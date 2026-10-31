Закупщик, который ищет подрядчика в Google, всё чаще видит готовый ответ раньше списка сайтов. ИИ-обзор над выдачей называет несколько компаний и коротко объясняет, чем они хороши. Если вашей компании там нет, шансы на заявку падают ещё до того, как человек увидит ваш сайт.

Неочевидно другое: в этот список попадают не обязательно те, кто стоит первым в поиске.

Совпадают ли позиции в Google и упоминания в ИИ-обзоре?

Не совпадают, и разница бывает резкой. Белорусское агентство FastUp проверило собственный сайт по 27 запросам о своих услугах. 29.10.2026 сайт не стоял в первой десятке Google ни по одному из них. При этом за два дня, с 27 по 29 октября, ИИ-обзоры Google назвали агентство шесть раз, хотя накануне не называли ни разу.

Поисковый индекс остаётся входным фильтром: Google прямо пишет, что ИИ-обзоры берут страницы из обычной выдачи. Но внутри этой выдачи нейросеть отбирает уже не страницы, а ответы на конкретный вопрос.

Какие страницы нейросеть берёт источником?

Чаще всего нейросеть берёт узкие страницы, которые прямо отвечают на вопрос покупателя. Из шести упоминаний в замере четыре принесла одна статья о том, как выбрать веб-студию в Беларуси: fastup.by/kak-vybrat-veb-studiyu-v-belarusi. Ещё одно дала статья о стоимости SEO в месяц, ещё одно страница услуги.

По наблюдению Егора Воронова, сооснователя агентства FastUp, такая статья находится по возражению покупателя. Закупщик спрашивает нейросеть не «веб-студия Минск», а «на что смотреть в договоре со студией» или «стоит ли это своих денег». Нейросеть раскладывает такой вопрос на несколько подзапросов и ищет страницу, которая закрывает каждый из них.

Тип страницы Что берёт из неё нейросеть Статья с критериями выбора подрядчика Критерии сравнения и названия компаний Страница услуги Цену, сроки, состав работ Публикация о компании на чужом сайте Подтверждение, что компания реальна и работает Отраслевой рейтинг в деловом СМИ Список компаний по коммерческому запросу

По запросу «где заказать продвижение в нейросетях» источниками обзора от ИИ в замере 29.10.2026 стояли статьи Sostav на 1-м и 5-м местах и подборка на vc.ru на 4-м. В том же замере статья другого издания о кейсе агентства дала упоминание сама по себе, без участия его сайта.

Почему B2B-сайты выпадают из ответов?

Одна из частых причин: на странице нет ответа на вопрос закупщика. Типичный B2B-сайт показывает лозунг про индивидуальный подход и кнопку «Запросить расчёт». Человек может позвонить менеджеру, нейросеть не может. Она возьмёт цену и сроки у конкурента, где они написаны.

Хуже, когда цифры на сайте есть, но разбросаны и противоречат друг другу. Тогда нейросеть собирает из них свою версию. У того же агентства на разных страницах висели разные цены на SEO-аудит и GEO-аудит, и Google в ответе объединил их в одну неверную цифру. Агентство исправило это правкой самих страниц.

Что изменить на корпоративном сайте?

Разделите страницы по вопросам покупателя. Одна общая страница услуги плохо отвечает на вопросы о цене, сроках, договоре и сравнении. Узкая статья под каждый вопрос работает лучше. Ставьте ответ в начало раздела. Под подзаголовком-вопросом сразу нижняя граница цены, срок в рабочих днях или состав работ. Подробности ниже. Держите цифры одинаковыми везде. Цена, перечень услуг и контакты должны совпадать на сайте, в картах, каталогах и публикациях о компании. Добейтесь упоминаний на чужих сайтах. Рейтинги, отраслевые обзоры и статьи о ваших проектах нейросеть считает независимым подтверждением.

Замер собственного сайта показывает механизм наглядно. Суть продвижения в нейросетях, которым занимается агентство FastUp, на таком материале проста: на каждый вопрос закупщика у компании должна быть страница с прямым ответом.