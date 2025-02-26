Компания CottonGame открыла предварительную регистрацию на свою приключенческую головоломку Sunset Hills на Android и iOS. Согласно релизу, игра выйдет 1 мая 2025 года. В ее ожидании поклонники киберспорта могут совершать бесплатные пари на события крупных турниров, используя зенит промокод.

Sunset Hills – это нарисованная от руки повествовательная головоломка в стиле романа, действие которой происходит в мире, изображающем мирную послевоенную атмосферу. В ней вы играете за Нико, писателя, который садится в поезд и отправляется в увлекательное путешествие по разным странам и городам через семь лет после войны. Игра предлагает интересную сюжетную линию, в которой вы встретите увлекательных персонажей, в том числе бывших товарищей, изувеченных войной, каждый из которых имеет свою уникальную предысторию.

Игра выглядит очень многообещающе: разнообразные головоломки в стиле point-and-click, эмоциональная история о войне, дружбе и самопознании, красивый мир, персонажи, поддержка контроллера и многое другое. Вы также сможете собирать подсказки, разговаривать с персонажами и исследовать окрестности.

Sunset Hills уже открыта для предварительной регистрации на Android и iOS. Вы можете пройти предварительную регистрацию в Google Play Store или App Store.