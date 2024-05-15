Оплата налогов на криптовалюту в России — детальное разъяснение от налогового юриста

Налоговое регулирование криптовалюты на сегодняшний день неустойчивая система, которая предъявляет новые требования плательщикам, при этом до сих пор вызывает множество вопросов. Мы обратились к эксперту Баире Шарманжиновой, чтобы узнать о последних изменениях в законодательстве, чем грозит неуплата налогов криптовалюты и конечно, получили рекомендации, которые позволят “держать руки на пульсе”.

— За что конкретно должны платить налог держатели криптовалюты в России?

В России держатели криптовалют должны платить налоги за определенные виды операций с криптовалютами. Первое, прибыль от продажи криптовалюты: если вы продаете криптовалюту по цене выше, чем покупали, разница считается доходом и облагается налогом как доход от продажи имущества. Налоговая ставка для физических лиц составляет 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. Второе,обмен криптовалюты: при обмене одной криптовалюты на другую возможно также возникновение налоговых обязательств, если в результате обмена получена прибыль. Третье, майнинг: доходы от майнинга также подлежат налогообложению. Это касается как вознаграждений за майнинг, так и комиссий за транзакции, которые майнеры могут получать в виде криптовалюты. Последнее, получение криптовалюты в качестве оплаты за товары или услуги: Если физическое лицо получает криптовалюту в качестве оплаты, это считается доходом и должно быть включено в налоговую базу. Обязательство по уплате налогов также включает необходимость самостоятельно отчитываться перед налоговой службой о полученных доходах в виде криптовалюты и вовремя вносить соответствующие платежи.

Согласно постановлению Минфина № 03-04-05/34900 от 6 мая 2021 года,Хранение и покупка криптовалюты не облагаются налогами.

— Как налоговые службы могут выявить неплательщиков?

В России налоговые органы применяют несколько методов для выявления и контроля за операциями с криптовалютами. Они включают сотрудничество с банками и финансовыми институтами: Банки обязаны сообщать в налоговые органы о подозрительных транзакциях, включая те, которые могут быть связаны с криптовалютами. Это включает операции с высокой стоимостью или необычные для данного клиента. Также проводится анализ публичной информации блокчейна: Транзакции в блокчейне являются публичными, и налоговые органы могут анализировать эти данные для выявления транзакций и связанных с ними адресов. Хотя адреса крипто валютных кошельков анонимны, в некоторых случаях можно установить связь между адресами и реальными лицами. Налоговые органы могут требовать от крипто валютных бирж предоставление информации о транзакциях и пользователях. В России обсуждается введение правил, которые обязывали бы биржи идентифицировать своих пользователей и сообщать о транзакциях в налоговую службу.Также для анализа транзакций в блокчейне могут использоваться специальные программные решения, которые помогают отслеживать потоки транзакций и идентифицировать участников. Россия также может участвовать в международном обмене налоговой информацией, что позволяет получать данные о трансграничных транзакциях и владельцах криптовалют.

Эти методы в совокупности помогают налоговым органам отслеживать и контролировать операции с криптовалютами, обеспечивая соблюдение законодательства о налогах.

-Что ждет налоговых неплательщиков, если они вовремя не отчитались перед государством о полученных доходах в виде криптовалюты и вовремя не внесли соответствующие платежи?

На налоговых неплательщиков могут быть наложены штрафы за неуплату налогов, а также пени за каждый день просрочки платежа. Размер штрафов и пеней зависит от суммы недоимки и срока задержки платежа.

Если налоговая служба обнаружит несоответствия или подозрения в декларациях, она может инициировать аудит финансовых операций налогоплательщика. Это может привести к дополнительным налоговым начислениям и штрафам.

В случаях крупных налоговых уклонений, когда сумма недоимки значительна, налоговый неплательщик может быть привлечен к уголовной ответственности. Уголовное наказание может включать штрафы, обязательные работы или даже лишение свободы.

В некоторых случаях, при серьезных налоговых нарушениях, может быть наложен временный запрет на выезд из страны до урегулирования налоговых обязательств.

Налоговые органы могут обратиться в суд для взыскания недоимок через принудительное исполнение, что может включать арест счетов, имущества и другие меры принудительного взыскания.

Следовательно, своевременное и полное декларирование доходов и уплата налогов крайне важны для избежания юридических и финансовых рисков.

-Как регулируется налогообложение дохода от криптовалюты в других странах?

В Европе налоги на криптовалюту варьируются в зависимости от страны и классификации криптовалюты как капитала, актива или финансового инструмента. Например, в Великобритании налоги на криптовалюту могут достигать 20% для повышенной ставки, в Германии — 25% плюс 5,5% надбавка за солидарность, а в Франции — 0% при доходе до 305 € и 30% далее.

В Азии отношение к налогообложению криптовалюты также разнообразно. В Гонконге криптовалюта рассматривается как виртуальный товар, а в Китае использование криптовалюты запрещено. Япония облагает продажу криптовалюты как доход, а в Индии применяется налог на прирост капитала в размере 30%.

Таким образом, налоговое регулирование криптовалюты является важным элементом современной экономики, влияющим на развитие технологий, инвестиций и финансовой безопасности граждан.

-Какие вопросы в области налогообложения криптовалюты являются открытыми на ваш взгляд?

Я бы подняла вопрос об уплате налогов на прибыль от криптовалюты через ИП.Криптовалюты в России находятся в «серой зоне» с точки зрения законодательства. Хотя в последнее время приняты некоторые законы и регуляции, они все еще остаются довольно обобщенными и не учитывают множество аспектов работы с криптовалютами. Это создает правовую неопределенность для ИП, которые хотят правильно декларировать свои доходы и платить налоги. В первую очередь, это проблемы с классификацией доходов. Определение того, как именно классифицировать доходы от криптовалюты (как капитальные приросты, доходы от предпринимательской деятельности или что-то иное), может быть сложным. Это затрудняет выбор налогового режима и расчет налогов.

Налоговая служба пока не предоставила четких и детализированных инструкций о том, как ИП должны отчитываться и платить налоги за операции с криптовалютами. Это оставляет предпринимателей без необходимой поддержки и направления.

Учет крипто валютных транзакций может быть сложным из-за их анонимного характера. ИП могут столкнуться с трудностями при попытках доказать происхождение доходов и расходов в криптовалютах для налоговых целей.

-Как рассчитать налоги?

Расчет налога на криптовалюту для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), в России происходит по схожему принципу с налогообложением других видов доходов. Вот основные шаги для расчета налога на криптовалюту:

Расчет налога на криптовалюту для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), в России происходит по схожему принципу с налогообложением других видов доходов. Вот основные шаги для расчета налога на криптовалюту

1. Определение налоговой базы

Для начала необходимо определить размер дохода, который подлежит налогообложению. Налоговая база по операциям с криптовалютой определяется как разница между стоимостью продажи и стоимостью покупки криптовалюты.

2.Учет всех операций

Вам необходимо учитывать все операции по покупке и продаже криптовалюты в течение налогового периода. Для каждой операции следует определить прибыль или убыток.

3.Применение налоговой ставки

Налоговая ставка для физических лиц в России составляет 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. Налог рассчитывается путем умножения налоговой базы на соответствующую налоговую ставку.

Формула расчета налога:

Налог=Доход×Налоговая ставка

4. Подача налоговой декларации

Все доходы и расходы по операциям с криптовалютами должны быть указаны в налоговой декларации 3-НДФЛ, которую нужно подать до 30 апреля года, следующего за отчетным.

5. Уплата налога

Налог необходимо уплатить до 15 июля года, следующего за отчетным.

Пример расчета

Допустим, вы купили 1 биткоин за 1,000,000 рублей и продали его за 1,500,000 рублей. Ваш доход составит: Доход=1,500,000−1,000,000=500,000 рублей.Налог к уплате при ставке 13% будет:Налог=500,000×0.13=65,000 рублей.

Не забывайте, что если вы терпите убытки от транзакций с криптовалютой, эти убытки могут быть использованы для уменьшения налоговой базы по другим прибыльным сделкам с криптовалютами.

Быстрые изменения в стоимости криптовалют могут затруднить расчет налогов, особенно когда доходы или убытки от операций могут значительно меняться в короткие сроки.

Роза Агапова