Новый VOYAH 2025–2026: премиальный китайский электромобиль, который меняет правила игры на российском рынке

Мировой автомобильный рынок переживает эпоху радикальных перемен. На смену привычным европейским и японским брендам приходят технологичные китайские производители, способные предложить сочетание передовых инженерных решений, роскошного оснащения и конкурентоспособной цены. Среди них особое место занимает VOYAH — премиальный бренд электромобилей и гибридных автомобилей, созданный в 2018 году на базе 56-летнего опыта концерна DongFeng Motor Corporation. В 2025–2026 годах VOYAH уверенно закрепился на российском рынке, став одним из самых обсуждаемых автомобильных брендов в сегменте NEV (New Energy Vehicles). В этой статье мы подробно рассмотрим, что представляет собой новый VOYAH, какие модели доступны покупателям, и почему этот автомобиль заслуживает самого пристального внимания.
История и философия бренда VOYAH
Название VOYAH — не случайный набор букв. Оно восходит к французскому слову «Voyage», что означает «путешествие». Эта концепция пронизывает всю философию марки: каждый автомобиль VOYAH воспринимается как начало нового пути — как в буквальном смысле, так и в смысле перехода к экологически осознанной мобильности. Логотип бренда, вдохновлённый образом парящей птицы с расправленными крыльями, символизирует гармонию природы и высоких технологий.
Бренд создавался с чётким позиционированием в премиальном сегменте — не как бюджетная альтернатива, а как полноценный конкурент таким маркам, как Mercedes-Benz EQ, BMW iX и Volvo EX90. Уже к 2025 году VOYAH стал второй по популярности NEV-маркой в России с долей рынка 15,9% и объёмом регистраций 9 465 автомобилей за год — рост составил 5,9% относительно 2024 года.
Модельный ряд нового VOYAH: полный обзор линейки
Современная линейка VOYAH охватывает три ключевых сегмента: кроссоверы, минивэны и флагманские внедорожники. Каждая модель доступна в нескольких версиях — полностью электрической и гибридной с последовательной схемой (Range Extender), что обеспечивает максимальную гибкость для покупателя.
VOYAH FREE (ФРИ): универсальный кроссовер для города и трассы
VOYAH FREE — это флагманский кроссовер марки, который сочетает спортивную динамику, высокий уровень оснащения и практичность. Автомобиль доступен в четырёх исполнениях, каждое из которых рассчитано на определённую аудиторию:
- FREE Электро — полностью электрическая версия с акцентом на тихое и плавное движение в городских условиях.
- FREE Последовательный гибрид — версия с бензиновым генератором, обеспечивающая увеличенный запас хода и независимость от зарядной инфраструктуры.
- FREE Спорт — заострённая настройка ходовой части и улучшенный отклик системы управления при сохранении комфорта базовой модели.
- FREE Спорт+ — максимально оснащённая версия с расширенной функциональностью и премиальной отделкой салона из натуральных материалов.
VOYAH DREAM (МЕЧТА): семейный минивэн нового поколения
VOYAH DREAM занимает уникальное место в линейке: это премиальный электрический минивэн, ориентированный на семьи и деловых путешественников, которые ценят пространство, тишину и комфорт на уровне бизнес-класса. Просторный салон, индивидуальные кресла второго ряда с массажем и регулировкой, а также развитая мультимедийная система делают DREAM настоящей гостиной на колёсах.
- DREAM Электро — базовая версия с нулевыми выбросами.
- DREAM Последовательный гибрид — версия с увеличенным запасом хода для дальних маршрутов.
- DREAM Первый (First) — топовое исполнение с максимальным оснащением, улучшенными материалами отделки и эксклюзивными техническими решениями.
VOYAH PASSION (СТРАСТЬ): баланс технологий и стиля
VOYAH PASSION — наиболее свежая модель в линейке, воплощающая современное понимание премиального SUV. Это автомобиль для тех, кто не готов жертвовать ни дизайном, ни практичностью, ни технологическим уровнем. PASSION доступен в двух версиях: гибридной и электрической с увеличенным запасом хода.
VOYAH TAISHAN (ТАЙШАН): флагман линейки
TAISHAN — самая представительная модель VOYAH, названная в честь священной горы Китая. Это флагманский автомобиль, сочетающий максимальный комфорт, просторный салон и передовые технологии. TAISHAN ориентирован на покупателей, привыкших к уровню представительских автомобилей класса E и F.
Сравнительная таблица моделей VOYAH 2025–2026
|Модель
|Тип кузова
|Тип привода
|Запас хода (км)
|Целевая аудитория
|FREE Электро
|Кроссовер
|Электро
|до 505
|Городские поездки
|FREE Гибрид (EVR)
|Кроссовер
|Гибрид (Range Extender)
|до 1100+
|Город + трасса
|FREE Спорт / Спорт+
|Кроссовер
|Гибрид
|до 1100+
|Активный стиль жизни
|DREAM Электро
|Минивэн
|Электро
|до 505
|Семья, бизнес
|DREAM Гибрид (Long Range)
|Минивэн
|Гибрид (Range Extender)
|до 1200+
|Дальние маршруты
|PASSION Электро
|SUV
|Электро
|до 600+
|Премиальный сегмент
|PASSION Гибрид
|SUV
|Гибрид (Range Extender)
|до 1200+
|Универсальное использование
|TAISHAN
|Флагманский SUV
|Гибрид / Электро
|уточняется
|Представительский класс
* Данные о запасе хода приведены по результатам заводских тестов. Реальные показатели зависят от условий эксплуатации, манеры вождения и климата.
Технологии и оснащение: почему VOYAH называют умным автомобилем
Одним из ключевых конкурентных преимуществ VOYAH является высокий уровень интеллектуального оснащения. Автомобили марки оснащены развитыми системами помощи водителю (ADAS), передовыми мультимедийными платформами и фирменным мобильным приложением VOYAH, которое позволяет управлять зарядкой, климатом, дистанционным запуском и диагностикой прямо со смартфона.
Ключевые технологические особенности VOYAH
- Последовательная гибридная установка (EVR) — бензиновый двигатель не связан механически с колёсами и работает исключительно как генератор для подзарядки тяговой батареи. Это обеспечивает плавность хода и независимость от сети зарядных станций.
- Система адаптивной подвески — автоматически подстраивается под дорожные условия, обеспечивая комфорт на любом покрытии.
- Панорамный дисплей — изогнутые экраны большой диагонали, объединяющие приборную панель и мультимедийную систему в единое цифровое пространство.
- Поддержка беспроводного CarPlay и Android Auto — бесшовная интеграция с экосистемой смартфона.
- OTA-обновления — программное обеспечение автомобиля обновляется по воздуху без посещения сервисного центра.
- Система шумоизоляции с активным шумоподавлением — обеспечивает акустический комфорт на уровне ведущих премиальных марок.
Условия покупки нового VOYAH в России
Официальный дилер VOYAH в Москве — дилерский центр РОЛЬФ Ясенево — предлагает комплексный набор финансовых инструментов для приобретения автомобиля. Покупатели могут воспользоваться несколькими программами, адаптированными под разные финансовые ситуации.
Доступные финансовые программы
- Кредит — ставка от 0,01% до 19,5% годовых через ОТП Банк, Альфа-Банк, Совкомбанк, ВТБ и Тбанк.
- Господдержка — субсидия до 35% от рекомендованной розничной цены, но не более 925 000 рублей. Распространяется на гибридные модели с ЭПТС, выданным с 01.12.2024.
- Трейд-ин — сдача старого автомобиля в зачёт стоимости нового VOYAH с дополнительной выгодой.
- Лизинг — программа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- Рассрочка — беспроцентное распределение платежей через партнёрские банки.
Пример расчёта выгоды при покупке VOYAH DREAM с господдержкой
Формула расчёта итоговой стоимости с учётом субсидии:
Итоговая стоимость = РРЦ − min(РРЦ × 0,35; 925 000 ₽)
Например, при рекомендованной розничной цене (РРЦ) VOYAH DREAM 8 800 000 ₽:
- 35% от РРЦ = 3 080 000 ₽
- Ограничение субсидии = 925 000 ₽
- Применяемая субсидия = 925 000 ₽ (берётся меньшее значение)
- Стоимость приобретения = 8 800 000 − 925 000 = 7 875 000 ₽
Сервис и постпродажное обслуживание
Покупка нового VOYAH у официального дилера сопровождается полным пакетом сервисной поддержки. Владельцы автомобилей могут рассчитывать на официальную гарантию производителя, помощь на дороге в режиме 24/7, а также доступ к зарядным станциям VOYAH. Дилерский центр РОЛЬФ предоставляет услуги по записи на сервис онлайн, проведению регулярного технического обслуживания и участию в сервисных акциях.
Отдельного внимания заслуживает мобильное приложение VOYAH, доступное для iOS и Android. Через него владелец получает доступ к удалённому управлению автомобилем, мониторингу состояния батареи, планированию маршрутов с учётом зарядной инфраструктуры и оперативной связи с сервисным центром.
VOYAH в цифрах: ключевые факты
|Показатель
|Значение
|Год основания бренда
|2018
|Материнская компания
|DongFeng Motor Corporation
|Регистраций в России в 2025 году
|9 465 автомобилей (+5,9% к 2024 г.)
|Доля рынка NEV в России (2025)
|15,9% (2-е место)
|Регистраций в январе–феврале 2026 г.
|1 759 единиц
|Официальный дилер в Москве
|РОЛЬФ Ясенево
|Максимальная субсидия по господдержке
|925 000 ₽
Стоит ли выбирать новый VOYAH?
Новый VOYAH — это не просто очередной китайский автомобиль, выходящий на российский рынок. Это тщательно выстроенный премиальный бренд с чёткой философией, широким модельным рядом и реальной поддержкой со стороны государства. Для покупателей, которые ищут альтернативу европейским маркам в условиях изменившегося рынка, VOYAH предлагает убедительный ответ: современный дизайн, интеллектуальные технологии, гибкие условия финансирования и развитую дилерскую сеть.
Линейка моделей охватывает все ключевые потребности — от городских поездок на VOYAH FREE Электро до представительских перемещений на флагманском TAISHAN. Программа господдержки делает покупку ещё более привлекательной с финансовой точки зрения. А стремительный рост продаж в 2025–2026 годах свидетельствует о том, что российские покупатели уже сделали свой выбор. Возможно, пришло время сделать и вам.