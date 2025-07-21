Онлайн-сервис для сферы услуг с ИИ-ассистентом

Upservice — это онлайн-платформа для сферы услуг с помощником на основе искусственного интеллекта. Upservice предлагает различные тарифные планы и бесплатный пробный период. Подходит для широкого круга компаний, предоставляющих услуги. На сайте пользователи могут пройти мини-тест, чтобы определить, какое решение https://upservice.com лучше всего соответствует их потребностям.
Она предлагает различные инструменты и функции для бизнеса, в том числе:
- Служба поддержки: для управления внутренними и внешними запросами/тикетами.
- Служба поддержки: для предоставления поддержки и консультаций клиентам.
- Система тикетов: для приоритизации запросов и отслеживания их выполнения.
- Менеджер задач: для управления задачами, проектами и контроля за сотрудниками.
- CRM для B2B: инструменты управления взаимоотношениями с клиентами для B2B-компаний.
- Омниканальное обслуживание: интеграция важных каналов коммуникации.
- Веб-чат: функция онлайн-чата для веб-сайтов.
- ИТ-аутсорсинг: услуги по поддержке и управлению ИТ.
- Коммерческая недвижимость: инструменты для управления коммерческой недвижимостью.
- Техническое обслуживание оборудования: услуги по обслуживанию и ремонту оборудования.
- Рестораны и отели: решения для предприятий гостиничного бизнеса.
- Техническая поддержка: службы поддержки и поддержки.
- Услуги по уборке: инструменты для клининговых компаний. Арендный бизнес: для компаний, сдающих в аренду оборудование, недвижимость и т. д.
- Жилищное хозяйство/ТСЖ: услуги для жилищных кооперативов и управляющих компаний.
Ключевые особенности Upservice:
- ИИ-помощник, способный обрабатывать до 80% запросов.
- Мобильное приложение для выездной работы и общения с клиентами.
- Процессы согласования документов.
- Подробный обзор функций.
ИИ-ассистент в Upservice (ИИ-ассистент в Upservice):
- ИИ-ассистент — это ключевой компонент платформы Upservice, разработанный для автоматизации и оптимизации работы сервисных служб.
- ИИ-ассистент может самостоятельно обрабатывать до 80% входящих запросов и заявок, экономя время и ресурсы компании.
Данный ИИ-ассистент использует алгоритмы обработки естественного языка и машинного обучения для понимания намерений пользователя и предоставления релевантных персонализированных ответов.
Ключевые возможности ИИ-ассистента:
- Ответы на вопросы и запросы клиентов.
- Регистрация и категоризация входящих заявок/запросов.
- Назначение задач соответствующим сотрудникам.
- Обновление статуса и рекомендации по решению проблем.
- Обучение на основе предыдущих взаимодействий для повышения качества ответов с течением времени.
- ИИ-ассистент интегрирован во все модули Upservice, включая службу поддержки, службу поддержки, систему тикетов и другие.
Помощник на основе ИИ можно настроить с использованием фирменного стиля компании, базы знаний и диалоговых скриптов.
Целью программы является повышение удовлетворенности клиентов, увеличение доли решений проблем при первом обращении и освобождение времени сотрудников для решения более сложных задач.