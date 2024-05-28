Новый формат Лиги чемпионов — букмекеры радостно потирают руки

В ближайшее время футбольных болельщиков ждёт тьма изменений — в следующем сезоне УЕФА выкатит обновлённую Лигу чемпионов, а ещё через год ФИФА испытает новый формат чемпионата мира. В обзоре мы пробежимся по основным изменениям ЛЧ и расскажем, почему букмекерам так понравился обновлённый турнир.
Лига чемпионов изменится до неузнаваемости
От привычного группового этапа не останется и следа. Никаких квартетов — все клубы будут в одной таблице и сыграют так называемый лиговый этап. Команд станет 36 вместо 32, и каждая откатает 8 матчей — 4 дома и 4 в гостях.
Жеребьёвка также изменится: теперь будет 4 корзины по 9 клубов. В первой окажется действующий победитель и 8 команд с самым высоким рейтингом УЕФА. В остальные корзины клубы попадут по рейтингу в порядке убывания.
Каждый участник сыграет с двумя командами из корзин А, B, C и D. На жеребьёвке выяснится, кто какие игры проведёт дома и на выезде.
По результатам группового раунда дальше пройдут 24 клуба. Причём первые 8 команд таблицы пропустят первый раунд плей-офф. Это, по задумке организаторов, мотивирует участников играть на победу в каждом матче, а не выставлять резерв, как это часто бывало при нынешнем формате ЛЧ.
Букмекеры готовят чемоданы для денег
Если болельщики реагируют на новый формат неоднозначно, то букмекерские конторы ждут повышения интереса ставочников и, соответственно, увеличения доходов. Причины следующие:
- Игр станет больше. Было 125, станет 189. Игроки будут заключать больше пари, а конторы неплохо на этом заработают.
- В каждом туре будут матчи между грандами. Жеребьёвка сделана хитро — топы сталкиваются друг с другом раунд за раундом. А это дополнительный интерес аудитории и больше ставок.
- У букмекеров будет больше времени на анализ матчей. Теперь матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций не будут идти друг за другом. УЕФА разбило календарь, и теперь в первую неделю пройдут матчи ЛЧ, во вторую — ЛЕ, в третью — ЛК. Эксперты смогут лучше подготовиться и снизить вероятность ошибок до минимума.
- Разные соперники каждый матч. Теперь не будет игр с одной командой дома и на выезде. Это положительно повлияет на интерес болельщиков. Но тренерам придётся готовиться к каждому матчу индивидуально. С одной стороны, это усложняет работу букмекеров, так как результат предсказать сложнее. Но с другой — такие же проблемы будут и у игроков.
- Выше шансы у андердогов. В плей-офф выйдут 24 команды вместо прежних 16. И некоторые из них точно подкинут сюрприз, как это бывает каждый розыгрыш. Тут букмекеры рассуждают просто: чем больше участников, тем больше неожиданных результатов, из-за которых миллионы игроков со всего мира сольют экспрессы-ставки.