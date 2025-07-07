Почему количество клиентов микрозаймов растет с каждым годом?

Когда-то микрозаймы считались чем-то экзотическим – вроде помощи «в долг до зарплаты» от соседей. Но сегодня офисы МФО (микрофинансовых организаций) встречаются на каждом углу, а заявки на займ можно оформить за 5 минут на сайте https://denga.ru/. Почему же людей, пользующихся микрозаймами, становится все больше? Давайте разберемся, без занудных терминов, но с живыми примерами.

Что такое микрозаймы и чем они отличаются от банковских кредитов?

Для начала давайте уточним, о чем речь. Микрозайм – это небольшая сумма денег, которую выдают на короткий срок (обычно от 7 до 30 дней) под процент. В отличие от банковских кредитов:

процесс оформления проще и быстрее;

не нужна куча документов и справок о доходах;

деньги можно получить сразу на карту, электронный кошелек или наличными;

решение принимается за считанные минуты.

Проще говоря, это финансовая «скоропомощь» для тех, кто внезапно попал в трудное положение.

Почему количество клиентов МФО растет?

Есть несколько причин, по которым всё больше людей обращаются к микрофинансовым организациям. Рассмотрим их подробнее.

1. Простота и скорость оформления

Вам приходилось брать кредит в банке? Справки, поручители, ожидание решения неделями… В МФО всё иначе. Нужно только:

Заполнить короткую онлайн-заявку; Подтвердить личность с помощью паспорта или банковской карты; Получить деньги на карту за 5–10 минут.

Время – деньги, и люди выбирают сервисы, которые экономят их нервы и часы.

2. Доступность для всех

Банки нередко отказывают студентам, пенсионерам, безработным или тем, у кого уже есть непогашенные кредиты. А МФО лояльнее: они готовы работать с клиентами, которым отказывают банки.

Интересный факт: по данным Национального бюро кредитных историй, около 60% клиентов МФО имеют низкий кредитный рейтинг.

3. Рост финансовой грамотности (парадоксально, но факт)

Казалось бы, чем выше финансовая грамотность, тем меньше люди должны обращаться за займами. Но на практике всё иначе: люди стали больше понимать, как устроены займы, и использовать их осознанно. Микрозаймы стали для многих инструментом, а не последней надеждой.

4. Увеличение непредвиденных расходов

Жизнь дорожает. Цены на ЖКХ, продукты, бензин – всё растет. А зарплаты, как водится, не успевают за инфляцией. Вот и получается:

Год Средняя инфляция в России Рост расходов на домохозяйство 2021 8,4% +12% 2022 11,9% +15% 2023 7,4% +10%

Когда холодильник сломался или нужно срочно оплатить лечение, микрозайм может стать спасением.

5. Развитие технологий

Еще 10 лет назад за микрозаймом надо было идти в офис. Сегодня всё делается онлайн: сайты, мобильные приложения, чат-боты. Искусственный интеллект анализирует анкету и выдает решение за секунды.

Есть ли в этом риски?

Да, конечно. Высокие проценты – главная опасность. Если вовремя не вернуть долг, сумма может вырасти в разы. Вот простая формула для расчета переплаты:

Переплата = Сумма займа × (Ставка в день × Количество дней)

Например, если взять 10 000 ₽ под 1% в день на 20 дней:

Переплата = 10 000 × (0,01 × 20) = 2 000 ₽

Итого возвращать придется 12 000 ₽.

Что ждет рынок микрозаймов в будущем?

Эксперты прогнозируют, что число клиентов МФО будет только расти. Причины:

Цифровизация сервисов – оформление займа станет ещё проще;

Лояльные условия для постоянных клиентов;

Появление новых услуг – рассрочек, кредитных карт от МФО.

Скорее всего, микрозаймы окончательно перестанут быть «стигматизированными» и войдут в категорию обычных финансовых инструментов.

Рост числа клиентов микрозаймов – это результат сочетания факторов: доступности, технологичности, экономических реалий и удобства. Но важно помнить: микрозаймы – это не бесплатные деньги, а финансовый инструмент, которым нужно пользоваться с умом.