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Подбор правильного наружного освещения дорог

13.01.2021 14:40

Наружное освещение автомобильных дорог – самая важная часть уличной осветительной системы. Малейшие нарушения при организации дорожной подсветки могут привести к ДТП, ЧП, человеческим жертвам. Рассказываем, какие требования к дорожной освещенности существуют и какое оборудование используется при освещении автомобильных дорог.

Требования к подсветке дорог

Проектирование иллюминации дорог общего пользования проводится в соответствии с рядом СНиПов, ГОСТов. Основное требование этих документов – полотно и обочина должны быть подсвечены на таком уровне, при котором участники движения четко различают друг друга, при этом не ослеплены.

Нормы освещенности дорожного полотна зависят от категории объекта:

  • А – трассы, автомагистрали, главные улицы города: 15-20 Лк при яркости покрытия 0,8-1,6 кд/кв.м.

  • Б – районные дороги: 10-15 Лк с яркостью покрытия 0,4-1 кд/кв.м.

  • В – местные дороги: 4-6 Лк при яркости полотна 0,2-0,4 кд/кв.м.

Если на участке есть резкие повороты, перекрестки, примыкания, крутые спуски, то уровень освещенности должен быть больше.

Оборудование для дорожной подсветки: опоры и светильники

Осветительные приборы для уличного освещения дорожных полотен должны быть:

  • Простыми и безопасными в монтаже, обслуживании, утилизации.

  • С внешним покрытием, надежно защищенным от пыли, влаги – классом от IP65.

  • Устойчивыми к порывам ветра, солнцу, граду, туману.

  • Вандалоустойчивыми, стойкими к механическим воздействиям.

  • С высокой энергоэффективностью, светоотдачей.

  • Экономичными.

  • Отличаться долгим сроком службы.

  • Эстетичными, гармонировать с опорными конструкциями.

Нормальная мощность светильников для местных и районных автодорог – 50-200 Вт, для центральных улиц и трасс – 250-400 Вт.

В качестве источника света используют натриевые (ДНаТ), металлогалогенные (ДРИ), ртутные (ДРЛ) лампы. Но наиболее эффективными считаются светодиодные. Эти модели безупречно справляются с задачей подсветки дорог всех категорий. Светоотдача у них приближена к 100%, они пожаробезопасны, не мерцают, служат более 5 лет. К тому же они очень экономно расходуют электроэнергию, что важно для экономии на обслуживании системы дорог.

Чаще всего осветительные приборы располагают на металлических оцинкованных опорах – конических граненых и круглых. Для стандартных дорог подойдут несущие конструкции высотой 6-12 м, для дорожных развязок – до 35 м. Металлические изделия легкие, безопасные, простые в транспортировке и монтаже, долговечные, благодаря цинковому покрытию их можно устанавливать в районах с любым климатом. Крепятся приборы на них с помощью консолей (кронштейнов, оголовников), тоже металлических, покрытых цинком, порошковой краской. Бывают кронштейны одно-, двух-, трех-, четырехрожковые. Выбирают их в зависимости от того, сколько полос нужно осветить. Например, если опору освещения устанавливают на обочине, то используют с одним рожком, если между полосами, то с двумя.

При подборе опор для освещения дороги также важно учесть, каким способом будет произведена установка конструкции. Есть два способа монтажа столбов – прямостоечный и фланцевый. Прямостоечные прямо ставят в котлован и бетонируют, фланцевые крепят к фундаменту, забетонированному в котловане.

Также фонари на дорогах крепят к стенам зданий с помощью боковых кронштейнов и хомутов.

Разнообразные опоры наружного освещения предлагает производитель ТПК «СЭТ» https://svetilniki-opory.com/opory-osveshenia. Компания отправляет продукцию по всей России, занимается проектированием осветительных систем любых объектов.

Только при соблюдении требований из регламентирующих документов, а также понимании, какое оборудование необходимо, можно спроектировать и организовать качественное наружное освещение дорог любого уровня.

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