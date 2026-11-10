Подготовка к УЗИ органов малого таза: что важно знать

Женщина приходит на УЗИ после работы, выпив за день пару чашек кофе, а врач через минуту просит выйти и выпить литр воды: мочевой пузырь пустой, и ничего не видно. Бывает и наоборот: пациентка добросовестно терпит с полным пузырем, а исследование оказывается трансвагинальным, где это только мешает. Чтобы УЗИ органов малого таза было информативным и прошло с первого раза, нужно заранее понимать, каким способом его будут делать и в какой день цикла. Чтобы узнать подробнее об исследовании и записаться, достаточно перейти на страницу услуги, а ниже разберем, как подготовиться к процедуре.

Сначала уточните способ исследования

От того, как будет проходить УЗИ, зависит почти вся подготовка. У женщин используют три доступа. Трансабдоминальный — датчик ведут по коже внизу живота. Трансвагинальный — тонкий датчик в одноразовом чехле вводят во влагалище, он находится ближе к органам и дает более четкую картинку. Трансректальный применяют у девушек, не живущих половой жизнью, когда осмотра через живот недостаточно.

У мужчин УЗИ органов малого таза включает осмотр мочевого пузыря и предстательной железы, обычно через живот, а при необходимости трансректально.

Способ указывает врач в направлении. Если в направлении ничего не сказано, уточните при записи — это сэкономит время и нервы. Иногда врач планирует оба доступа подряд: сначала смотрит через живот с полным пузырем, затем просит опорожнить его и продолжает трансвагинально. В таком случае готовьтесь к первому варианту, а остальное подскажут в кабинете.

Если УЗИ через живот: нужен полный мочевой пузырь

Наполненный мочевой пузырь работает как окно: он раздвигает петли кишечника и пропускает ультразвук к матке и яичникам. Поэтому подготовка выглядит так:

за час до исследования выпейте 1–1,5 литра негазированной воды, морса или некрепкого чая и не ходите в туалет;

если терпеть очень тяжело, можно частично опорожнить пузырь, но так, чтобы сохранялось ощущение наполненности;

за два-три дня исключите продукты, которые усиливают газообразование: бобовые, капусту, черный хлеб, сырые овощи и фрукты в большом количестве, газировку, молоко;

при склонности к вздутию врач может посоветовать средства от газообразования накануне и утром.

Само исследование лучше проводить через 4–6 часов после последнего приема пищи: так в кишечнике меньше газов.

Если УЗИ трансвагинальное: пузырь должен быть пустым

Здесь все наоборот. Непосредственно перед исследованием нужно сходить в туалет, иначе полный мочевой пузырь будет отодвигать органы от датчика. Специальная диета обычно не требуется, но при выраженном вздутии лучше накануне воздержаться от газообразующих продуктов.

С собой полезно взять пеленку или полотенце, влажные салфетки. Презерватив на датчик, как правило, есть в кабинете, но в некоторых медицинских учреждениях просят принести свой — это тоже стоит уточнить при записи. Если вы проходили обследование недавно, возьмите прошлые заключения.

В какой день цикла записываться

Для планового осмотра матки и яичников чаще всего выбирают 5–7-й день цикла, сразу после окончания менструации. В это время эндометрий тонкий, и врачу проще увидеть полипы, миомы, кисты и оценить структуру яичников.

Бывают и другие задачи. Чтобы отследить созревание фолликула и овуляцию, УЗИ проводят несколько раз в середине цикла по графику, который составляет гинеколог. Для оценки желтого тела или эндометрия перед планированием беременности могут назначить исследование во второй половине цикла. При острой боли, подозрении на кровотечение или внематочную беременность УЗИ делают в любой день без ожидания.

После менопаузы, при отсутствии менструаций или во время беременности день цикла значения не имеет. Если цикл нерегулярный, удобный день подскажет гинеколог, ориентируясь на задачу исследования. При длительных кровянистых выделениях УЗИ иногда проводят прямо на их фоне — это не мешает врачу и даже помогает найти причину.

Особенности подготовки для мужчин

Мужчинам для трансабдоминального исследования мочевого пузыря и простаты тоже нужен полный пузырь: выпить около литра воды за час. Иногда врач просит после основного осмотра опорожнить пузырь и проверяет, сколько мочи осталось внутри. При трансректальном УЗИ накануне вечером или утром может понадобиться очистительная клизма или микроклизма.

Чего делать не стоит

Не отменяйте лекарства самостоятельно: если вы что-то принимаете постоянно, просто скажите об этом врачу. Не стоит проводить УЗИ сразу после рентгенологических исследований кишечника с барием — контраст мешает обзору. Если накануне делали колоноскопию, исследование лучше отложить на день-два.

Что запомнить перед записью

Через живот — с полным мочевым пузырем, трансвагинально — с пустым. Для планового осмотра у женщин удобнее 5–7-й день цикла, при острых жалобах — любой. Пара дней без газообразующих продуктов почти всегда делает картинку четче. Записаться на УЗИ органов малого таза: https://www.smclinic.ru/diagnosis/ultrazvukovaya-diagnostika/uzi-organov-malogo-taza/