Почему стоит выбрать пластиковые мусорные контейнеры для обустройства территории

Накопление мусора на участке или объекта — неизбежное явление, которое связано с жизнедеятельностью человека. Обустройство пунктов сбора бытовых и промышленных отходов является важным требованием обустройства территорий и помещений. Без этого не могут обойтись ни частные домовладения, ни предприятия различной направленности. Универсальным решением проблемы выступают контейнеры для мусора пластиковые.

Ежегодно каждый человек на планете в среднем вырабатывает около 400 кг мусора. Отходы собираются в мусорные пакеты, урны, ведра баки, после чего их помещают в контейнер, откуда содержимое забирают мусоровозы. Таким образом контейнеры выступают основой при организации комплекса сбора на объекте или участке.

Отсутствие пунктов сбора отходов на территории нарушает санитарно-гигиенические нормы. Это приводит к накоплению мусора на участке, что портит внешний вид окружающего пространства, представляет угрозу для экологии и здоровья человека. Многие виды отходов содержат опасные или легковоспламеняющиеся вещества, а также имеют продолжительный период разложения. Со временем на территории образуются стихийные свалки, привлекающие вредителей. Здесь созданы благоприятные условия для размножения вредоносных микроорганизмов: возбудителей заболеваний и источника неприятного запаха.

Для борьбы с накоплением отходов необходимо купить контейнер для мусора пластиковый. В сочетании с ответственностью пользователей, регулярной уборкой и своевременным вывозом содержимого резервуара это гарантирует чистоту и порядок на участке или в помещении.

Контейнер под мусор пластиковый и его преимущества

Пластик — универсальная и более практичная альтернатива металлу. Мусорный контейнер пластиковый изготавливают из полиэтилена низкого давления (HDPE). Технологии производства позволяют проектировать конструкции любой сложности, а на первое место выходят удобство пользователя и обслуживающего персонала. Изделие адаптировано для захвата мусоровозами, а рабочие узлы усилены для повышения надежности. Для удобства транспортировки присутствуют удобные захваты для рук, два или четыре колеса, расположенных в основании конструкции.

Емкость комплектуется крышкой, усиливающей изоляционные свойства. Ее наличие предотвращает распространение неприятного запаха и вредных испарений, а также защищает содержимое от воздействия окружающей среды, влаги, птиц и животных. Доступны модели с педальным приводом открытия, а также крышки с отверстиями под мусор, что исключает контакт с поверхностью емкости.

В магазине Plastelo можно купить пластиковый контейнер для мусора, цена которого соответствует качеству. В каталоге также доступны комплектующие и аксессуары для ремонта и модернизации емкостей. На выбор предложены резервуары с объемом от 60 до 1100 литров, что позволяет подобрать решение под конкретный случай. Помимо моделей для помещения, компания предлагает мусорные контейнеры уличные пластиковые, купить которые можно оптом и в розницу.

Преимущества пластика:

цена;

легкость;

прочность;

долговечность;

эстетичный внешний вид;

инертность.

HDPE не гниет, не ржавеет, не требует периодической обработки для восстановления защитных качеств. Материал обладает гибкостью и амортизирующими свойствами, стойкостью к механическим повреждениям. Срок службы емкости может составлять десятилетия, а обслуживание конструкции сводится к периодической чистке и дезинфекции резервуара. Для создания систем раздельного сбора отходов предложены модели в нескольких цветах. Сохранность первозданного внешнего вида обеспечивают стойкость к истиранию и специальные добавки, защищающие изделие от выгорания на солнце.

Пластик гигиеничен и экологичен. Полимеры не выделяют вредных веществ и не взаимодействуют с содержимым. HDPE обладает стойкостью к химическому воздействию, не впитывает влагу, запахи и всевозможные загрязнения. Материал пригоден для повторной переработки. Свойства и продуманная конструкция — главные причины купить мусорный контейнер пластиковый для обустройства пункта сбора отходов.