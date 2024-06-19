Американское архитектурное бюро Скидмор, Оуингс и Меррилл, инженеры-проектировщики Дубайского сверхвысокого небоскреба Башня Халифы, высотой свыше 800 метров, объединилось со швейцарской компанией Energy Vault Holdings. Предприятие специализируется на продуктах продолжительного хранения электрической энергии используя гравитацию и кинетическую энергию. Коллаборация намерена изучать перспективу постройки сверхвысоких зданий – до 1000 метров. Подобные гиганты будут функционировать как гравитационные конструкции хранения различных видов энергии.

Суть коллаборации

Предложение архитектурного бюро и глобального холдинга по хранению различных форм энергии обусловлено двумя инновационными замыслами. Первая внешне походит на разработку стартапа из Великобритании – Gravitricity, занимающимся переосмыслением инициативы гидроэнергохранилища, достигая при этом КПД 80%. Зарегистрированные пользователи casino Gold также могут показать высокую результативность в плане выигрышей, применяя персональную стратегию поведения на игровых автоматах, предварительно тестируя аппараты в демонстрационном режиме.

Идея предлагает использовать избыточную энергию возобновляемых источников – Солнца либо классической электрической сети для доставки груза на последние этажи очень высоких сооружений. При необходимости, груз будут сбрасывать на первый этаж, использовав гравитационную силу для вырабатывания электрической энергии генератором.

Будущий EVu проект характеризуется следующим образом:

установка на здании башни-надстройки;

повышение экономичности;

интеграция гравитационных систем хранения различных видов энергии в сверхвысоких зданиях при реализации полой конструкции высотой до 1 км.

Подобное объяснение проекта зафиксировано пресс-релизом американского архитектурного бюро Skidmore, Owings and Merrill и швейцарского холдинга Energy Vault.

Инновация

Предлагаемые строительные конструкции станут накапливать и хранить энергию гравитационной формы, измеряющуюся в Гигаваттах, чтобы обеспечить энергетические требования самой постройки и близкорасположенных других сверх небоскребов.

Кроме гравитационной программы EVu, коллаборация предлагает и новую систему – EVc. Конструкция функционирует соответствующим образом. Однако большой вес заменят перекачкой воды на крышу здания. Жидкость будет сбрасываться для запуска турбинных установок с дальнейшей генерацией электрической энергии.

По словам руководителей организаций, фундаментальная наука разработки тщательно обоснована. Практические сложности могут выразиться способностью здания выдержать огромный дополнительный вес, эффективность установки, техническое обслуживание. Поэтому, чтобы у клиентов Gold casino не возникало трудностей при оплачиваемой игре на видеослотах, рекомендуется предварительно использовать бесплатную версию аттракциона.