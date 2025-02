Объявлены формат и расписание турнира First Stand 2025

League of Legends запускает новый международный турнир под названием First Stand Tournament, который стартует через 2 недели. У любителей совершать пари на события из мира киберспорта еще есть время активировать фрибет в лиге ставок 2025 на портале Bookmaker Ratings, чтобы оставить собственный бесплатный прогноз на исход соревнований.

Турнир пройдет в LoL Park в Сеуле (Южная Корея) с 10 по 16 марта, в нем примут участие победители Сплита 1 пяти основных лиг League of Legends – LCK, LPL, LTA, LEC и LCP.

В преддверии First Stand 2025 организаторы турнира подробно рассказали все, что нужно знать о новом уникальном международном событии Riot Games. Тема мероприятия – «Yours For The Taking», а его цель – скрасить ранний сезон киберспорта League of Legends. Это будет первое крупное международное событие, в котором будет использоваться Fearless Draft, одна из новейших соревновательных систем Riot Games.

Победителя ждет не только денежный приз. Команда-чемпион получит второй бай для своего региона на MSI 2025 и выйдет напрямую на Bracket Stage. Благодаря высокому уровню конкуренции, растянувшемуся на неделю матчей, турнир First Stand станет местом для новых стратегий высшего уровня, которые могут определить дальнейшую судьбу крупных турниров в 2025 году.