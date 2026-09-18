У компании появляются новые услуги, товары и целые направления. На сайте приходится добавлять страницы, менять меню, а иногда и перестраивать каталог. В этот момент легко задеть то, что уже работает: изменить адрес важной страницы, убрать ее из меню или случайно закрыть новый раздел от поиска.

Разберем, как расширить сайт и сохранить текущий трафик и заявки. Посмотрим, какие страницы лучше не трогать, что поручить разработчику и SEO-специалисту и как проверить результат после запуска. Разбираться в коде для этого не нужно.

Почему новая услуга может повлиять на текущий трафик

Допустим, сервисная компания много лет обслуживает кондиционеры и решает запустить новое направление: монтаж вентиляции. Нужно добавить страницу услуги, обновить меню и разместить несколько примеров работ. Вместе с этим разработчик предлагает привести адреса всего раздела к единому виду.

На первый взгляд это удобно. Но старые страницы уже могут получать переходы из поиска, вести к заявкам и встречаться в статьях, закладках и сообщениях клиентам. Если без необходимости поменять их адреса, часть привычных ссылок перестанет работать. Поэтому новая услуга сама по себе не опасна. Риск появляется, когда ради нее перестраивают весь сайт.

Не меняйте адреса страниц без необходимости

Меню и адрес страницы не связаны намертво. Можно создать новый раздел «Вентиляция», добавить в него новую услугу и при этом оставить страницу об обслуживании кондиционеров по прежнему адресу.

Менять адрес стоит только по понятной причине. Например, если две одинаковые страницы объединяют или весь раздел действительно переезжает. Желание сделать все ссылки красивыми и одинаковыми такой причиной не считается.

Если перенос необходим, старый адрес должен открывать подходящую новую страницу. Для этого разработчик настраивает постоянное перенаправление. Не отправляйте все старые страницы на главную: человек переходил за конкретной услугой и рассчитывает увидеть материал по той же теме.

Найдите страницы, которые уже приводят посетителей и заявки

До начала работ составьте короткий список страниц, которые уже полезны бизнесу. В него войдут страницы, на которые приходят из поиска и с которых отправляют заявки. Добавьте важные услуги и примеры работ, даже если по ним пока мало данных.

Начните с Яндекс.Метрики: посмотрите, на какие страницы люди приходят из поиска и где оставляют заявки. Если сайт подключен к Яндекс Вебмастеру и Google Search Console, сверьтесь и с ними. Не делайте вывод по одному или двум дням. Возьмите несколько полных недель, а при сезонном спросе сравните данные с тем же периодом прошлого года.

Здесь не нужна идеальная аналитика. Важно увидеть страницы, которые нельзя бездумно удалить или перенести. Если доступ к статистике есть только у подрядчика, попросите у него список таких страниц до начала разработки.

Заранее решите, что делать с каждой старой страницей

Перед разработкой разберите старые страницы по четырем простым ситуациям. Так у команды не возникнет желания удалить или перенести материал только потому, что он не вписывается в новую структуру.

Что происходит

Что делать

Появилась новая услуга

Создать для нее новую страницу

Старая услуга остается актуальной

Обновить текст, но сохранить прежний адрес

Две страницы рассказывают об одном и том же

Оставить одну, перенести на нее полезный текст и настроить перенаправление

Страница действительно переезжает

Связать старый адрес с подходящим новым и обновить ссылки на сайте

Такой список можно передать разработчику вместе с заданием. После работ проверьте каждую строку: старые ссылки открываются, новые страницы доступны, а удаленные адреса ведут на подходящие материалы.

Проверьте одну новую страницу до запуска всего раздела

Страницы услуг часто собирают по одному шаблону. Это экономит время, но вместе с оформлением копируются и ошибки. Если первая страница закрыта от поиска, та же настройка может попасть во весь новый раздел.

Поэтому сначала опубликуйте одну пробную страницу. Попросите SEO-специалиста проверить, что она не закрыта от поиска и не отмечена как копия другого материала. После этого разработчик может использовать проверенный шаблон для остальных услуг.

Проверьте, легко ли найти новую услугу на сайте

После публикации откройте главную страницу и попробуйте найти новую услугу без подсказок разработчика. Она должна быть видна в меню, списке услуг или другом подходящем разделе. Если страницу можно открыть только по прямому адресу, посетители и поисковые системы могут ее не заметить.

Добавьте ссылки там, где они помогают человеку продолжить путь по сайту. Например, со страницы услуги можно перейти к подходящему примеру работы, а из полезной статьи к описанию этой услуги. Количество ссылок здесь не главное. Важно, чтобы переход был понятным и уместным.

После запуска пройдите весь путь клиента

Новая страница может выглядеть исправно, а заявка с нее все равно потеряется. Поэтому после запуска пройдите тот же путь, который пройдет клиент:

найдите услугу через меню или раздел сайта;

откройте страницу на компьютере и телефоне;

проверьте старые адреса, если страницы переносились;

отправьте тестовую заявку и убедитесь, что ее получил менеджер.

Сообщение «Спасибо» после отправки формы еще ничего не гарантирует. Оно показывает только то, что сайт открыл нужный экран. Заявка должна появиться в почте, CRM или другой системе, где с ней работает сотрудник.

Через Яндекс Вебмастер и Google Search Console SEO-специалист сможет проверить, доступны ли новые страницы поисковым системам. Появление страницы в поиске может занять время, поэтому сохраните дату запуска и список измененных адресов.

Если переходов стало меньше, сначала посмотрите, где именно это произошло: на всем сайте, в одном разделе или на нескольких перенесенных страницах. Такой разбор полезнее, чем сразу винить разработчика или очередное обновление поиска.

Сохраните короткую карту изменений

После запуска у владельца сайта должен остаться простой список: какие страницы создали, какие обновили, какие перенесли и как проверили заявки. По нему легко понять, что сделано и к кому обратиться, если появится проблема.

Если внутри компании некому координировать разработчика и SEO-специалиста, можно привлечь команду, которая занимается техническим аудитом, структурой и SEO-продвижением сайта. В Profitkit эти работы входят в одну услугу. До начала проекта мы фиксируем будущие изменения, чтобы сохранить полезные страницы и проверить новые.

Необязательно сразу перестраивать весь сайт. Начните с одного нового направления, проверьте страницу и форму, а затем переносите тот же порядок на остальные услуги.