Полезные свойства сыров с плесенью

Среди великого разнообразия в каталоге сыров особого внимания заслуживают благородные сыры с плесенью. Помимо яркого вкуса и аромата, они обладают доказанной пользой для здоровья, что объясняет популярность этого деликатеса среди поклонников здорового питания.

Что такое сыры с плесенью?

Сыры с плесенью изготавливаются путем специального культивирования грибка Penicillium roqueforti, Penicillium camemberti или Penicillium glaucum. Наиболее известные представители этого семейства — рокфор, камамбер, горгонзола, дорблю и стилтон. Эти сыры покрыты слоем голубой или белой плесени, что придает им своеобразный вкус и аромат.

Польза сыров с плесенью

можно заказать сыры, обладающие следующими плюсами:

  • Высокая концентрация кальция и фосфора. Сыры с плесенью богаты кальцием и фосфором, которые отвечают за прочность костей и зубов, профилактику остеопороза и сохранность красоты улыбки.
  • Источник белка. Белок в сырах с плесенью легко усваивается организмом, оказывая благотворное влияние на рост и восстановление тканей, укрепление иммунитета и регуляцию метаболизма.
  • Полезные бактерии. Благородная плесень содержит микроорганизмы, способные улучшать кишечную флору, повышать устойчивость организма к инфекционным заболеваниям и способствовать правильному пищеварению.
  • Богатый витаминный состав. Сыры с плесенью богаты витаминами группы B, особенно B12, участвующим в производстве эритроцитов и поддерживающим нервную систему.
  • Укрепляют сердце и сосуды. Микроэлементы и ферменты, содержащиеся в таких сырах, помогают поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы, уменьшают риск тромбозов и атеросклероза.

Сыр с плесенью – не только изысканный деликатес. Он действительно полезен для здоровья.

Как правильно выбрать сыр с плесенью?

Приобретая сыр с плесенью, обратите внимание на:

  • Цвет и текстуру. Настоящий сыр должен обладать влажным срезом и яркими пятнами плесени.
  • Запах. Должен быть глубоким, но не резким, с нотками грибов, травы или лесного запаха.
  • Форму головки. Вес головок может варьироваться от 100 граммов до нескольких килограммов, но предпочтение стоит отдавать небольшим экземплярам, так как они лучше сохраняют свежесть.

Несколько советов по употреблению:

  • Наслаждаться сыром с плесенью лучше всего в свежем виде, нарезав его на небольшие тонкие ломтики.
  • Подавайте продукт с виноградом, грушами, инжиром или орехами, дополняя вином или шампанским.
  • Рекомендуемая дневная норма сыра с плесенью — 30-50 грамм.

Открывайте для себя мир элитных сыров с плесенью, зная, что, помимо роскошного вкуса, вы получаете еще и большую пользу для здоровья.

