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Оправдана ли цена на новые Apple Airpods Max?

17.12.2020 10:24

Apple продемонстрировала наушники Apple стоимость которых заставила весь мир удивиться. Это являются первые модели больших наушников от компании, а не принадлежащей ей марки Beats, и обходятся около 63 тысяч руб. 

Эта техника Apple, стоимость которых доступна, является в качестве продолжения категории моделей AirPods, которые компания выпустила в 2016 г. Варианты минувших лет, появлялись из категорий, которые «действительно беспроводные», таким образом, являются двумя наушниками.

Новые Max являются полноразмерного характера приборами. Они могут накрыть собой ушного типа раковины и удерживаться с помощью дужки над областью головы.

Оправдана ли цена на новые Apple Airpods Max?

Идея Apple состоялась в том, чтобы переносить «магию AirPods» в новенький формат. По перечню опций и по начинкам они в основном могут повторить AirPods Pro: здесь также имеется постоянное шумоподавление.

А значит самое основное отличие, о котором вы можете говорить, не осуществив анализ звучаний, — в том, как наушники смотрятся. 2 алюминиевые чаши, которые соединены с помощью стальной дужки с телескопическими инструмента (может помочь подстроить наушники под габариты головы). В верхней области дужки находится сетчатая материя. Чаши с дужками соединены с помощью некого уникального механизма, дающего возможность чашам перевернуться, несмотря один от другого и подстроиться под свои формы головы.

На чашах имеется кнопочка, чтобы включить и отключить режим шумоподавлений, и колесо Digital Crown. Подобное колесико имеется в Apple Watch, однако тут в наушниках оно оказывается в качестве основного элемента управления — дисплея не имеется. Если вращать Digital Crown, то вы можете изменить громкость, а нажав на него пару раз — вызвать Siri, переключить треки и принять звонок.

Они действительно такие дорогостоящие?

Да, к тому же с любой точки зрения. Стоимость их в Соединенных Штатах $549, на $300 больше, чем за AirPods Pro. Как указано в издании The Verge, у этих наушников «премиальный дизайн» и «очень доступная стоимость», а Techcrunch предоставляет, что причина подобных расценок — в дужке из нержавейки.

Techcrunch учитывает то, что у марки Beats, которая принадлежит Apple, имеются собственные огромные модели Solo Pro, у которых есть функция шумоподавления. А цена их 300.

Хотя, это наушники иной категории являются накладными, то есть могут прижиматься к ушным раковинам. То есть стоимость этого устройства оправдана.

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