Несколько причин, почему каждому бизнесу нужен логотип

Сегодня в мире насчитываются миллионы зарегистрированных торговых марок, среди которых есть как всемирно известные гиганты вроде Apple и Amazon, так и маленькие семейные компании. В условиях постоянно растущей конкуренции одна из основных задач бизнеса – это громко заявить миру о своем появлении, и логотип справляется с этой задачей лучше всего. Возможность создать логотип, которой впоследствии можно будет напечатать на любых носителях, начиная от визиток и канцелярии и заканчивая билбордами, во многом определяет будущий успех компании. К тому же, сегодня для этого можно использовать готовые сервисы, которые помогут создать логотип за считанные минуты с учетом всех пожеланий.

Что такое логотип

Логотип – это графическое изображение, эмблема или символ, который ассоциируется с определенным брендом или компанией. Это одновременно простое и сложное определение таит в себе множество нюансов, так как для создания логотипа нет четких правил и сложно предугадать, какое сочетание символов, шрифтов и цветовой гаммы запомнится людям и вызовет доверие к компании. Именно логотип становится основным символом, который помогает создать у людей ассоциацию между компанией и ее продуктами.

Это важный маркетинговый инструмент с широкой сферой применения. В зависимости от вида бизнеса, логотип может присутствовать как на самом товаре, так и на упаковке, форме сотрудников, вывесках, рекламных плакатах и буклетах. Кроме того, логотипы используются при оформлении магазинов, в том числе онлайн-магазинов. Чем шире компания использует логотип, тем более узнаваемой она становится, потому что основная цель логотипа состоит не в том, чтобы привлечь внимание клиента, а в том, чтобы ему запомниться.

Самые известные примеры использования логотипов

Негласным эталоном успешного логотипа считается простой и запоминающийся символ, увидев который окружающие сразу же узнают компанию, даже если на лого нет ее названия. Говоря о запоминающихся простых логотипах, многие сразу вспоминают такие бренды, как Mcdonald’s, Apple, Google, Amazon и другие.

Например, золотые арки в логотипе Mcdonald’s стали настолько узнаваемыми, что компании уже давно не надо писать название полностью. При одном взгляде на красно-желтое изображение у окружающих сразу же возникает ассоциация с фирменными бургерами и обстановкой в ресторанах быстрого обслуживания. Более того, компания использует узнаваемое лого, стандартное оформление ресторанов и одинаковый набор блюд в разных странах, что привлекает миллионы туристов по всему миру, которые не хотят экспериментировать с местной кухней.

Еще один пример успешного бренда, который прочно ассоциируется с ненавязчивым логотипом – это компания Apple и изображение надкушенного яблока. Эксперты согласны с тем, что продукты компании часто уступают конкурентам по техническим характеристикам, а также соотношению цены и качества. Однако, именно узнаваемый логотип и созданное вокруг него ощущение статуса и эксклюзивности позволило Apple стать самым дорогим брендом в мире, а недавний релиз нового iPhone 15 стал одним из самых ожидаемых событий года.

Может показаться, что качественный узнаваемый логотип нужен только крупным компаниям, однако это не так. Малому бизнесу хороший логотип нужен не меньше, чем мировым гигантам. Стоит напомнить, что Стив Джобс начинал с того, что собирал с другом компьютеры в родительском гараже, а сейчас бренд Apple стоит на первом месте по капитализации.

Зачем нужен логотип?

Логотип приглашает познакомиться с вашей компанией

В мире, где тысячи компаний сражаются за внимание потенциальных клиентов, яркий и запоминающийся логотип способен заинтересовать покупателей. Красивая вывеска или запоминающийся слоган – это то самое первое впечатление, после которого человек либо задерживается, чтобы узнать больше о бизнесе, либо уходит.

Чтобы вызвать интерес у окружающих, компании используют два подхода. Некоторые стараются с помощью логотипа дать понять окружающим, чем занимается компания и какие продукты она продает. Другие же, как например, Apple, в своем логотипе не показывают ничего конкретного, но стремятся вызвать интерес у публики. Обе эти стратегии хорошо работают, когда компания знает особенности своей целевой аудитории.

Логотип отличает вас от конкурентов

Запоминающийся логотип – это мощный маркетинговый инструмент, который помогает выделиться на рынке с большой конкуренцией. Логотип должен вызывать у клиентов положительные эмоции и интерес, так как именно после первого взгляда на логотип клиенты принимают решение о том, стоит ли продолжать знакомство с вашим бизнесом. Кроме того, продуманные логотипы вызывают ощущение, что именно эта компания может решить вопрос клиента наилучшим образом.

Используя логотип, компании могут эффективнее продвигать свои продукты на рынке. Когда окружающие постоянно встречают ярку и запоминающуюся рекламу, которая прочно ассоциируется с компанией и ее товарами, они вероятнее всего придут за покупками именно сюда.

Логотип нужен для регистрации торговой марки

Чтобы зарегистрировать торговую марку, или товарный знак, у компании должен быть, в том числе, уникальный логотип. Это дает подтверждение, что торговая марка юридически защищена и никто не имеют права ее использовать без вашего согласия. Именно поэтому, перед тем, как регистрировать товарный знак, следует серьезно подойти к вопросу разработки логотипа.

Важно отметить, что лого и товарный знак – это разные понятия. Товарный знак – это изображение или символ, дизайн или выражение, с помощью которого можно отличить продукты из одного источника от других. При этом, логотип – это графический знак, символ или метка. Таким образом, можно сказать, что логотип может быть как полноценным товарным знаком, так и его частью.

Чтобы стать товарным знаком с юридической точки зрения, вышеупомянутые разработки должны, во-первых, использоваться в коммерции, и, во-вторых, быть уникальными.

Логотип может быть везде

Как мы упомянули в самом начале, логотип можно размещать на продуктах, связанных с деятельностью компании, начиная от сувенирной продукции и заканчивая масштабными рекламными кампаниями в прессе. Использование лого позволяет последовательно рекламировать продукт везде, где его увидят клиенты. Среди неочевидных примеров использования логотипов стоит отметить страницы в социальных сетях. Запоминающаяся страница в фирменных цветах компании выделяется среди конкурентов, и пользователи вероятнее обратят на нее внимание. Согласно отчету Global Digital 2021, покупатели чаще всего ищут бренды в социальных сетях, а не в других источниках.

Логотип – это центральное звено в системе, которая объединяет изображения и текст в узнаваемый бренд и формирует единый стиль компании. Между этими элементами формируется связь, которая помогает узнавать компанию и вспоминать о ее продуктах каждый раз, когда где-то появляется ее логотип.