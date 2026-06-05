Новый VOYAH 2025–2026: премиальный китайский электромобиль, который меняет правила игры на российском рынке

Мировой автомобильный рынок переживает эпоху радикальных перемен. На смену привычным европейским и японским брендам приходят технологичные китайские производители, способные предложить сочетание передовых инженерных решений, роскошного оснащения и конкурентоспособной цены. Среди них особое место занимает VOYAH — премиальный бренд электромобилей и гибридных автомобилей, созданный в 2018 году на базе 56-летнего опыта концерна DongFeng Motor Corporation. В 2025–2026 годах VOYAH уверенно закрепился на российском рынке, став одним из самых обсуждаемых автомобильных брендов в сегменте NEV (New Energy Vehicles). В этой статье мы подробно рассмотрим, что представляет собой новый VOYAH, какие модели доступны покупателям, и почему этот автомобиль заслуживает самого пристального внимания.

История и философия бренда VOYAH

Название VOYAH — не случайный набор букв. Оно восходит к французскому слову «Voyage», что означает «путешествие». Эта концепция пронизывает всю философию марки: каждый автомобиль VOYAH воспринимается как начало нового пути — как в буквальном смысле, так и в смысле перехода к экологически осознанной мобильности. Логотип бренда, вдохновлённый образом парящей птицы с расправленными крыльями, символизирует гармонию природы и высоких технологий.

Бренд создавался с чётким позиционированием в премиальном сегменте — не как бюджетная альтернатива, а как полноценный конкурент таким маркам, как Mercedes-Benz EQ, BMW iX и Volvo EX90. Уже к 2025 году VOYAH стал второй по популярности NEV-маркой в России с долей рынка 15,9% и объёмом регистраций 9 465 автомобилей за год — рост составил 5,9% относительно 2024 года.

Модельный ряд нового VOYAH: полный обзор линейки

Современная линейка VOYAH охватывает три ключевых сегмента: кроссоверы, минивэны и флагманские внедорожники. Каждая модель доступна в нескольких версиях — полностью электрической и гибридной с последовательной схемой (Range Extender), что обеспечивает максимальную гибкость для покупателя.

VOYAH FREE (ФРИ): универсальный кроссовер для города и трассы

VOYAH FREE — это флагманский кроссовер марки, который сочетает спортивную динамику, высокий уровень оснащения и практичность. Автомобиль доступен в четырёх исполнениях, каждое из которых рассчитано на определённую аудиторию:

FREE Электро — полностью электрическая версия с акцентом на тихое и плавное движение в городских условиях.

— полностью электрическая версия с акцентом на тихое и плавное движение в городских условиях. FREE Последовательный гибрид — версия с бензиновым генератором, обеспечивающая увеличенный запас хода и независимость от зарядной инфраструктуры.

— версия с бензиновым генератором, обеспечивающая увеличенный запас хода и независимость от зарядной инфраструктуры. FREE Спорт — заострённая настройка ходовой части и улучшенный отклик системы управления при сохранении комфорта базовой модели.

— заострённая настройка ходовой части и улучшенный отклик системы управления при сохранении комфорта базовой модели. FREE Спорт+ — максимально оснащённая версия с расширенной функциональностью и премиальной отделкой салона из натуральных материалов.

VOYAH DREAM (МЕЧТА): семейный минивэн нового поколения

VOYAH DREAM занимает уникальное место в линейке: это премиальный электрический минивэн, ориентированный на семьи и деловых путешественников, которые ценят пространство, тишину и комфорт на уровне бизнес-класса. Просторный салон, индивидуальные кресла второго ряда с массажем и регулировкой, а также развитая мультимедийная система делают DREAM настоящей гостиной на колёсах.

DREAM Электро — базовая версия с нулевыми выбросами.

— базовая версия с нулевыми выбросами. DREAM Последовательный гибрид — версия с увеличенным запасом хода для дальних маршрутов.

— версия с увеличенным запасом хода для дальних маршрутов. DREAM Первый (First) — топовое исполнение с максимальным оснащением, улучшенными материалами отделки и эксклюзивными техническими решениями.

VOYAH PASSION (СТРАСТЬ): баланс технологий и стиля

VOYAH PASSION — наиболее свежая модель в линейке, воплощающая современное понимание премиального SUV. Это автомобиль для тех, кто не готов жертвовать ни дизайном, ни практичностью, ни технологическим уровнем. PASSION доступен в двух версиях: гибридной и электрической с увеличенным запасом хода.

VOYAH TAISHAN (ТАЙШАН): флагман линейки

TAISHAN — самая представительная модель VOYAH, названная в честь священной горы Китая. Это флагманский автомобиль, сочетающий максимальный комфорт, просторный салон и передовые технологии. TAISHAN ориентирован на покупателей, привыкших к уровню представительских автомобилей класса E и F.

Сравнительная таблица моделей VOYAH 2025–2026

Модель Тип кузова Тип привода Запас хода (км) Целевая аудитория FREE Электро Кроссовер Электро до 505 Городские поездки FREE Гибрид (EVR) Кроссовер Гибрид (Range Extender) до 1100+ Город + трасса FREE Спорт / Спорт+ Кроссовер Гибрид до 1100+ Активный стиль жизни DREAM Электро Минивэн Электро до 505 Семья, бизнес DREAM Гибрид (Long Range) Минивэн Гибрид (Range Extender) до 1200+ Дальние маршруты PASSION Электро SUV Электро до 600+ Премиальный сегмент PASSION Гибрид SUV Гибрид (Range Extender) до 1200+ Универсальное использование TAISHAN Флагманский SUV Гибрид / Электро уточняется Представительский класс

* Данные о запасе хода приведены по результатам заводских тестов. Реальные показатели зависят от условий эксплуатации, манеры вождения и климата.

Технологии и оснащение: почему VOYAH называют умным автомобилем

Одним из ключевых конкурентных преимуществ VOYAH является высокий уровень интеллектуального оснащения. Автомобили марки оснащены развитыми системами помощи водителю (ADAS), передовыми мультимедийными платформами и фирменным мобильным приложением VOYAH, которое позволяет управлять зарядкой, климатом, дистанционным запуском и диагностикой прямо со смартфона.

Ключевые технологические особенности VOYAH

Последовательная гибридная установка (EVR) — бензиновый двигатель не связан механически с колёсами и работает исключительно как генератор для подзарядки тяговой батареи. Это обеспечивает плавность хода и независимость от сети зарядных станций. Система адаптивной подвески — автоматически подстраивается под дорожные условия, обеспечивая комфорт на любом покрытии. Панорамный дисплей — изогнутые экраны большой диагонали, объединяющие приборную панель и мультимедийную систему в единое цифровое пространство. Поддержка беспроводного CarPlay и Android Auto — бесшовная интеграция с экосистемой смартфона. OTA-обновления — программное обеспечение автомобиля обновляется по воздуху без посещения сервисного центра. Система шумоизоляции с активным шумоподавлением — обеспечивает акустический комфорт на уровне ведущих премиальных марок.

Условия покупки нового VOYAH в России

Официальный дилер VOYAH в Москве — дилерский центр РОЛЬФ Ясенево — предлагает комплексный набор финансовых инструментов для приобретения автомобиля. Покупатели могут воспользоваться несколькими программами, адаптированными под разные финансовые ситуации.

Доступные финансовые программы

Кредит — ставка от 0,01% до 19,5% годовых через ОТП Банк, Альфа-Банк, Совкомбанк, ВТБ и Тбанк.

— ставка от 0,01% до 19,5% годовых через ОТП Банк, Альфа-Банк, Совкомбанк, ВТБ и Тбанк. Господдержка — субсидия до 35% от рекомендованной розничной цены, но не более 925 000 рублей. Распространяется на гибридные модели с ЭПТС, выданным с 01.12.2024.

— субсидия до 35% от рекомендованной розничной цены, но не более 925 000 рублей. Распространяется на гибридные модели с ЭПТС, выданным с 01.12.2024. Трейд-ин — сдача старого автомобиля в зачёт стоимости нового VOYAH с дополнительной выгодой.

— сдача старого автомобиля в зачёт стоимости нового VOYAH с дополнительной выгодой. Лизинг — программа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

— программа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Рассрочка — беспроцентное распределение платежей через партнёрские банки.

Пример расчёта выгоды при покупке VOYAH DREAM с господдержкой

Формула расчёта итоговой стоимости с учётом субсидии:

Итоговая стоимость = РРЦ − min(РРЦ × 0,35; 925 000 ₽)

Например, при рекомендованной розничной цене (РРЦ) VOYAH DREAM 8 800 000 ₽:

35% от РРЦ = 3 080 000 ₽

Ограничение субсидии = 925 000 ₽

Применяемая субсидия = 925 000 ₽ (берётся меньшее значение)

(берётся меньшее значение) Стоимость приобретения = 8 800 000 − 925 000 = 7 875 000 ₽

Сервис и постпродажное обслуживание

Покупка нового VOYAH у официального дилера сопровождается полным пакетом сервисной поддержки. Владельцы автомобилей могут рассчитывать на официальную гарантию производителя, помощь на дороге в режиме 24/7, а также доступ к зарядным станциям VOYAH. Дилерский центр РОЛЬФ предоставляет услуги по записи на сервис онлайн, проведению регулярного технического обслуживания и участию в сервисных акциях.

Отдельного внимания заслуживает мобильное приложение VOYAH, доступное для iOS и Android. Через него владелец получает доступ к удалённому управлению автомобилем, мониторингу состояния батареи, планированию маршрутов с учётом зарядной инфраструктуры и оперативной связи с сервисным центром.

VOYAH в цифрах: ключевые факты

Показатель Значение Год основания бренда 2018 Материнская компания DongFeng Motor Corporation Регистраций в России в 2025 году 9 465 автомобилей (+5,9% к 2024 г.) Доля рынка NEV в России (2025) 15,9% (2-е место) Регистраций в январе–феврале 2026 г. 1 759 единиц Официальный дилер в Москве РОЛЬФ Ясенево Максимальная субсидия по господдержке 925 000 ₽

Стоит ли выбирать новый VOYAH?

Новый VOYAH — это не просто очередной китайский автомобиль, выходящий на российский рынок. Это тщательно выстроенный премиальный бренд с чёткой философией, широким модельным рядом и реальной поддержкой со стороны государства. Для покупателей, которые ищут альтернативу европейским маркам в условиях изменившегося рынка, VOYAH предлагает убедительный ответ: современный дизайн, интеллектуальные технологии, гибкие условия финансирования и развитую дилерскую сеть.

Линейка моделей охватывает все ключевые потребности — от городских поездок на VOYAH FREE Электро до представительских перемещений на флагманском TAISHAN. Программа господдержки делает покупку ещё более привлекательной с финансовой точки зрения. А стремительный рост продаж в 2025–2026 годах свидетельствует о том, что российские покупатели уже сделали свой выбор. Возможно, пришло время сделать и вам.