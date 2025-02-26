Pokémon TCG Pocket не будет добавлена ​​в киберспортивную систему Pokemon в ближайшее время

С момента выхода карточной игры на мобильных устройствах в 2024 году Pokémon TCG Pocket получила широкое распространение, но стать полноценной киберспортивной дисциплиной ей пока не суждено. Зато есть множество других увлекательных игр, на события которых можно совершать пари, используя olimp промокод.

В интервью директор The Pokémon Company по глобальному киберспорту Крис Браун рассказал о будущем Pokémon TCG Pocket. «Мы постоянно рассматриваем различные игры», — сказал Браун. «Pokémon Sleep тоже есть. Но на данный момент мы не планируем, чтобы Pokémon TCG присоединилась к Pocket, но мы не отрицаем такой возможности в будущем».

В настоящее время среди конкурирующих игр Pokémon – Pokémon Scarlet & Violet на VGC, Pokémon TCG и Pokémon UNITE. В прошлом у Pokken была соревновательная FGC-сцена. Все эти игры были частью соревновательного сезона The Pokémon Company, в котором профессиональные игроки со всего мира участвовали в региональных, международных и чемпионатах.

Поскольку TCG уже считается соревновательной карточной игрой Pokémon, Pokémon TCG Pocket вряд ли присоединится к ней. Благодаря меньшему набору карт, упрощенным предметам и сторонникам, а также единственной зоне энергии, которую можно использовать каждый ход, сообщество также поставило под сомнение текущее конкурентное состояние Pokémon TCG Pocket, в том числе баланс игры.