Полезные свойства сыров с плесенью

Среди великого разнообразия в каталоге сыров особого внимания заслуживают благородные сыры с плесенью. Помимо яркого вкуса и аромата, они обладают доказанной пользой для здоровья, что объясняет популярность этого деликатеса среди поклонников здорового питания.
Что такое сыры с плесенью?
Сыры с плесенью изготавливаются путем специального культивирования грибка Penicillium roqueforti, Penicillium camemberti или Penicillium glaucum. Наиболее известные представители этого семейства — рокфор, камамбер, горгонзола, дорблю и стилтон. Эти сыры покрыты слоем голубой или белой плесени, что придает им своеобразный вкус и аромат.
Польза сыров с плесенью
Сыры с плесенью обладают следующими плюсами:
- Высокая концентрация кальция и фосфора. Сыры с плесенью богаты кальцием и фосфором, которые отвечают за прочность костей и зубов, профилактику остеопороза и сохранность красоты улыбки.
- Источник белка. Белок в сырах с плесенью легко усваивается организмом, оказывая благотворное влияние на рост и восстановление тканей, укрепление иммунитета и регуляцию метаболизма.
- Полезные бактерии. Благородная плесень содержит микроорганизмы, способные улучшать кишечную флору, повышать устойчивость организма к инфекционным заболеваниям и способствовать правильному пищеварению.
- Богатый витаминный состав. Сыры с плесенью богаты витаминами группы B, особенно B12, участвующим в производстве эритроцитов и поддерживающим нервную систему.
- Укрепляют сердце и сосуды. Микроэлементы и ферменты, содержащиеся в таких сырах, помогают поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы, уменьшают риск тромбозов и атеросклероза.
Сыр с плесенью – не только изысканный деликатес. Он действительно полезен для здоровья.
Как правильно выбрать сыр с плесенью?
Приобретая сыр с плесенью, обратите внимание на:
- Цвет и текстуру. Настоящий сыр должен обладать влажным срезом и яркими пятнами плесени.
- Запах. Должен быть глубоким, но не резким, с нотками грибов, травы или лесного запаха.
- Форму головки. Вес головок может варьироваться от 100 граммов до нескольких килограммов, но предпочтение стоит отдавать небольшим экземплярам, так как они лучше сохраняют свежесть.
Несколько советов по употреблению:
- Наслаждаться сыром с плесенью лучше всего в свежем виде, нарезав его на небольшие тонкие ломтики.
- Подавайте продукт с виноградом, грушами, инжиром или орехами, дополняя вином или шампанским.
- Рекомендуемая дневная норма сыра с плесенью — 30-50 грамм.
Открывайте для себя мир элитных сыров с плесенью, зная, что, помимо роскошного вкуса, вы получаете еще и большую пользу для здоровья.