Оригинальные идеи для фотосессии вашего ребенка: стильная одежда и аксессуары

Хотите запечатлеть самые яркие и незабываемые моменты жизни малыша? Тогда вам нужна креативная фотосессия, для которой можно купить модную детскую одежду в интернет-магазине https://motherbear.ru/. В этой статье мы поделимся несколькими оригинальными идеями для фотосъемки ребенка, а также подскажем, как подобрать стильные наряды и аксессуары.

В стиле персонажа

Если ребенок обожает какого-то героя из мультфильма, книги или фильма, почему бы не устроить фотосессию в стиле этого персонажа? Можно воспользоваться готовыми костюмами или сшить их самостоятельно, а также выбрать аксессуары – шляпы, очки, мечи, крылья. Главное, чтобы малыш чувствовал себя комфортно и весело в образе. Примеры тематических фотосъемок в стиле:

Гарри Поттера. Наденьте на ребенка плащ и шарф с эмблемой дома Хогвартса, дайте ему в руки волшебную палочку, очки, шляпу. Для фона используйте книги, свечи, карты или другие атрибуты магического мира. Диснея. Выбирайте любого персонажа из мультфильмов Диснея и создавайте соответствующий наряд. Например, для девочки можно подготовить платье принцессы или феи, для мальчика – костюм пирата или супергероя. В качестве аксессуаров применяйте игрушки, цветы, бабочки или другие элементы сказок. Звезды кино или музыки. Устройте ребенку фотосессию в стиле его кумира. Подберите наряды, характерные для знаменитости, аксессуары, например, микрофон, гитару, очки, шляпу. Фоном могут стать журналы или другие предметы, связанные с творчеством звезды.

Съемку можно устроить дома, на улице или в специальной студии, где есть различные декорации и реквизиты.

В стиле сезона или праздника

Выбирайте тему, связанную с сезоном или праздником. Подключите различные природные материалы (листья, цветы, снег, песок), подберите вещи, гармонирующие с окружающей средой. Варианты праздничных съемок:

осенняя фотосессия – теплая и яркая одежда, зонтик, шарики, воздушный змеи, листья деревьев разных цветов, овощи и фрукты, например, тыква, яблоки;

новогодняя съемка – праздничный и блестящий наряд, подарки на Новый год, мишура, шарики, мягкие игрушки, елка и другие зимние символы;

фотосъемка в стиле весны – легкие, яркие или нежные вещи, цветы, игрушки (зайчики, бабочки), зеленая трава, веточки деревьев;

летняя фотосессия – одежда для лета (шорты, майки, топы, юбки), солнечные очки, пляжные мячи, песок, вода и т.д.

Если ребенок имеет какое-то хобби или увлечение, можно организовать съемки в этом направлении: в стиле спорта, искусства, науки, фэнтези. Помните: позитивный настрой родителей непременно передается детям, поэтому будьте активны, оптимистичны и веселы во время фотосъемки.