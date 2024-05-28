Новый формат Лиги чемпионов — букмекеры радостно потирают руки

В ближайшее время футбольных болельщиков ждёт тьма изменений — в следующем сезоне УЕФА выкатит обновлённую Лигу чемпионов, а ещё через год ФИФА испытает новый формат чемпионата мира. В обзоре мы пробежимся по основным изменениям ЛЧ и расскажем, почему букмекерам так понравился обновлённый турнир.

Лига чемпионов изменится до неузнаваемости

От привычного группового этапа не останется и следа. Никаких квартетов — все клубы будут в одной таблице и сыграют так называемый лиговый этап. Команд станет 36 вместо 32, и каждая откатает 8 матчей — 4 дома и 4 в гостях.

Жеребьёвка также изменится: теперь будет 4 корзины по 9 клубов. В первой окажется действующий победитель и 8 команд с самым высоким рейтингом УЕФА. В остальные корзины клубы попадут по рейтингу в порядке убывания.

Каждый участник сыграет с двумя командами из корзин А, B, C и D. На жеребьёвке выяснится, кто какие игры проведёт дома и на выезде.

По результатам группового раунда дальше пройдут 24 клуба. Причём первые 8 команд таблицы пропустят первый раунд плей-офф. Это, по задумке организаторов, мотивирует участников играть на победу в каждом матче, а не выставлять резерв, как это часто бывало при нынешнем формате ЛЧ.

Букмекеры готовят чемоданы для денег

Если болельщики реагируют на новый формат неоднозначно, то букмекерские конторы ждут повышения интереса ставочников и, соответственно, увеличения доходов. Причины следующие: