Многие региональные и иностранные предприниматели предпочитают открыть компанию в Индонезии, чтобы воспользоваться преимуществами растущего азиатского региона. Юрисдикция привлекает инвесторов своим географическим положением, масштабным рынком. Дополнительными факторами привлекательности являются модернизация инфраструктуры, включая транспортные и цифровые сети, а также устойчивые экономические показатели, демонстрирующие стабильный рост ВВП и расширение среднего класса.

Индонезия предлагает конкурентоспособные производственные и операционные издержки, доступ к обширным природным ресурсам. В этой статье рассмотрены основные формы бизнеса, требования к капиталу, структуре управления, ключевые этапы регистрации компании в Индонезии.

Открытие компании в Индонезии: правовые аспекты

Индонезия — крупнейшее государство Юго-Восточной Азии с более чем 270 миллионами жителей и устойчиво развивающейся экономикой. Благодаря развивающейся инфраструктурной сети, богатым природным ресурсам, а также реформам, направленным на привлечение инвестиций, репутация и привлекательность этой юрисдикции значительно улучшились. Однако регистрация компании в Индонезии требует комплексного учета правовых, административных и налоговых аспектов.

Разрешенные формы бизнеса

Корпоративное регулирование основывается на положениях Company Law, а также включает нормы, касающиеся ограничений для иностранных инвестиций, лицензирования. Заграничным предпринимателям доступны следующие формы ведения бизнеса:

PT PMA — компания с иностранными инвестициями. Выбор этой организационной формы дает право иностранным соискателям вести локальную коммерческую деятельность без привлечения местного партнера. Регистрация PT PMA в Индонезии регулируется Национальным инвестиционным координационным агентством (BKPM).

Представительство — подходит для оценки рынка, налаживания партнерских связей и контактов, проведения маркетинговых исследований. Однако представительству запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность, приносящую прибыль.

Ограничения на иностранные инвестиции

Следует учитывать, что не все сферы бизнеса открыты для иностранного капитала. В стране действует так называемый Positive Investment List, последний вариант которого был опубликован в 2021 году в рамках реформ, направленных на либерализацию рынка. Согласно этому перечню, зарегистрировать компанию в Индонезии со 100% иностранным капиталом можно в таких узкоспециализированных сферах, как ИТ, электронная коммерция, производство, возобновляемая энергетика. Однако в таких отраслях, как телекоммуникации, страхование, транспорт или добыча полезных ископаемых, могут сохраняться ограничения на долю иностранного участия. Перед открытием фирмы в Индонезии целесообразно провести юридический анализ допустимости инвестиций в выбранную сферу деятельности.

Требования к уставному капиталу и структуре компании

Минимальный уставный капитал для создания PT PMA в Индонезии установлен в размере 10 млрд рупий (около 650 000 долл. США). При этом не менее 25% капитала должно быть внесено фактически на корпоративный счет до момента регистрации. Компания PT PMA должна иметь следующую структуру:

минимум два акционера (физические или юридические лица);

один директор, отвечающий за повседневное управление компанией, принятие решений и представление интересов компании перед органами власти, банками и деловыми партнерами.

Важно знать: Директор может быть иностранцем, но обязан получить разрешение на работу (KITAS и IMTA). Также компания должна иметь официальный юридический адрес в Индонезии. Разрешено арендовать виртуальный офис.

Процедура регистрации компании в Индонезии

Процесс регистрации компании в Индонезии занимает в среднем от 4 до 8 недель и включает следующие этапы:

Резервирование названия через систему AHU Online. Подготовка учредительной документации. Получение разрешения от BKPM для PT PMA. Регистрация в госорганах. Одновременно уплачиваются обязательные госпошлины, размер которых зависит от формы компании и заявленного уставного капитала. Получение свидетельства об инкорпорации.

Чтобы открыть компанию в Индонезии, необходимо подготовить внушительный комплект документов, среди основных — учредительный договор с указанием вида деятельности компании, копии паспортов всех учредителей и директоров, подтверждение юридического адреса в Индонезии, письмо от банка (для подтверждения наличия стартового капитала), план инвестиций и бизнес-деятельности.

Оформление бизнеса в Индонезии может занять до 8 недель — сроки варьируются в зависимости от специфики будущей деятельности и корректности предоставленной информации. После регистрации юридическое лицо должно пройти налоговый учет и получить NPWP — уникальный идентификатор налогоплательщика, без которого невозможно выполнять обязательства перед фискальными органами, вести отчетность и платить налоги.

Основными пострегистрационными этапами являются:

Получение бизнес-лицензий и разрешений, необходимых для ведения деятельности.

Открытие корпоративного банковского счета в Индонезии (среди банков, работающих с иностранцами, — Mandiri, Central Asia, CIMB Niaga).

Учитывая стратегическое положение страны, наличие природных ресурсов, большой внутренний рынок и растущий средний класс, регистрация фирмы в Индонезии представляет интерес для иностранцев во многих направлениях:

Туризм (особенно Бали, Ломбок, Ява и Комодо). Иностранцы активно инвестируют в бутик-отели, эко-резорты и гестхаусы, туроператорские и трансферные компании. IT и цифровые технологии. Благодаря росту цифровой экономики, особенно в Джакарте, иностранцы открывают бизнес в сферах разработки программного обеспечения, веб-дизайна, UX/UI, платформы электронной коммерции. Энергетика. Иностранные компании участвуют в добыче и переработке, запускают проекты связанные с возобновляемыми источниками энергии. Агробизнес и переработка продуктов питания. Учитывая климат и плодородные земли, иностранные предприниматели заинтересованы в производстве органической продукции, экспортной торговле сельхозпродукцией.

Налоговая система и отчетность

Юридические лица в Индонезии облагаются налогом на прибыль по ставке 22%. Налоговая база формируется на основе глобального дохода для резидентных компаний. Для новых компаний предусмотрены льготы и освобождения при соблюдении условий BKPM и для приоритетных инвестиционных проектов.

Малые предприятия, чей годовой оборот не превышает 50 млрд рупий, могут рассчитывать на 50% снижение базовой налоговой ставки, действующее в отношении первых 4,8 млрд рупий прибыли. Микробизнесы с доходом ниже этого порога облагаются налогом по единой ставке 0.5% от общего объема выручки. Также следует учитывать налог на добавленную стоимость (VAT) — от 5 до 15%.

Компании обязаны подавать регулярную налоговую и финансовую отчетность. Бухгалтерия должна вестись в соответствии с индонезийскими стандартами финансовой отчетности (SAK), в ряде случаев требуется проведение обязательного аудита.

Преимущества и риски ведения бизнеса в Индонезии

Открытие бизнеса в Индонезии сочетает значительные преимущества и определенные риски. Среди ключевых достоинств регистрации компании в этой стране можно выделить доступ к растущему внутреннему рынку, что делает Индонезию привлекательной для экспансии и масштабирования бизнеса. Участие страны в региональных торговых соглашениях, включая соглашение RCEP, предоставляет компаниям дополнительные возможности для выхода на международные рынки и упрощения торговых процедур. В последние годы Индонезия демонстрирует устойчивую политическую и экономическую стабильность.

Несмотря на перечисленные преимущества, потенциальные инвесторы сталкиваются с рядом сложностей. Бюрократические процедуры могут значительно затянут регистрационный процесс. В некоторых отраслях действуют ограничения, предусматривающие обязательное партнерство с местными представителями, что может повлиять на структуру собственности и контроль над бизнесом.

Ввиду вышеперечисленного при выходе на индонезийский рынок важно еще на этапе планирования заручиться квалифицированной юридической поддержкой. Это позволит минимизировать риски, обеспечить соответствие местному законодательству и выстроить устойчивую стратегию развития бизнеса.

Заключение

Регистрация компании в Индонезии — это стратегический шаг, который может открыть инвесторам доступ к одному из самых перспективных рынков Азии. Индонезия входит в группу стран с развивающейся экономикой, что дает много возможностей. Правительство развивает инфраструктуру, цифровую экономику и производство.

Однако этот шаг требует предварительной проработки и понимания локального делового режима. Как юрист, оказывающий сопровождение на всех этапах регистрации бизнеса в Индонезии, я подчеркиваю важность профессионального подхода и тщательной подготовки документации. При правильной организации бизнеса Индонезия может стать надежной стартовой локацией для расширения международной деятельности.

Источник: https://tkdeal.com