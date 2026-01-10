Главная » Статьи

Перегородка вместо двери: современное зонирование без потери пространства

В стремлении к открытости, свету и визуальной лёгкости многие владельцы квартир и частных домов отказываются от традиционных межкомнатных дверей. На смену им приходят межкомнатные перегородки вместо двери — функциональные, стильные и гибкие решения для зонирования интерьеров. Такой подход не только расширяет восприятие пространства, но и открывает новые возможности для дизайна.

Зачем заменять дверь перегородкой?

  1. Визуальное расширение помещения
    Убирая глухую дверь и коробку, вы избавляетесь от «рамки», которая визуально сужает проём. Перегородка сохраняет ощущение целостности пространства, особенно в небольших квартирах и студиях.
  2. Улучшение естественного освещения
    Свет свободно проникает из одной зоны в другую, делая интерьер светлее и воздушнее. Это особенно ценно, если одно из помещений не имеет окон (например, коридор или санузел).
  3. Современный эстетический образ
    Минимализм, лофт, скандинавский стиль и другие актуальные направления в дизайне часто предполагают открытые планировки. Перегородки вместо дверей органично вписываются в такие концепции.
  4. Экономия на ремонте
    Отказ от установки дверной коробки, фурнитуры и отделки проёма позволяет сократить расходы на ремонт без ущерба для функциональности.

Виды перегородок вместо двери

  • Стеклянные перегородки
    Самый популярный вариант. Матовое, прозрачное или тонированное стекло обеспечивает светопропускание, звукоизоляцию и элегантный внешний вид. Часто дополняется раздвижной или распашной створкой для случаев, когда нужна полная изоляция.
  • Гипсокартонные конструкции
    Позволяют создать полустены любой формы и высоты. Подходят для зонирования холла и гостиной, кухни и столовой. Могут включать ниши, подсветку или декоративные элементы.
  • Деревянные или металлические решётки
    Лёгкие конструкции, которые разделяют пространство, но не блокируют его полностью. Идеальны для создания атмосферы уюта без ощущения замкнутости.
  • Стеллажи и модульные системы
    Функциональное решение: перегородка одновременно служит местом для хранения книг, посуды или декора. Особенно уместна между кухней и гостиной или в детской комнате.
  • Текстильные и рулонные ширмы
    Временный, но гибкий вариант. Подходит для ситуаций, когда требуется периодическая изоляция (например, в гардеробной или спальне-кабинете).

Где уместна перегородка вместо двери?

  • Между кухней и гостиной — создаёт лёгкое разделение без нарушения общей композиции.
  • В коридоре или прихожей — визуально отделяет входную зону, не загромождая проход.
  • В санузле — стеклянная перегородка может заменить дверь в совмещённом санузле или душевой зоне.
  • В детской или рабочем кабинете — помогает обозначить зону отдыха или концентрации без полной изоляции.

На что обратить внимание при выборе

  • Уровень шумоизоляции — если важна приватность (например, в спальне), стоит рассмотреть перегородку со встроенной дверью или использовать плотные материалы.
  • Безопасность — особенно при использовании стекла: выбирайте закалённое или триплекс-стекло.
  • Пропорции проёма — перегородка не должна сужать проход менее чем до 70–80 см.
  • Стилевое единство — материал и цвет перегородки должны гармонировать с общим интерьером.

Перегородка вместо двери — это не просто тренд, а продуманное решение для тех, кто ценит открытость, функциональность и современный дизайн. Она помогает сохранить целостность пространства, улучшить освещение и при этом чётко обозначить границы зон. Независимо от площади помещения, такой подход делает интерьер более свободным, лёгким и адаптированным под реальные потребности жильцов.

