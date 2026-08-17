Оборудование Eltex: как российский производитель закрывает все звенья современной сети

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в России в последние годы всё чаще опирается на продукцию отечественных производителей, и одним из безусловных лидеров этого сегмента является компания Eltex. Основанная в Новосибирске, компания за два десятилетия выстроила модельный ряд, охватывающий практически все уровни сети — от абонентского оборудования до магистральных транспортных решений. В этой статье разберём, из каких групп состоит продуктовая линейка Eltex, чем она интересна операторам связи и корпоративным заказчикам, и на какие параметры стоит обращать внимание при выборе конкретных моделей.
Почему модельный ряд Eltex заслуживает отдельного внимания
Отличительная черта Eltex — комплексный подход к построению сети. Вместо точечных решений компания предлагает экосистему устройств, которые совместимы друг с другом на уровне протоколов управления, системы мониторинга и единого программного обеспечения. Это позволяет оператору связи или системному интегратору строить сеть «под ключ», используя оборудование одного производителя на всех уровнях — от абонентского терминала до узла агрегации.
Кроме того, оборудование Eltex включено в реестр отечественной радиоэлектронной продукции, что имеет значение при участии в государственных закупках и реализации проектов с требованиями по импортозамещению. Это делает продукцию компании привлекательной не только с технической, но и с нормативной точки зрения.
Основные категории оборудования Eltex
Условно весь модельный ряд можно разделить на несколько крупных направлений, каждое из которых закрывает собственную задачу в архитектуре сети.
1. Оборудование пассивных оптических сетей (PON)
Это одно из ключевых направлений компании. Линейка включает станционные терминалы OLT (Optical Line Terminal) и абонентские терминалы ONT/ONU (Optical Network Terminal/Unit), поддерживающие технологии GPON, XG(S)-PON и Ethernet PON. Такие решения используются операторами для предоставления услуг триплей — интернета, телефонии и телевидения — по одному оптическому волокну.
2. Коммутаторы Ethernet (L2/L3)
Коммутаторы Eltex делятся на неуправляемые, управляемые L2 и полнофункциональные L3-модели с поддержкой маршрутизации, агрегации каналов, VLAN, QoS и протоколов резервирования. Они применяются как в сетях операторов связи, так и в корпоративных и промышленных сетях.
3. Wi-Fi точки доступа и системы управления
Линейка беспроводного оборудования включает точки доступа стандартов Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6, предназначенные для дома, офиса и зон с высокой плотностью пользователей — торговых центров, стадионов, учебных заведений. Управление точками доступа осуществляется централизованно через контроллер или облачную платформу.
4. VoIP-оборудование и IP-телефония
Сюда входят IP-телефоны, шлюзы, а также программные и аппаратные АТС. Это оборудование востребовано операторами фиксированной связи и корпоративными заказчиками, которым требуется организовать голосовую связь на базе SIP-протокола.
5. Транспортное и магистральное оборудование
Для построения опорных сетей Eltex выпускает маршрутизаторы, мультиплексоры и оборудование DWDM/CWDM, обеспечивающие передачу больших объёмов трафика на значительные расстояния с высокой отказоустойчивостью.
6. Оборудование для «умного дома» и IoT
Отдельное направление посвящено устройствам интернета вещей: шлюзам, датчикам и контроллерам, которые интегрируются в единую экосистему управления умным домом или зданием.
Сравнительная таблица основных линеек оборудования
|Категория оборудования
|Примеры серий
|Основное назначение
|Целевой сегмент
|PON-оборудование
|OLT, ONT, ONU
|Передача данных по оптическому волокну
|Операторы связи
|Коммутаторы
|L2, L2+, L3
|Коммутация трафика в локальных и операторских сетях
|Операторы, корпорации
|Wi-Fi
|Точки доступа Wi-Fi 5/6
|Беспроводной доступ к сети
|Дом, офис, общественные пространства
|VoIP
|IP-телефоны, шлюзы, АТС
|Организация голосовой связи
|Операторы, бизнес
|Транспорт
|Маршрутизаторы, DWDM/CWDM
|Построение опорной сети
|Магистральные операторы
|IoT и умный дом
|Шлюзы, датчики
|Автоматизация и мониторинг
|Частные и коммерческие объекты
Технические аспекты выбора оборудования
При проектировании сети на базе оборудования Eltex важно правильно рассчитать нагрузку на каждый узел. Например, для PON-сетей ключевым параметром является коэффициент разветвления оптического сигнала (split ratio), который влияет на количество абонентов, подключаемых к одному порту OLT.
Упрощённая формула расчёта максимального числа абонентов на порт OLT выглядит следующим образом:
Nабонентов = POLT ÷ (Pсплиттер + Pзатухание волокна + PONT)
где Nабонентов — количество абонентских терминалов, POLT — бюджет мощности станционного терминала, а остальные слагаемые отражают суммарные потери сигнала на всех участках линии. Подобный расчёт позволяет заранее определить, какая модель OLT и какой коэффициент разветвления сплиттера подойдут для конкретного проекта.
На что обратить внимание при выборе коммутаторов
Для корректного подбора коммутатора рекомендуется учитывать следующие параметры:
- количество и тип портов (Gigabit Ethernet, 10G SFP+, комбинированные);
- поддержку PoE/PoE+ для питания точек доступа и IP-камер;
- наличие функций маршрутизации третьего уровня (L3), если планируется сегментация сети;
- возможность стекирования нескольких устройств в единый логический коммутатор;
- поддержку протоколов резервирования (STP, RSTP, ERPS) для повышения отказоустойчивости.
Этапы построения сети на оборудовании Eltex
Типовой проект внедрения оборудования можно представить в виде последовательности шагов:
- анализ требований к пропускной способности и количеству абонентов;
- выбор архитектуры сети (PON, Ethernet, гибридная схема);
- подбор моделей OLT, коммутаторов и транспортного оборудования;
- проектирование системы резервирования и мониторинга;
- монтаж, настройка и тестирование сети;
- ввод в эксплуатацию и передача на сопровождение.
Преимущества использования оборудования Eltex
Помимо соответствия требованиям импортозамещения, оборудование Eltex обладает рядом практических преимуществ, которые ценят операторы и интеграторы.
|Преимущество
|Практическая польза
|Единая экосистема
|Упрощённое администрирование и совместимость устройств
|Локальная техническая поддержка
|Быстрое решение вопросов на русском языке без языкового барьера
|Регулярные обновления прошивок
|Повышение безопасности и стабильности работы
|Гибкая линейка моделей
|Возможность подобрать решение под бюджет и масштаб проекта
Модельный ряд Eltex представляет собой полноценную экосистему сетевого оборудования, способную закрыть потребности как небольшого офиса, так и крупного оператора связи, обслуживающего сотни тысяч абонентов. Комплексный подход, широкая номенклатура устройств и локальная поддержка делают продукцию компании одним из наиболее логичных вариантов при построении современной телекоммуникационной инфраструктуры в России. При грамотном проектировании и правильном подборе моделей оборудование Eltex способно обеспечить высокую надёжность сети на годы вперёд.