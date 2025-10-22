Переуступка займа (кредита) — что это значит для должника

Переуступка займа, или цессия, — процедура, при которой первоначальный кредитор передает права требования долга другому лицу. Это распространенная практика на финансовом рынке, особенно в сфере микрозаймов.

Например, человек получил займ без отказа, не смог вовремя вносить платежи, и компания переуступила право взимать долг другой организации. Для должника это означает, что он будет возвращать долг новому кредитору на условиях первоначального соглашения.

Изменения для должника

Основные изменения, которые затрагивают должника при переуступке:

получатель платежа меняется — все взносы необходимо направлять уже новому юридическому лицу;

новые кредиторы обязаны уведомить заемщика о состоявшейся сделке, предоставив актуальные реквизиты и контакты;

существенные условия договора, такие как сумма долга, процентная ставка и график платежей, остаются неизменными. Закон строго запрещает их односторонний пересмотр.

Переуступка — не основание для прекращения обязательств или изменения их объема. Должник сохраняет все права, которые устанавливает первоначальный договор, включая возможность досрочного погашения.

Что делать при переуступке

После передачи долга заемщик получает уведомление.

Что предпринять должнику:

Тщательно сверьте все данные нового кредитора с информацией, указанной в официальном уведомлении. Запросите копию договора цессии, чтобы подтвердить законную передачу прав. Оформляйте платежи в банковском приложении или сохраняйте чеки о переводах через кассу или по почте. Так у вас будут доказательства, что вы оплатили задолженность. Фиксируйте нарушение процедуры: если вас не уведомили или изменили условия договора в одностороннем порядке.

Что делать в спорных ситуациях

Если сомневаетесь в законности действий коллекторов или нового кредитора, возникла спорная ситуация, вы вправе обратиться в суд. Основания для иска:

отсутствие надлежащего уведомления;

попытка ввести дополнительные комиссии и штрафы, не предусмотренные исходным соглашением.

Проверяйте подлинность уведомления, чтобы избежать мошенничества. Вы вправе запросить документы, подтверждающие законность передачи.

Хотя переуступка займа вносит коррективы в процесс обслуживания долга, она не ухудшает положение должника и не отменяет его базовых прав. Процентная ставка, общая сумма долга и график платежей остаются прежними.