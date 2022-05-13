Поиск и выбор интернет-провайдера

Для большинства людей доступ к интернету в настоящее время является насущной необходимостью. Для его обеспечения нужно позаботиться о поиске и выборе хорошего интернет-провайдера.

Основные принципы выбора провайдера

Выбор интернет-провайдеров в небольших населенных пунктах небогат, поскольку их перечень ограничен. Но в крупных городах работает множество поставщиков, и выбрать самого подходящего среди них бывает непросто. Для сужения круга поиска надо выяснить, какие компании оказывают такие услуги в том здании, где они будут постоянно использоваться. Чтобы найти провайдера по адресу, который максимально полно соответствует потребностям клиента, первым делом нужно определиться с целями использования глобальной сети. От них зависит требуемая юзеру скорость соединения. Возможны следующие варианты:

Для работы с документами, веб-серфинга, использования электронной почты достаточно скорости 8 Мбит/с. При этом трафик может иметь лимитированный объем.

Для регулярного общения с применением программ вроде Skype, простых интернет-игр, скачивания относительно небольших файлов требуется выход во всемирную паутину на скорости не меньше 25 Мбит/с без лимита.

Для продвинутых интернет-игр, скачивания значительного объема данных, просмотра сериалов понадобится доступ к глобальной сети на скорости не меньше 40 Мбит/с.

Важнейшие критерии выбора провайдера

Важную роль при выборе интернет-провайдера играет предлагаемый им способ подключения ко всемирной паутине. Подключение при помощи технологии ADSL через телефонную линию не позволяет достигать скорости более 25 Мбит/с, а на практике она обычно составляет не больше 6 Мбит/с. Подключение по выделенной линии обеспечивает стабильный доступ к сети на скорости до 1 Гбит/с. Беспроводной доступ предлагают провайдеры, использующие технологию WiMAX, и все ведущие операторы сотовой связи. Каждый из вышеперечисленных способов имеет свои сильные и слабые стороны, и для принятия наилучшего решения нужно руководствоваться следующими критериями:

стоимость услуг;

стабильность соединения;

наличие круглосуточной высококачественной техподдержки;

скорость соединения;

дополнительные предоставляемые услуги.

Надежный интернет-провайдер должен иметь все технические средства, необходимые для удобной и безопасной навигации во всемирной паутине. При этом стоимость его услуг не должна быть чрезмерной.