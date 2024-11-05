Отзыв о КлинОн: качество уборки на высоте — мои результаты

Есть люди, которые действительно любят наводить чистоту в доме, но я к ним не отношусь. Каждый раз, когда предстоят процедуры посерьезнее вытирания пыли, я начинаю откладывать их под любым предлогом. В результате грязь копится, настроение портится, все начинает раздражать, я злюсь на саму себя. Но чаще убираться все равно не хочу.

Все эти метания привели меня к мысли, что пора передоверить наведение порядка профессионалам. Многие мои подруги давно пользуются услугами частных уборщиц или клининга. Первый вариант я отмела сразу, так как мне категорически не нравится хрупкость такого сотрудничества. Не хочу волноваться за сохранность имущества и обязательность уборщика.

Одна из моих подруг давно пользуется услугами компании “КлинОн”, ее восторженный отзыв сподвиг и меня изучить информацию по данному агентству. Мне тоже хочется поделиться впечатлениями. Качество уборки от “КлинОн” оказалось на высоте, поэтому есть желание избавить других людей от сомнений, которые были у меня.

По каким причинам я остановилась на компании «CleanOn»

Основная причина, по которой я начала изучать информацию об этом клининге – рекомендация подруги. Но, прежде чем принимать окончательное решение, пришлось все равно изучить кое-какую информацию. Все-таки мы все разные люди и у каждого свои представления об идеале.

Какие критерии были для меня важны:

удобный, простой и информативный сайт, доступность всех нужных позиций;

ориентация на клиента в процессе сотрудничества;

прозрачная система оплаты, отсутствие сумм в качестве залога;

отзывы на независимых площадках;

наличие сертификатов на моющие средства;

большой выбор услуг.

“КлинОн” мне подошла по всем вышеперечисленным параметрам, поэтому я связалась с менеджером.

Как происходил заказ поэтапно

Я изучила официальный сайт компании, на котором представлена практически вся необходимая информация. Конечно, окончательные цифры получить можно только при общении с менеджером, но хотя бы примерные параметры оценить вполне реально. Я решила начать с обычной поддерживающей уборки, чтобы получить первое представление о компании.

Есть несколько вариантов оформить заказ, мне показался самым простым звонок консультанту. Хотя впоследствии мы общались в мессенджере, это тоже чрезвычайно удобно. Менеджер предоставила мне исчерпывающую информацию в первые же минуты общения. Никаких недомолвок, сомнительных моментов не возникало. Единственное, пришлось подкорректировать дату, я хотела максимально быстро увидеть в доме клинеров, но пришлось подождать пару дней. Но компания предоставляет и экспресс-услуги, правда, по другой цене.

Как происходила поддерживающая уборка

Я живу одна в двухкомнатной квартире, убираюсь не очень часто, поэтому идеальной чистоты в доме нет. До приезда клинеров было не очень спокойно, так как я не привыкла к незнакомым людям в доме. В оговоренный час приехали два мастера – вежливые, доброжелательные, но ненавязчивые. С собой у них было все оборудование, моющие средства, мне не пришлось ничего подготавливать.

Мы немного пообщались по поводу нюансов в квартире и клинеры приступили к работе. Я старалась их не отвлекать, но все равно вопросы периодически возникали, на все я получила развернутые и вежливые ответы. Например, они рассказали мне для чего используют те или иные средства и почему именно их. Я для себя почерпнула массу полезной информации.

Мне очень понравилась слаженная работа клинеров, они не тратили время на пустые разговоры и лишние движения. Были сосредоточены, не спешили, но видно, что старались все обработать тщательно. Для каждого покрытия у них были свои средства. Поэтому с жиром на кухне, разводами на зеркалах и пылью на мебели они справились безупречно.

Как я принимала работу и оплачивала заказ

Когда все работы были закончены, меня позвали, чтобы я проверила результат. Он оказался просто потрясающим! Клинеры сказали, что если есть какие-то претензии, их нужно озвучить и они все исправят. Но я не нашла никаких дефектов в уборке. Мебель, полы, техника были чистыми, сантехника буквально сияла.

Они очень хорошо пропылесосили ковры и мягкую мебель, в квартире стало намного свежее. Я подписала акт без раздумий и потом еще долгое время ходила по квартире невероятно довольная. Оплату сделала после приемки работ, что очень важно.

Это доказывает высокий уровень компании, им не все равно, останется ли клиент доволен или нет. Сумма была той же, о которой мы договаривались изначально, без сюрпризов. Как новому клиенту мне сделали скидку, это очень порадовало.

Что больше всего понравилось при сотрудничестве с “КлинОн”

Всем рекомендую доверить заботу о своем доме клининговой компании “КлинОн”, потому что это действительно надежный, безопасный сервис. Никаких неприятных впечатлений у меня не было – ни на этапе оформления заявки, ни в процессе уборки или оплаты. После поддерживающих процедур я заказывала генеральные через какой-то период времени. Они меня впечатлили еще больше – в доме не осталось ни пылинки. Даже труднодоступные места были тщательно вычищены. Я считаю решение привлечь клининг для уборки просто самым лучшим в своей жизни.

©Иванов. А.Ю, 37 лет, Москва.