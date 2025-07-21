Онлайн-сервис для сферы услуг с ИИ-ассистентом

Upservice — это онлайн-платформа для сферы услуг с помощником на основе искусственного интеллекта. Upservice предлагает различные тарифные планы и бесплатный пробный период. Подходит для широкого круга компаний, предоставляющих услуги. На сайте пользователи могут пройти мини-тест, чтобы определить, какое решение https://upservice.com лучше всего соответствует их потребностям.

Она предлагает различные инструменты и функции для бизнеса, в том числе:

Служба поддержки: для управления внутренними и внешними запросами/тикетами.

Служба поддержки: для предоставления поддержки и консультаций клиентам.

Система тикетов: для приоритизации запросов и отслеживания их выполнения.

Менеджер задач: для управления задачами, проектами и контроля за сотрудниками.

CRM для B2B: инструменты управления взаимоотношениями с клиентами для B2B-компаний.

Омниканальное обслуживание: интеграция важных каналов коммуникации.

Веб-чат: функция онлайн-чата для веб-сайтов.

ИТ-аутсорсинг: услуги по поддержке и управлению ИТ.

Коммерческая недвижимость: инструменты для управления коммерческой недвижимостью.

Техническое обслуживание оборудования: услуги по обслуживанию и ремонту оборудования.

Рестораны и отели: решения для предприятий гостиничного бизнеса.

Техническая поддержка: службы поддержки и поддержки.

Услуги по уборке: инструменты для клининговых компаний. Арендный бизнес: для компаний, сдающих в аренду оборудование, недвижимость и т. д.

Жилищное хозяйство/ТСЖ: услуги для жилищных кооперативов и управляющих компаний.

Ключевые особенности Upservice:

ИИ-помощник, способный обрабатывать до 80% запросов.

Мобильное приложение для выездной работы и общения с клиентами.

Процессы согласования документов.

Подробный обзор функций.

ИИ-ассистент в Upservice (ИИ-ассистент в Upservice):

ИИ-ассистент — это ключевой компонент платформы Upservice, разработанный для автоматизации и оптимизации работы сервисных служб.

ИИ-ассистент может самостоятельно обрабатывать до 80% входящих запросов и заявок, экономя время и ресурсы компании.

Данный ИИ-ассистент использует алгоритмы обработки естественного языка и машинного обучения для понимания намерений пользователя и предоставления релевантных персонализированных ответов.

Ключевые возможности ИИ-ассистента:

Ответы на вопросы и запросы клиентов.

Регистрация и категоризация входящих заявок/запросов.

Назначение задач соответствующим сотрудникам.

Обновление статуса и рекомендации по решению проблем.

Обучение на основе предыдущих взаимодействий для повышения качества ответов с течением времени.

ИИ-ассистент интегрирован во все модули Upservice, включая службу поддержки, службу поддержки, систему тикетов и другие.

Помощник на основе ИИ можно настроить с использованием фирменного стиля компании, базы знаний и диалоговых скриптов.

Целью программы является повышение удовлетворенности клиентов, увеличение доли решений проблем при первом обращении и освобождение времени сотрудников для решения более сложных задач.