На рынке робототехники произошло знаковое событие: бренд Roborock представил свое новое технологическое чудо — Roborock Saros 20. Это не просто очередной плановый апгрейд, а кардинальный пересмотр возможностей автоматической уборки.
Главная особенность рассматриваемой модификации — интегрированная система подключения к водопроводу и канализации. Забудьте о необходимости постоянно носить тяжелые баки с грязной и чистой водой. Робот официально перешел в категорию бытовой техники, работающей по принципу «поставил и забыл».
Ультратонкий дизайн: прощай, громоздкая «башня» LiDAR
Первое, что бросается в глаза — полное отсутствие привычного круглого «грибка» лазера на верхней панели. Навигационные датчики инженеры полностью интегрировали внутрь корпуса.
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Толщина корпуса составляет всего 7,98 см (в режиме сжатия — до 7,95 см).
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Благодаря такой плоской конструкции робот без труда проникает под самую низкую мебель: диваны, кровати и кухонные гарнитуры, где раньше приходилось убирать вручную.
Космическая мощность всасывания: 36 000 Па
Если прошлые флагманы удивляли мощностью в 10 000 Па, то Saros 20R совершает квантовый скачок. Фирменная система HyperForce выдает рекордные 36 000 Па.
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На практике это означает стопроцентное удаление не только поверхностной пыли, но и тяжелого песка, а также мусора из глубин ковров с высоким ворсом.
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Система DuoRoller против наматывания волос: двойные резиновые валики вращаются навстречу друг другу. Волосы и шерсть домашних животных не наматываются на щетки, а сразу отправляются в контейнер.
Революционное шасси AdaptiLift 3.0: преодоление барьеров до 8.8 см
Одной из главных «болей» владельцев роботов-пылесосов всегда были высокие межкомнатные пороги. В Saros 20R дебютировало интеллектуальное подъемное шасси AdaptiLift 3.0.
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Робот умеет динамически приподнимать корпус, переднюю, заднюю или боковые части независимо друг от друга.
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Система способна преодолевать невероятные для этого класса устройств двухуровневые пороги высотой до 8,8 см! Если пылесос где-то застревает, он буквально «выталкивает» себя с помощью выдвижных опорных ножек.
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При заезде на ковры шасси автоматически приподнимает моющие диски, защищая ворс от намокания.
Искусственный интеллект StarSight 2.0
За навигацию отвечает продвинутая система датчиков и камер StarSight System 2.0, подкрепленная латеральным датчиком обнаружения препятствий VertiBeam.
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Пылесос мгновенно строит точную 3D-карту дома и распознает мелкие объекты на полу (кабели, тапочки, игрушки и даже экскременты животных), аккуратно огибая их.
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Встроенная RGB-камера позволяет использовать робота для удаленного видеонаблюдения за домом или питомцами через официальное приложение на смартфоне.
Станция RockDock: Абсолютная автономность
В комплектации с прямым подключением к водопроводу и сливу станция самоочистки превращается в замкнутую экосистему:
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Автоматический долив и слив: станция сама забирает чистую воду из водопровода и сливает отработанную жидкость в канализацию.
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Стирка салфеток кипятком при 100°C: горячая вода мгновенно растворяет застарелый жир, убирает стойкие загрязнения со структуры чистящих дисков и дезинфицирует их.
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Сушка горячим воздухом: исключает появление плесени, сырости и неприятных запахов.
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Уборка «слепых зон»: выдвижной механизм FlexiArm позволяет роботу выдвигать моющий диск и боковую щетку вплотную к плинтусам и углам, обеспечивая 100% покрытие площади.
Плюсы и минусы
Основные достоинства:
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Полная автономность благодаря прямому подключению к коммуникациям.
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Рекордная в индустрии мощность (36 000 Па) и полное отсутствие наматывания волос.
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Ультратонкий профиль (менее 8 см), позволяющий заезжать под любую мебель.
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Феноменальная проходимость порогов (до 8,8 см) за счет активной подвески.
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Качественная локализация: полностью русская версия, стабильно работающая в нашем регионе.
Нюансы:
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Требует предварительного планирования места установки для подведения шлангов воды и канализации.
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Премиальный ценовой сегмент.
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