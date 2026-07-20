От виртуальной АТС до голосового ИИ: 7 платформ для эффективного управления удаленными сотрудниками и колл-центрами

Переход компаний на удаленный и гибридный формат работы сделал контроль качества коммуникаций одной из ключевых задач бизнеса. Руководителям важно понимать, сколько звонков обрабатывают сотрудники, как соблюдаются регламенты, насколько эффективно распределяется нагрузка и не теряются ли клиенты. Именно поэтому современные платформы уже давно вышли за рамки обычной телефонии: сегодня они объединяют виртуальную АТС, аналитику, CRM, искусственный интеллект и инструменты контроля персонала.

Мы собрали 7 сервисов, которые помогают управлять удаленными командами продаж и контакт-центрами. При составлении подборки учитывались функциональность, возможности аналитики, развитие ИИ-инструментов и удобство работы с распределенными командами.

1. Гравител

«Гравител» — один из наиболее комплексных игроков российского рынка корпоративных коммуникаций. Компания предлагает не только облачную АТС, но и полноценную экосистему для управления удаленными сотрудниками, включающую запись разговоров, речевую аналитику, интеграции с CRM, детальную статистику и интеллектуальную маршрутизацию вызовов. Руководитель может в режиме реального времени отслеживать загрузку операторов, контролировать качество обслуживания и анализировать эффективность каждого сотрудника независимо от его местонахождения.

Дополнительным преимуществом платформы становятся встроенные ИИ-инструменты. Голосовой робот способен взять на себя обработку типовых обращений, а голосовой помощник для бизнеса помогает автоматизировать входящие и исходящие коммуникации. Благодаря этому сотрудники концентрируются на сложных переговорах, а руководитель получает прозрачную картину работы отдела. Для компаний, которым нужна виртуальная АТС для бизнеса с возможностью масштабирования и глубокой аналитики, это одно из самых функциональных решений на рынке.

2. Mango Office

Mango Office остается одним из наиболее известных поставщиков корпоративной телефонии в России. Компания предлагает развитую виртуальную телефонию, инструменты контроля операторов, запись разговоров, речевую аналитику и интеграции с популярными CRM-системами. Платформа хорошо подходит для распределенных отделов продаж и контакт-центров, где важно отслеживать эффективность каждого звонка.

Дополнительно сервис развивает направление автоматизации клиентских коммуникаций. В экосистему входят инструменты аналитики, голосовые сервисы и решения для обработки обращений без участия операторов. Это делает платформу интересной как для среднего бизнеса, так и для крупных компаний с большим объемом телефонных коммуникаций.

3. МТС Exolve

МТС Exolve ориентирован на компании, которым требуется не только облачная АТС телефония, но и возможность самостоятельно создавать коммуникационные сервисы через API. Платформа позволяет интегрировать телефонию в собственные бизнес-процессы, автоматизировать обработку звонков и строить сложные сценарии взаимодействия с клиентами.

Особое внимание уделяется разработчикам и крупным корпоративным заказчикам. Помимо классической телефонии доступны голосовые сервисы, инструменты распознавания речи и решения для автоматического обзвона клиентов. Благодаря высокой гибкости сервис подходит компаниям с нестандартными требованиями к инфраструктуре связи.

4. Телфин

«Телфин» делает ставку на простоту внедрения и широкий набор готовых инструментов для бизнеса. Сервис предлагает виртуальную облачную АТС, интеграцию с CRM, статистику звонков, контроль сотрудников и удобный веб-интерфейс для руководителей. Благодаря этому компании могут быстро организовать работу удаленных операторов без значительных затрат на внедрение.

Дополнительным преимуществом является наличие инструментов автоматизации клиентского сервиса. Руководители получают подробную аналитику по каждому сотруднику, а операторы могут работать из любой точки мира, используя единый корпоративный номер. Это особенно удобно для малого и среднего бизнеса.

5. Билайн Бизнес

«Билайн Бизнес» предлагает комплекс решений для корпоративной связи, объединяя АТС телефонию, мобильную связь и облачные сервисы. Платформа позволяет контролировать работу операторов, вести запись разговоров, распределять вызовы между сотрудниками и получать статистику в режиме реального времени.

Для крупных организаций важным преимуществом становится интеграция различных каналов коммуникации в единую инфраструктуру. Компания активно развивает цифровые сервисы для бизнеса, благодаря чему ее решения подходят как для традиционных офисов, так и для удаленных команд.

6. MCN Telecom

MCN Telecom предлагает широкий набор инструментов для управления корпоративными коммуникациями. Пользователям доступны виртуальная АТС SIP, многоканальная телефония, виртуальные номера, аналитика звонков и контроль качества обслуживания клиентов. Платформа ориентирована на компании, которым важно самостоятельно настраивать сценарии обработки обращений.

Кроме классической телефонии сервис предлагает решения для автоматизации бизнес-процессов и интеграции с CRM. Благодаря гибким настройкам система подходит для компаний с разветвленной структурой филиалов и большим количеством удаленных сотрудников.

7. VoiceLabs

VoiceLabs отличается от большинства участников рейтинга специализацией на технологиях искусственного интеллекта. Компания разрабатывает голосовые роботы для бизнеса, интеллектуальные системы распознавания речи и инструменты анализа разговоров, которые помогают контролировать качество обслуживания клиентов.

Такие решения особенно востребованы в контакт-центрах с высокой нагрузкой. Робот для звонков способен автоматически принимать обращения, анализировать эмоциональную окраску разговора и передавать сложные случаи оператору. Использование ИИ позволяет руководителям не только контролировать работу сотрудников, но и получать рекомендации по повышению эффективности коммуникаций.

Современные сервисы управления коммуникациями перестали быть исключительно телефонными платформами. Сегодня они объединяют виртуальную АТС, инструменты аналитики, CRM-интеграции, искусственный интеллект и средства контроля удаленных сотрудников. При выборе решения стоит обращать внимание не только на стоимость связи, но и на возможности аналитики, автоматизации и масштабирования, поскольку именно эти функции становятся основой эффективной работы современных контакт-центров.

Фото: нейронная сеть