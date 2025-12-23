Выбор материала для садовой мебели — один из главных вопросов при обустройстве дачи или террасы. От этого решения зависит не только внешний вид, но и долговечность, комфорт использования и затраты на обслуживание. Рассмотрим три самых популярных варианта и поможем определить, какой подойдет именно вам.

Дерево: классика и природная красота

Деревянная мебель https://na-balcone.ru/catalog/sadovaya_mebel/sadovaya_mebel_iz_dereva/ создает особую атмосферу уюта и единения с природой. Это традиционный выбор, который никогда не выходит из моды.

Породы дерева для уличной мебели:

Тик считается золотым стандартом благодаря высокому содержанию натуральных масел, которые защищают от влаги и насекомых. Мебель из тика служит десятилетиями без специальной обработки, лишь приобретая благородный серебристый оттенок. Акация и эвкалипт — достойные альтернативы по более доступной цене, они также обладают хорошей влагостойкостью. Сосна и ель привлекают низкой стоимостью, но требуют обязательной защитной обработки.

Преимущества:

Экологичность и природная эстетика

Приятная на ощупь поверхность, не нагревается на солнце

Возможность реставрации и обновления

Прочность качественных твердых пород

Хорошо вписывается в любой ландшафтный дизайн

Недостатки:

Требует регулярного ухода — пропитки, покраски или обработки маслом

Меняет цвет под воздействием солнца и влаги

Может растрескиваться при резких перепадах температуры

Высокая стоимость влагостойких пород

Значительный вес, сложность перемещения

Уход: Обрабатывайте защитными составами минимум раз в год, перед зимой желательно убирать в помещение или накрывать. Регулярно проверяйте на наличие трещин и сколов.

Ротанг: современное решение

Под ротангом для садовой мебели https://na-balcone.ru/catalog/sadovaya_mebel/sadovaya_mebel_iz_rotanga/ обычно понимают искусственный материал — полиротанг или техноротанг. Это синтетические волокна, имитирующие натуральное плетение.

Преимущества:

Отличная устойчивость к влаге, солнцу и морозу

Легкий вес при хорошей прочности

Стильный внешний вид

Практически не требует ухода

Не выцветает на солнце (качественный материал)

Приятная текстура, не нагревается сильно

Можно оставлять на улице круглый год

Недостатки:

Качественный искусственный ротанг стоит дорого

Дешевые варианты быстро теряют вид

Может повреждаться острыми предметами

При низком качестве материал становится хрупким на морозе

Ограниченная цветовая гамма

Уход: Достаточно периодически протирать влажной тряпкой и мыть из шланга. Подушки лучше заносить в дом во время дождя.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Можно ли оставлять деревянную мебель на улице зимой?

Влагостойкие породы (тик, акация) можно оставлять, но лучше накрыть защитным чехлом. Сосну и другие мягкие породы обязательно заносить в помещение или хотя бы под навес, иначе дерево быстро придет в негодность от влаги и морозов.

Что лучше для жаркого климата?

Дерево и качественный ротанг — они меньше нагреваются. Металл на солнце становится очень горячим. Если выбираете металл, размещайте мебель в тени или используйте толстые подушки.

Как отличить качественный искусственный ротанг от дешевого?

Качественный материал упругий, равномерно окрашен, без химического запаха. Плетение плотное, без зазоров. Дешевый ротанг жесткий, может иметь неравномерный цвет, быстро выцветает и становится ломким. Проверяйте толщину волокна — от 1,2 мм.