Польза массажа для детей с ДЦП: улучшение тонуса и координации

Если в семье растет ребенок с ДЦП, массаж обычно появляется в его жизни очень рано, чуть ли не с первых месяцев. Один курс сменяет другой, массажисты меняются, а у родителей остаются вопросы. Что массаж на самом деле дает? Станет ли ребенок лучше двигаться? И как вообще понять, есть ли толк? Если коротко: массаж нужен, но сам по себе он погоды не делает. Работает он тогда, когда идет вместе с лечебной физкультурой и другими занятиями. Как проводят массаж детям с ДЦП, подробно описано на сайте.

Что происходит с мышцами при ДЦП

ДЦП — следствие повреждения мозга, которое случилось до родов, во время них или вскоре после. Мозг «командует» мышцами неправильно, и тонус у ребенка меняется. Чаще он повышен: это называют спастичностью. Мышцы все время напряжены, руку или ногу трудно разогнуть, движения скованные. Но бывает и наоборот — тонус слабый или скачет, появляются движения, которые ребенок не контролирует, ему трудно держать равновесие.

Если одни мышцы годами в напряжении, а другие слабые, мышцы и сухожилия постепенно укорачиваются. Суставы перестают двигаться в полном объеме — это контрактуры. Не допустить их — одна из главных задач реабилитации. Тут помогает все вместе: массаж, растяжка, правильная поза в кровати и на стуле, ортезы. Заменить одно другим не получится.

Как массаж влияет на тонус

Одинакового массажа «для всех детей с ДЦП» не бывает. Специалист смотрит, какие мышцы напряжены, а какие ослаблены, и с каждыми работает по-своему.

Напряженные мышцы расслабляют: медленно гладят, мягко потряхивают, используют легкую вибрацию и точечные приемы. Слабые, наоборот, «будят» — растирают и разминают активнее. Заодно улучшается кровоток, что особенно важно для рук и ног, которые мало двигаются. Ребенку становится легче, скованность уходит, и мышцы готовы к упражнениям. А если добавить пассивные движения и растяжку, суставы дольше сохраняют подвижность.

Есть важный момент. По данным исследований, после массажа спастичность действительно уменьшается и ребенку становится комфортнее, но ненадолго — если потом не двигаться, эффект быстро проходит. Поэтому массаж обычно делают прямо перед ЛФК: расслабленные мышцы легче растянуть и потренировать.

Координация: роль массажа и движения

Координация и равновесие во время массажа не тренируются. Держать голову, сидеть, ползать, стоять, ходить ребенок учится, только когда делает это сам — или с помощью специалиста. Массаж тут на подхвате: снимает напряжение, помогает лучше чувствовать свое тело, и упражнения даются проще.

Так что смотреть стоит на результат реабилитации в целом. И цели лучше ставить конкретные: сесть без поддержки, удержать ложку, пройти пару шагов, держась за опору. К ним ребенка ведет все вместе — массаж, ЛФК, занятия с эрготерапевтом, ортезы, а если нужно, и лекарства от спастичности.

Особенности массажа при ДЦП

Делать такой массаж должен специалист, который умеет работать с детьми с ДЦП. Некоторые обычные приемы при спастичности только навредят. Например, резкое поколачивание по напряженной мышце сделает ее еще напряженнее. Поэтому технику подбирают под конкретного ребенка.

Курсы, как правило, проходят несколько раз в год. Многие массажисты показывают родителям несложные приемы, чтобы между курсами можно было заниматься дома.

Работает ли массаж, видно по простым вещам. Ребенку после сеанса легче разогнуть руку или ногу, он спокойнее переносит занятия, лучше спит, реже жалуется, что «тянет». Обязательно рассказывайте об этом массажисту и реабилитологу — так им проще подстроить план. А если курс прошел, а изменений нет или стало хуже, план нужно обсудить с врачом заново.

Когда массаж откладывают

Сеанс лучше перенести и посоветоваться с врачом, если:

у ребенка температура, он заболел или обострилась хроническая болезнь;

судороги стали чаще или выглядят иначе — тогда сначала к неврологу;

на коже воспаление, гнойнички или свежие ранки;

ребенку больно, он плачет на каждом сеансе, и непонятно почему.

Эпилепсия сама по себе не всегда повод отказаться от массажа, но решать это нужно вместе с неврологом.

Главное о массаже при ДЦП

Массаж снимает мышечное напряжение, улучшает кровоток и готовит ребенка к движению. А вот координация развивается уже на занятиях. Больше всего пользы массаж приносит как часть общей реабилитации. Записаться к детскому массажисту: https://www.smdoctor.ru/doctors/detskiy-massazhist/massazh-detey-pri-dtsp/