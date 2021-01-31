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Поисковая реклама Google

31.01.2021 08:15

Поисковая реклама Google

Платный механизм, разработанный компанией Google, позволяет рекламодателю показывать свои объявления в ответ на введённый пользователем ключевой запрос. Такая технология интернет-маркетинга относится к поисковой рекламе и используется компаниями различного масштаба и сфер деятельности.

Кейсы по использованию рекламы в поисковой выдаче можно найти на сайте www.adwservice.com.ua/poiskovaya-reklama.

Как работает поисковая реклама Google?

Принцип работы поисковой рекламы Google можно объяснить на простом примере. С одной стороны, есть интернет-магазин, продающий спортивный инвентарь и желающий привлечь как можно больше покупателей на свой сайт, с другой – пользователь, который планирует приобрести определённую беговую дорожку. Последний заходит на страницу поисковика и вводит запрос «купить беговую дорожку N».

Чтобы пользователь увидел рекламу интернет-магазина, компании необходимо разместить соответствующее объявление. Его содержание отражает ответ на запрос пользователя, а в настройках указаны определённые ключевые фразы, в том числе и те, по которым могут искать беговые дорожки.

Система анализирует все рекламные кампании, в настройках которых присутствует тот или иной ключевик, и ранжирует релевантные объявления в зависимости от их качества и стоимости клика. Реклама в поисковой выдаче помечается специальной меткой. А при клике на неё со счёта в аккаунте рекламодателя списывается определённая сумма, не превышающая заданной максимальной ставки.

Основные параметры рекламы в поисковой выдаче

Реклама в поисковой выдаче

При настройке поисковой рекламы необходимо задать целый ряд параметров рекламной кампании, от которых зависят условия отображения объявлений и, в конечном счёте, их эффективность:

  • Характеристики целевой аудитории. Использование геотаргетинга, ограничение по возрасту и полу, выбор сферы интересов и другие настройки позволяют уменьшить количество пользователей, которые смогут увидеть объявление. Сервис покажет рекламу только тем, кто соответствует представлениям компании о целевой аудитории бизнеса;
  • Бюджет. С использованием Google AdWords можно успешно проводить кампании как с минимальным бюджетом, так и с масштабными вложениями. Организация с любым уровнем финансовых возможностей сможет найти комфортный режим продвижения своего продукта;
  • Ставки. Система Google Ads по умолчанию устанавливает расчётные значения ставок, при которых предполагается максимальное количество кликов с учётом заданных ограничений бюджета. При желании их можно изменять вручную;
  • Текст объявления. Его длина ограничена количеством символов, поэтому для составления продающего и эффективного текста требуется серьёзный креативный подход;
  • Ключевые слова. Их выбор и правильное использование считается одним из наиболее важных шагов при планировании рекламной кампании Гугл. Система предлагает выбрать один из вариантов соответствия, а также воспользоваться планировщиком ключевых фраз. Он автоматически подбирает наиболее подходящие слова и словосочетания для сайта.

Статья подготовлена по материалам из этого источника.

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