопередачи.

Процессор. В настоящее время процессоры для мобильных устройств имеют достаточно высокую производительность и могут справиться решением любых простых задач. Помимо мощности каждого ядра, надо учитывать технологию их изготовления.

Объем оперативной памяти. Эта характеристика имеет большое значение в тех случаях, когда обладателю смартфона очень надо запустить одновременно несколько ресурсоемких приложений. Чем больше объем ОЗУ, тем быстрее работает девайс.

Встроенная память. Владельцы смартфонов зачастую скачивают много различных приложений, для хранения которых требуется много места. Кроме того, в смартфонах хранят фотографии, аудиозаписи и видеоролики. Здесь также действует правило «чем больше – тем лучше».

Емкость батареи. Она должна составлять не менее 4000 мАч. Устройства с батареями меньшей емкости в настоящее время не пользуются спросом.

Что касается графического ускорителя, видеокамеры и разъемов, то они являются второстепенными критериями ввиду своей узкой специализации.

Наряду с техническими характеристиками смартфонов на Андроиде при их выборе надо обращать внимание на установленную версию этой операционной системы. Таким способом можно спрогнозировать, как будет функционировать смартфон, какие с ним могут возникнуть проблемы.