Особенности питания собак

Когда вы берете щенка (обычно в возрасте около двух месяцев) наиболее корректным является кормление его специальными кормами, которые имеют соответствующий состав и структуру для наилучшего пережёвывания неокрепшими челюстями.

Часто можно сталкиваться с точкой зрения, что щенкам, особенно маленьких пород размачивают гранулы водой, и скармливают в мягком виде. Затем это вообще переходит на постоянную основу.

Роял Канин для собак, для щенков подходит для первого прикорма с 6 недель. Размачивать гранулы можно первое время, пока пищеварение любимца адаптируется к тому, что пища может быть не только мягкой, но и твёрдой. Через пару недель это стоит прекратить, пусть щенок грызёт крокеты.

Во время жевания хорошо работают мышцы челюсти, улучшается кровообращение в дёснах. Смена зубов на постоянные произойдёт своевременно. А в дальнейшем, любимцы, которые грызут крокеты, а не потребляют их размоченными имеют гораздо меньше проблем с ротовой полостью.

Использовать тренировочные лакомства вы можете с начала воспитательного процесса, однако выбирайте тот же источник протеина, что и в корме

Период становления процессов пищеварения вариативно занимает до 6 первых месяцев жизни. В этот период важно не перегружать желудок и не экспериментировать со сменой кормов, или лакомств https://www.mirkorma.ru/brands/hill-s/filter/animals-is-cat/.

Не секрет, что первые воспитательные процессы начинаются с первого дня щенка в вашем доме. Но чем тогда можно поощрять любимца? Выбирать следует лакомство таким образом, чтобы они были на той же протеиновой основе, что и сухой корм. Мы рекомендуем выбирать что-то на индейке или курице.

Пищеварение щенка уже адаптировалось к ним. А для переваривания новых источников белка нужны другие ферменты и для хрупкого организма это может быть сильным стрессом. Чтобы избежать расстройств пищеварения, следуйте этому простому правилу.

Собака охотно ест столько корма, сколько есть в тарелке. Можно снова насыпать и она снова это сделает. Любимец не наедается? Это нормально?

В отличие от кошек, у собак действительно есть такая интересная особенность. У них очень специфическое чувство голода и часто они съедают все что видят, особенно после физических нагрузок, когда нуждаются в восстановлении энергии.

Важно с самого начала чётко регулировать количество корма, отведённого на один приём пищи песика.

Собака, наоборот, плохо ест и приходится постоянно менять корма, чтобы ела хоть что-то

Постоянно менять корма https://www.mirkorma.ru/, особенно если разных классов — вредно для здоровья. Пищеварение собаки постоянно пытается адаптироваться к новому рациону и не может в полной мере усваивать полезные вещества. Постоянные изменения баланса белков и углеводов имеют накопительный эффект и негативно влияют на любимца. Общее самочувствие, активность, состояние кожи, комфорт пищеварения и опорожнения — все это постепенно начинает работать не так, как должно.

Когда впоследствии любимец переходит на полноценное питание и хозяин не видит изменений, следует вспомнить, сколько кормов было изменено за последний год. Должен пройти месяц или два, пока все аллергены выйдут из крови, пройдёт процесс детоксикации, накопятся полезные вещества из нового корма и только тогда можно будет оценить результат.

Что касается поощрения к приёму пищи — долгая прогулка, или интенсивная тренировка перед едой разыграет аппетит и вы не узнаете своего «капризного» пёсика, когда он начнёт с энтузиазмом есть то, что ещё вчера ел абы как.

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