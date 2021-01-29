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Новинка от Ricoh – инструмент для работы систем промышленной печати с элементами искусственного интеллекта

29.01.2021 23:57

Новинка от Ricoh – инструмент для работы систем промышленной печати с элементами искусственного интеллекта

Компанией Ricoh Europe проведена презентация инструмента Ricoh Pro Scanner Option. В нем реализованы самые современные компоненты искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО), благодаря которым обеспечивается замкнутый цикл обратной связи. В результате этого промышленные системы печати работают более точно и эффективно.

За счет использования в данной сфере новейших видеосистем, способных четко распознавать объекты и лица, минимизируется вмешательство операторов в процесс производства.

Ricoh Pro Scanner Option планируется использовать в характеризующихся высокой производительностью системах струйной печати Ricoh ProTM VC60000 и Ricoh ProTM VC70000. Встроенные сканирующие модули на базе КДИ-матрицы (разрешение 600 dpi) и блок управления обеспечивают осуществление в реальном времени непосредственно в процессе производства визуального контроля печатных изображений. При этом возможно воспроизведение зафиксированных страниц и увеличение изображений, если требуется изучить их более тщательно.

Благодаря возможностям, которые предоставляет программное приложение SmartStart для Pro Scanner Option, целая совокупность трудоемких и требующих внимательности операций, включая очистку печатающих головок, теперь выполняется в автоматическом режиме. Осуществление процессов техобслуживания печатного оборудования может производиться в запланированное операторами время (к примеру, перед началом рабочей смены). При этом по окончанию каждого из этапов им (если есть такая необходимость) будет приходить соответствующее уведомление. Все результаты проведенных операций фиксируются программным приложением. Кроме того, производится их сравнение с предыдущими параметрами и методами, которые использовались ранее, что способствует постепенному автоматическому обучению и совершенствованию. На современном этапе, когда повсеместно переходят на удаленную работу, использование такого инструмента позволит эффективно наладить непрерывный производственный цикл.

Как было отмечено директором по продажам Клайвом Стрингером, новейшие разработки в сфере систем видеоконтроля имеют важнейшее значение для процесса цифровой трансформации, дают возможность оптимизировать рабочие места. При этом инновационные технологии Ricoh позволяют успешно объединить все это. Также он заметил, что главной движущей силой являются накопленные ими знания и опыт клиентов. Инструмент Pro Scanner Option обеспечивает автоматизацию и ускорение основных этапов печатного дела, а за счет внедрения элементов искусственного интеллекта и машинного обучения значительно возрастают возможности контроля и производительность оборудования.

Инструмент Pro Scanner Option может самостоятельно без участия оператора проводить анализ образцов печати, оценивать результаты и принимать определенное решение. Благодаря автоматическому выполнению многих процессов, включая выявление деформации сопел, осуществление постраничной регистрации и многое другое, задачи операторов значительно упрощается. Наличие дополнительной функции интеллектуального распознавания изображений, позволяющей сравнивать конечный вариант и первоначальный файл, а также определять несоответствия, оператор может на месте исправить недочеты или запустить коррекцию в автоматическом режиме. Pro Scanner Option обеспечивает автоматизацию печати и делает этот процесс более эффективным, а сотрудники могут сосредоточить свое внимание на других задачах, имеющих первостепенное значение для бизнеса.

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