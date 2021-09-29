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Популярные устройства на Андроид

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Устройства, работающие на операционной системе Android, пользуются высокой популярностью. Особенно это относится к смартфонам.

Самые популярные смартфоны на Android

Благодаря многообразию функций, имеющихся в операционной системе Android, она обеспечивает возможность технической поддержки самых разных гаджетов. Среди множества смартфонов на ОС Андроид предпочтение желательно отдавать высокобюджетным и среднебюджетным моделям. Особого внимания заслуживают устройства, входящие в топ смартфонов Samsung. В число флагманов на Андроиде входят:

  • Xiaomi Mi 9;
  • Asus Zenfone 6;
  • Huawei P30 Pro;
  • Samsung Galaxy Note 10+;
  • OnePlus 7 Pro.

К cреднебюджетным смартфонам на Андроиде относятся:

  • Xiaomi Redmi Note 7;
  • Huawei Honor 10;
  • Samsung Galaxy A50.

Основные критерии выбора

При выборе смартфона на Андроиде нужно учитывать целый ряд критериев. Главным среди них является надежность. Кроме того, необходимо принимать во внимание следующие факторы:

  • Экран. От его диагонали зависит используемое разрешение, а применяемая матрица определяет качество цветопередачи.
  • Процессор. В настоящее время процессоры для мобильных устройств имеют достаточно высокую производительность и могут справиться решением любых простых задач. Помимо мощности каждого ядра, надо учитывать технологию их изготовления.
  • Объем оперативной памяти. Эта характеристика имеет большое значение в тех случаях, когда обладателю смартфона очень надо запустить одновременно несколько ресурсоемких приложений. Чем больше объем ОЗУ, тем быстрее работает девайс.
  • Встроенная память. Владельцы смартфонов зачастую скачивают много различных приложений, для хранения которых требуется много места. Кроме того, в смартфонах хранят фотографии, аудиозаписи и видеоролики. Здесь также действует правило «чем больше – тем лучше».
  • Емкость батареи. Она должна составлять не менее 4000 мАч. Устройства с батареями меньшей емкости в настоящее время не пользуются спросом.

Что касается графического ускорителя, видеокамеры и разъемов, то они являются второстепенными критериями ввиду своей узкой специализации.

Наряду с техническими характеристиками смартфонов на Андроиде при их выборе надо обращать внимание на установленную версию этой операционной системы. Таким способом можно спрогнозировать, как будет функционировать смартфон, какие с ним могут возникнуть проблемы.

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