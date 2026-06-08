На рынке робототехники произошло знаковое событие: бренд Roborock представил свое новое технологическое чудо — Roborock Saros 20. Это не просто очередной плановый апгрейд, а кардинальный пересмотр возможностей автоматической уборки.

Главная особенность рассматриваемой модификации — интегрированная система подключения к водопроводу и канализации. Забудьте о необходимости постоянно носить тяжелые баки с грязной и чистой водой. Робот официально перешел в категорию бытовой техники, работающей по принципу «поставил и забыл».

Ультратонкий дизайн: прощай, громоздкая «башня» LiDAR

Первое, что бросается в глаза — полное отсутствие привычного круглого «грибка» лазера на верхней панели. Навигационные датчики инженеры полностью интегрировали внутрь корпуса.

Толщина корпуса составляет всего 7,98 см (в режиме сжатия — до 7,95 см).

Благодаря такой плоской конструкции робот без труда проникает под самую низкую мебель: диваны, кровати и кухонные гарнитуры, где раньше приходилось убирать вручную.

Космическая мощность всасывания: 36 000 Па

Если прошлые флагманы удивляли мощностью в 10 000 Па, то Saros 20R совершает квантовый скачок. Фирменная система HyperForce выдает рекордные 36 000 Па.

На практике это означает стопроцентное удаление не только поверхностной пыли, но и тяжелого песка, а также мусора из глубин ковров с высоким ворсом.

Система DuoRoller против наматывания волос: двойные резиновые валики вращаются навстречу друг другу. Волосы и шерсть домашних животных не наматываются на щетки, а сразу отправляются в контейнер.

Революционное шасси AdaptiLift 3.0: преодоление барьеров до 8.8 см

Одной из главных «болей» владельцев роботов-пылесосов всегда были высокие межкомнатные пороги. В Saros 20R дебютировало интеллектуальное подъемное шасси AdaptiLift 3.0.

Робот умеет динамически приподнимать корпус, переднюю, заднюю или боковые части независимо друг от друга.

Система способна преодолевать невероятные для этого класса устройств двухуровневые пороги высотой до 8,8 см! Если пылесос где-то застревает, он буквально «выталкивает» себя с помощью выдвижных опорных ножек.

При заезде на ковры шасси автоматически приподнимает моющие диски, защищая ворс от намокания.

Искусственный интеллект StarSight 2.0

За навигацию отвечает продвинутая система датчиков и камер StarSight System 2.0, подкрепленная латеральным датчиком обнаружения препятствий VertiBeam.

Пылесос мгновенно строит точную 3D-карту дома и распознает мелкие объекты на полу (кабели, тапочки, игрушки и даже экскременты животных), аккуратно огибая их.

Встроенная RGB-камера позволяет использовать робота для удаленного видеонаблюдения за домом или питомцами через официальное приложение на смартфоне.

Станция RockDock: Абсолютная автономность

В комплектации с прямым подключением к водопроводу и сливу станция самоочистки превращается в замкнутую экосистему:

Автоматический долив и слив: станция сама забирает чистую воду из водопровода и сливает отработанную жидкость в канализацию. Стирка салфеток кипятком при 100°C: горячая вода мгновенно растворяет застарелый жир, убирает стойкие загрязнения со структуры чистящих дисков и дезинфицирует их. Сушка горячим воздухом: исключает появление плесени, сырости и неприятных запахов. Уборка «слепых зон»: выдвижной механизм FlexiArm позволяет роботу выдвигать моющий диск и боковую щетку вплотную к плинтусам и углам, обеспечивая 100% покрытие площади.

Плюсы и минусы

Основные достоинства:

Полная автономность благодаря прямому подключению к коммуникациям.

Рекордная в индустрии мощность (36 000 Па) и полное отсутствие наматывания волос.

Ультратонкий профиль (менее 8 см), позволяющий заезжать под любую мебель.

Феноменальная проходимость порогов (до 8,8 см) за счет активной подвески.

Качественная локализация: полностью русская версия, стабильно работающая в нашем регионе.

Нюансы:

Требует предварительного планирования места установки для подведения шлангов воды и канализации.

Премиальный ценовой сегмент.

Официальную русскую версию инновационного робота-пылесоса Roborock Saros 20 со всеми гарантиями и быстрой доставкой можно приобрести в специализированном магазине оригинальной техники lamobile.