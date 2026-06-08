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Начало продаж робота-пылесоса Roborock Saros 20

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Начало продаж робота-пылесоса Roborock Saros 20

На рынке робототехники произошло знаковое событие: бренд Roborock представил свое новое технологическое чудо — Roborock Saros 20. Это не просто очередной плановый апгрейд, а кардинальный пересмотр возможностей автоматической уборки.

Главная особенность рассматриваемой модификации — интегрированная система подключения к водопроводу и канализации. Забудьте о необходимости постоянно носить тяжелые баки с грязной и чистой водой. Робот официально перешел в категорию бытовой техники, работающей по принципу «поставил и забыл».

Ультратонкий дизайн: прощай, громоздкая «башня» LiDAR

Первое, что бросается в глаза — полное отсутствие привычного круглого «грибка» лазера на верхней панели. Навигационные датчики инженеры полностью интегрировали внутрь корпуса.

  • Толщина корпуса составляет всего 7,98 см (в режиме сжатия — до 7,95 см).

  • Благодаря такой плоской конструкции робот без труда проникает под самую низкую мебель: диваны, кровати и кухонные гарнитуры, где раньше приходилось убирать вручную.

Космическая мощность всасывания: 36 000 Па

Если прошлые флагманы удивляли мощностью в 10 000 Па, то Saros 20R совершает квантовый скачок. Фирменная система HyperForce выдает рекордные 36 000 Па.

  • На практике это означает стопроцентное удаление не только поверхностной пыли, но и тяжелого песка, а также мусора из глубин ковров с высоким ворсом.

  • Система DuoRoller против наматывания волос: двойные резиновые валики вращаются навстречу друг другу. Волосы и шерсть домашних животных не наматываются на щетки, а сразу отправляются в контейнер.

Революционное шасси AdaptiLift 3.0: преодоление барьеров до 8.8 см

Одной из главных «болей» владельцев роботов-пылесосов всегда были высокие межкомнатные пороги. В Saros 20R дебютировало интеллектуальное подъемное шасси AdaptiLift 3.0.

  • Робот умеет динамически приподнимать корпус, переднюю, заднюю или боковые части независимо друг от друга.

  • Система способна преодолевать невероятные для этого класса устройств двухуровневые пороги высотой до 8,8 см! Если пылесос где-то застревает, он буквально «выталкивает» себя с помощью выдвижных опорных ножек.

  • При заезде на ковры шасси автоматически приподнимает моющие диски, защищая ворс от намокания.

Искусственный интеллект StarSight 2.0

За навигацию отвечает продвинутая система датчиков и камер StarSight System 2.0, подкрепленная латеральным датчиком обнаружения препятствий VertiBeam.

  • Пылесос мгновенно строит точную 3D-карту дома и распознает мелкие объекты на полу (кабели, тапочки, игрушки и даже экскременты животных), аккуратно огибая их.

  • Встроенная RGB-камера позволяет использовать робота для удаленного видеонаблюдения за домом или питомцами через официальное приложение на смартфоне.

Станция RockDock: Абсолютная автономность

В комплектации с прямым подключением к водопроводу и сливу станция самоочистки превращается в замкнутую экосистему:

  1. Автоматический долив и слив: станция сама забирает чистую воду из водопровода и сливает отработанную жидкость в канализацию.

  2. Стирка салфеток кипятком при 100°C: горячая вода мгновенно растворяет застарелый жир, убирает стойкие загрязнения со структуры чистящих дисков и дезинфицирует их.

  3. Сушка горячим воздухом: исключает появление плесени, сырости и неприятных запахов.

  4. Уборка «слепых зон»: выдвижной механизм FlexiArm позволяет роботу выдвигать моющий диск и боковую щетку вплотную к плинтусам и углам, обеспечивая 100% покрытие площади.

Плюсы и минусы

Основные достоинства:

  • Полная автономность благодаря прямому подключению к коммуникациям.

  • Рекордная в индустрии мощность (36 000 Па) и полное отсутствие наматывания волос.

  • Ультратонкий профиль (менее 8 см), позволяющий заезжать под любую мебель.

  • Феноменальная проходимость порогов (до 8,8 см) за счет активной подвески.

  • Качественная локализация: полностью русская версия, стабильно работающая в нашем регионе.

Нюансы:

  • Требует предварительного планирования места установки для подведения шлангов воды и канализации.

  • Премиальный ценовой сегмент.

Официальную русскую версию инновационного робота-пылесоса Roborock Saros 20 со всеми гарантиями и быстрой доставкой можно приобрести в специализированном магазине оригинальной техники lamobile.

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