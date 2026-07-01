От звонков к интеллектуальным диалогам: 5 российских компаний, развивающих рынок виртуальных АТС и голосовых роботов

Еще недавно АТС телефония была для бизнеса исключительно инструментом приема и распределения звонков. Сегодня рынок движется в сторону интеллектуальных коммуникаций: компании используют виртуальную АТС для бизнеса, голосовых помощников и искусственный интеллект, чтобы автоматизировать продажи, поддержку клиентов и обработку обращений.

В 2026 году облачная АТС телефония становится не просто заменой традиционной офисной станции. Это полноценная цифровая платформа, которая объединяет звонки, CRM, мессенджеры, аналитику и технологии искусственного интеллекта. Современная виртуальная облачная АТС позволяет компаниям подключать сотрудников из разных городов, использовать единый номер для коммуникации и управлять клиентскими обращениями через интернет. При этом подключение виртуальной АТС занимает значительно меньше времени, чем внедрение классической телефонии. Главное изменение рынка — появление интеллектуальных голосовых сервисов. Сегодня голосовой робот способен не только воспроизводить заранее подготовленный сценарий, но и анализировать разговор, определять потребности клиента и передавать сложные обращения сотрудникам.

«Гравител»: опыт классической телефонии и развитие ИИ

«Гравител» — один из опытных участников рынка облачных коммуникаций. Компания развивает решения, в которых услуги виртуальной АТС объединяются с инструментами аналитики, интеграциями с CRM и технологиями автоматизации. Одним из ключевых направлений становятся интеллектуальные сценарии обработки обращений. Робот, отвечающий на звонки, может выполнять первичную консультацию, собирать информацию о клиенте и направлять диалог нужному специалисту.

Для компаний, которым требуется не просто виртуальная АТС, а комплексная система работы с клиентами, важна возможность адаптировать сценарии под конкретные бизнес-процессы.

МТС Exolve: инфраструктура для создания собственных решений

МТС Exolve развивает направление программируемых коммуникаций. Платформа ориентирована на компании, которым важно не только подключить виртуальную АТС, но и создавать собственные сервисы на основе API. Бизнес может использовать отдельные элементы: виртуальный номер АТС, инструменты распознавания речи, голосовые технологии и другие коммуникационные возможности.

Такой подход востребован среди компаний, которые хотят интегрировать виртуальную АТС SIP в собственные цифровые продукты и автоматизировать клиентские сценарии.

«Телфин»: готовые решения для среднего бизнеса

Телфин развивает направление удобных облачных коммуникаций для компаний, которым важно быстро внедрять технологии без сложной настройки. Платформа объединяет телефонию виртуальной АТС, CRM-интеграции и инструменты автоматизации продаж. Для многих компаний возможность подключить облачную АТС без привлечения разработчиков становится одним из ключевых факторов выбора.

Современные решения позволяют организовать прием обращений, распределение звонков и работу с клиентской базой в едином интерфейсе.

VoiceLabs: технологии разговорного искусственного интеллекта

VoiceLabs специализируется на технологиях голосового ИИ. Такие компании создают решения, которые превращают обычную телефонию в интеллектуальный канал коммуникации. Сегодня голосовые роботы для бизнеса используются в продажах, службах поддержки и отделах клиентского сервиса. Голосовой робот для звонков способен проводить первичный контакт, отвечать на типовые вопросы и выполнять задачи, которые раньше требовали участия оператора.

Развитие технологий приводит к появлению сервисов, где робот оператор звонков способен вести более естественный диалог благодаря анализу речи и контекста.

Zvonobot: автоматизация массовых обзвонов

Zvonobot ориентирован на компании, которым необходимо быстро запускать рекламные и информационные обзвоны. Такие сервисы востребованы там, где нужен робот для звонков, автоматический контакт с большой базой клиентов или проведение массовых уведомлений. Современный голосовой бот для звонков позволяет компаниям запускать сценарии без сложной настройки: загрузить список контактов, подготовить сообщение и начать обработку базы.

Для малого бизнеса особенно актуальны решения формата робот обзвонщик, бот прозвонщик и программа для обзвона клиентов, которые помогают сократить затраты на рутинные коммуникации.

Виртуальная АТС, WhatsApp и новые каналы общения

Отдельным направлением развития становятся интеграции телефонии с мессенджерами. Компании ищут решения, где можно не только подключить АТС WhatsApp, но и объединить звонки, сообщения и клиентскую историю в одной системе. Виртуальная АТС WhatsApp позволяет бизнесу работать с обращениями из разных каналов, сохраняя единый процесс обслуживания клиентов.

Также растет спрос на услуги WhatsApp для бизнеса, которые помогают быстрее отвечать клиентам и автоматизировать коммуникации.

Будущее рынка: связь становится интеллектуальной

Главный тренд 2026 года — переход от обычной телефонии к интеллектуальным платформам. Онлайн АТС, голосовые помощники и искусственный интеллект постепенно объединяются в единую экосистему. Если раньше компании отдельно приобретали телефонию и отдельно внедряли автоматизацию, то сегодня рынок предлагает комплексные решения: от подключения облачной АТС до запуска ИИ обзвона клиентов.

В ближайшие годы конкурентным преимуществом станет не количество телефонных линий, а способность системы понимать клиента, быстро реагировать на запросы и помогать бизнесу увеличивать эффективность продаж. Автоматический звонок, ИИ для обзвона клиентов и интеллектуальные голосовые сервисы постепенно становятся новым стандартом коммуникаций между компаниями и их клиентами.