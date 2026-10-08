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При запуске интернет-магазина легко перегрузить первую версию функциями «на вырост»: программой лояльности, личным кабинетом с десятком разделов, интеграциями со всеми маркетплейсами сразу. Каждая такая функция увеличивает бюджет и сроки, а польза от неё появляется только при заметном потоке покупателей.

Если вы планируете заказать сайт интернет-магазина у разработчиков, начните с чёткого списка функций для первой версии. Так проще согласовать смету и сроки, а запуск не затянется из-за второстепенных доработок. Разберём, что нужно магазину с первого дня, а что можно подключить позже.

Что нужно с первого дня

Первая версия магазина должна позволять покупателю найти товар, оформить заказ и оплатить его без помощи менеджера. Для этого нужны:

каталог с категориями, поиском и базовыми фильтрами;

с категориями, поиском и базовыми фильтрами; карточка товара с фотографиями, ценой, наличием и характеристиками;

с фотографиями, ценой, наличием и характеристиками; корзина и оформление заказа без обязательной регистрации;

без обязательной регистрации; онлайн-оплата и хотя бы два-три способа доставки;

и хотя бы два-три способа доставки; мобильная версия , на которой удобно выбирать товар и заполнять форму;

, на которой удобно выбирать товар и заполнять форму; уведомления о заказе для покупателя и для вас;

для покупателя и для вас; веб-аналитика , чтобы с первых дней видеть трафик и конверсию;

, чтобы с первых дней видеть трафик и конверсию; обязательная информация: контакты, реквизиты продавца, условия доставки и возврата, политика обработки персональных данных.

Без любого из этих пунктов магазин теряет заказы. Например, если оплату можно провести только после звонка менеджера, часть покупателей не дождётся подтверждения и уйдёт.

Что можно добавить позже

Эти функции полезны, но их ценность растёт вместе с числом клиентов и заказов:

программа лояльности и бонусные баллы;

расширенный личный кабинет с историей заказов и избранным;

блоки персональных рекомендаций;

блог и контентные разделы;

интеграция с CRM и учётной системой;

продажи на маркетплейсах из единой панели;

мультиязычность и работа с несколькими регионами.

Отложить не значит забыть. Уже на этапе разработки стоит проверить, что платформа позволит подключить эти функции без переделки сайта.

Как понять, что пора расширять функции

Подсказки обычно дают данные и повседневная работа магазина:

растёт доля повторных покупок — пора подумать о программе лояльности и личном кабинете;

— пора подумать о программе лояльности и личном кабинете; менеджеры вручную переносят заказы в учётную систему — нужна интеграция;

в учётную систему — нужна интеграция; каталог разросся , и покупатели дольше ищут товар — стоит расширить фильтры и добавить рекомендации;

, и покупатели дольше ищут товар — стоит расширить фильтры и добавить рекомендации; появился спрос из других регионов — можно настроить региональные цены и доставку.

Новые функции лучше подключать по одной и сравнивать показатели до и после. Так видно, какая доработка действительно помогла продажам, а какая только усложнила сайт.

Первая версия магазина не обязана быть идеальной. Её задача — начать принимать заказы и собирать данные о покупателях. Именно эти данные подскажут, в какие функции вкладываться дальше.