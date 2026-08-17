Оборудование Eltex: как российский производитель закрывает все звенья современной сети

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в России в последние годы всё чаще опирается на продукцию отечественных производителей, и одним из безусловных лидеров этого сегмента является компания Eltex. Основанная в Новосибирске, компания за два десятилетия выстроила модельный ряд, охватывающий практически все уровни сети — от абонентского оборудования до магистральных транспортных решений. В этой статье разберём, из каких групп состоит продуктовая линейка Eltex, чем она интересна операторам связи и корпоративным заказчикам, и на какие параметры стоит обращать внимание при выборе конкретных моделей.

Почему модельный ряд Eltex заслуживает отдельного внимания

Отличительная черта Eltex — комплексный подход к построению сети. Вместо точечных решений компания предлагает экосистему устройств, которые совместимы друг с другом на уровне протоколов управления, системы мониторинга и единого программного обеспечения. Это позволяет оператору связи или системному интегратору строить сеть «под ключ», используя оборудование одного производителя на всех уровнях — от абонентского терминала до узла агрегации.

Кроме того, оборудование Eltex включено в реестр отечественной радиоэлектронной продукции, что имеет значение при участии в государственных закупках и реализации проектов с требованиями по импортозамещению. Это делает продукцию компании привлекательной не только с технической, но и с нормативной точки зрения.

Основные категории оборудования Eltex

Условно весь модельный ряд можно разделить на несколько крупных направлений, каждое из которых закрывает собственную задачу в архитектуре сети.

1. Оборудование пассивных оптических сетей (PON)

Это одно из ключевых направлений компании. Линейка включает станционные терминалы OLT (Optical Line Terminal) и абонентские терминалы ONT/ONU (Optical Network Terminal/Unit), поддерживающие технологии GPON, XG(S)-PON и Ethernet PON. Такие решения используются операторами для предоставления услуг триплей — интернета, телефонии и телевидения — по одному оптическому волокну.

2. Коммутаторы Ethernet (L2/L3)

Коммутаторы Eltex делятся на неуправляемые, управляемые L2 и полнофункциональные L3-модели с поддержкой маршрутизации, агрегации каналов, VLAN, QoS и протоколов резервирования. Они применяются как в сетях операторов связи, так и в корпоративных и промышленных сетях.

3. Wi-Fi точки доступа и системы управления

Линейка беспроводного оборудования включает точки доступа стандартов Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6, предназначенные для дома, офиса и зон с высокой плотностью пользователей — торговых центров, стадионов, учебных заведений. Управление точками доступа осуществляется централизованно через контроллер или облачную платформу.

4. VoIP-оборудование и IP-телефония

Сюда входят IP-телефоны, шлюзы, а также программные и аппаратные АТС. Это оборудование востребовано операторами фиксированной связи и корпоративными заказчиками, которым требуется организовать голосовую связь на базе SIP-протокола.

5. Транспортное и магистральное оборудование

Для построения опорных сетей Eltex выпускает маршрутизаторы, мультиплексоры и оборудование DWDM/CWDM, обеспечивающие передачу больших объёмов трафика на значительные расстояния с высокой отказоустойчивостью.

6. Оборудование для «умного дома» и IoT

Отдельное направление посвящено устройствам интернета вещей: шлюзам, датчикам и контроллерам, которые интегрируются в единую экосистему управления умным домом или зданием.

Сравнительная таблица основных линеек оборудования

Категория оборудования Примеры серий Основное назначение Целевой сегмент PON-оборудование OLT, ONT, ONU Передача данных по оптическому волокну Операторы связи Коммутаторы L2, L2+, L3 Коммутация трафика в локальных и операторских сетях Операторы, корпорации Wi-Fi Точки доступа Wi-Fi 5/6 Беспроводной доступ к сети Дом, офис, общественные пространства VoIP IP-телефоны, шлюзы, АТС Организация голосовой связи Операторы, бизнес Транспорт Маршрутизаторы, DWDM/CWDM Построение опорной сети Магистральные операторы IoT и умный дом Шлюзы, датчики Автоматизация и мониторинг Частные и коммерческие объекты

Технические аспекты выбора оборудования

При проектировании сети на базе оборудования Eltex важно правильно рассчитать нагрузку на каждый узел. Например, для PON-сетей ключевым параметром является коэффициент разветвления оптического сигнала (split ratio), который влияет на количество абонентов, подключаемых к одному порту OLT.

Упрощённая формула расчёта максимального числа абонентов на порт OLT выглядит следующим образом:

N абонентов = P OLT ÷ (P сплиттер + P затухание волокна + P ONT )

где N абонентов — количество абонентских терминалов, P OLT — бюджет мощности станционного терминала, а остальные слагаемые отражают суммарные потери сигнала на всех участках линии. Подобный расчёт позволяет заранее определить, какая модель OLT и какой коэффициент разветвления сплиттера подойдут для конкретного проекта.

На что обратить внимание при выборе коммутаторов

Для корректного подбора коммутатора рекомендуется учитывать следующие параметры:

количество и тип портов (Gigabit Ethernet, 10G SFP+, комбинированные);

поддержку PoE/PoE+ для питания точек доступа и IP-камер;

наличие функций маршрутизации третьего уровня (L3), если планируется сегментация сети;

возможность стекирования нескольких устройств в единый логический коммутатор;

поддержку протоколов резервирования (STP, RSTP, ERPS) для повышения отказоустойчивости.

Этапы построения сети на оборудовании Eltex

Типовой проект внедрения оборудования можно представить в виде последовательности шагов:

анализ требований к пропускной способности и количеству абонентов; выбор архитектуры сети (PON, Ethernet, гибридная схема); подбор моделей OLT, коммутаторов и транспортного оборудования; проектирование системы резервирования и мониторинга; монтаж, настройка и тестирование сети; ввод в эксплуатацию и передача на сопровождение.

Преимущества использования оборудования Eltex

Помимо соответствия требованиям импортозамещения, оборудование Eltex обладает рядом практических преимуществ, которые ценят операторы и интеграторы.

Преимущество Практическая польза Единая экосистема Упрощённое администрирование и совместимость устройств Локальная техническая поддержка Быстрое решение вопросов на русском языке без языкового барьера Регулярные обновления прошивок Повышение безопасности и стабильности работы Гибкая линейка моделей Возможность подобрать решение под бюджет и масштаб проекта

Модельный ряд Eltex представляет собой полноценную экосистему сетевого оборудования, способную закрыть потребности как небольшого офиса, так и крупного оператора связи, обслуживающего сотни тысяч абонентов. Комплексный подход, широкая номенклатура устройств и локальная поддержка делают продукцию компании одним из наиболее логичных вариантов при построении современной телекоммуникационной инфраструктуры в России. При грамотном проектировании и правильном подборе моделей оборудование Eltex способно обеспечить высокую надёжность сети на годы вперёд.