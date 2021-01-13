Подбор правильного наружного освещения дорог

Подбор правильного наружного освещения дорог13.01.2021 14:40
Наружное освещение автомобильных дорог – самая важная часть уличной осветительной системы. Малейшие нарушения при организации дорожной подсветки могут привести к ДТП, ЧП, человеческим жертвам. Рассказываем, какие требования к дорожной освещенности существуют и какое оборудование используется при освещении автомобильных дорог.
Требования к подсветке дорог
Проектирование иллюминации дорог общего пользования проводится в соответствии с рядом СНиПов, ГОСТов. Основное требование этих документов – полотно и обочина должны быть подсвечены на таком уровне, при котором участники движения четко различают друг друга, при этом не ослеплены.
Нормы освещенности дорожного полотна зависят от категории объекта:
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А – трассы, автомагистрали, главные улицы города: 15-20 Лк при яркости покрытия 0,8-1,6 кд/кв.м.
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Б – районные дороги: 10-15 Лк с яркостью покрытия 0,4-1 кд/кв.м.
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В – местные дороги: 4-6 Лк при яркости полотна 0,2-0,4 кд/кв.м.
Если на участке есть резкие повороты, перекрестки, примыкания, крутые спуски, то уровень освещенности должен быть больше.
Оборудование для дорожной подсветки: опоры и светильники
Осветительные приборы для уличного освещения дорожных полотен должны быть:
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Простыми и безопасными в монтаже, обслуживании, утилизации.
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С внешним покрытием, надежно защищенным от пыли, влаги – классом от IP65.
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Устойчивыми к порывам ветра, солнцу, граду, туману.
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Вандалоустойчивыми, стойкими к механическим воздействиям.
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С высокой энергоэффективностью, светоотдачей.
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Экономичными.
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Отличаться долгим сроком службы.
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Эстетичными, гармонировать с опорными конструкциями.
Нормальная мощность светильников для местных и районных автодорог – 50-200 Вт, для центральных улиц и трасс – 250-400 Вт.
В качестве источника света используют натриевые (ДНаТ), металлогалогенные (ДРИ), ртутные (ДРЛ) лампы. Но наиболее эффективными считаются светодиодные. Эти модели безупречно справляются с задачей подсветки дорог всех категорий. Светоотдача у них приближена к 100%, они пожаробезопасны, не мерцают, служат более 5 лет. К тому же они очень экономно расходуют электроэнергию, что важно для экономии на обслуживании системы дорог.
Чаще всего осветительные приборы располагают на металлических оцинкованных опорах – конических граненых и круглых. Для стандартных дорог подойдут несущие конструкции высотой 6-12 м, для дорожных развязок – до 35 м. Металлические изделия легкие, безопасные, простые в транспортировке и монтаже, долговечные, благодаря цинковому покрытию их можно устанавливать в районах с любым климатом. Крепятся приборы на них с помощью консолей (кронштейнов, оголовников), тоже металлических, покрытых цинком, порошковой краской. Бывают кронштейны одно-, двух-, трех-, четырехрожковые. Выбирают их в зависимости от того, сколько полос нужно осветить. Например, если опору освещения устанавливают на обочине, то используют с одним рожком, если между полосами, то с двумя.
При подборе опор для освещения дороги также важно учесть, каким способом будет произведена установка конструкции. Есть два способа монтажа столбов – прямостоечный и фланцевый. Прямостоечные прямо ставят в котлован и бетонируют, фланцевые крепят к фундаменту, забетонированному в котловане.
Также фонари на дорогах крепят к стенам зданий с помощью боковых кронштейнов и хомутов.
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Только при соблюдении требований из регламентирующих документов, а также понимании, какое оборудование необходимо, можно спроектировать и организовать качественное наружное освещение дорог любого уровня.
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