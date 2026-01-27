Motorola Signature: новый флагман с топ‑характеристиками по доступной цене

В 2026 году сегмент флагманских смартфонов остаётся крайне конкурентным: Samsung, Apple и другие производители предлагают передовое железо, премиальный дизайн и широкий набор функций. Motorola Signature стремится выделиться на этом фоне, предлагая производительность уровня флагмана, камеры высокого класса, качественный дисплей и долгосрочную поддержку ПО по цене ниже большинства конкурентов. В таких странах, как Индия, устройство демонстрирует характеристики, заметно превосходящие его стоимость, что делает его одним из потенциальных «флагманских убийц» года.

Дизайн и сборка

Первое, что привлекает внимание в Motorola Signature, — премиальный дизайн. Смартфон сочетает тонкий корпус толщиной 6,99 мм и вес около 16 г с прочностью и функциональностью. Устройство защищено стеклом Gorilla Glass Victus 2, выдерживает военные стандарты MIL-STD 810H и имеет водо- и пылезащиту по стандартам IP68 и IP69. Цветовые варианты Martini Olive и Carbon выполнены с текстурой твилла и льна соответственно.

Производительность и железо

Аппарат оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1. Это обеспечивает плавную работу игр, многозадачности и ресурсоёмких приложений. Батарея ёмкостью 5200 мА·ч поддерживает проводную быструю зарядку 90 Вт и беспроводную 50 Вт. Дисплей — 6,8‑дюймовый LTPO AMOLED с частотой обновления до 144 Гц, поддержкой Dolby Vision и пиковым уровнем яркости 6200 нит.

Камеры

Несмотря на тонкий корпус, Motorola Signature оснащён четырьмя камерами по 50 МП. Основной сенсор Sony LYT828 совпадает с тем, что используется в более дорогих моделях Oppo Find X9 Pro и Vivo X300 Pro. Телефото с перископическим объективом Sony LYT600 предлагает 3-кратный оптический зум, а ультраширокий объектив с углом 122° поддерживает макросъёмку и автофокус. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная 50‑мегапиксельная камера Sony LYT500 с автофокусом.

Программное обеспечение и поддержка

Motorola обещает до семи лет обновлений операционной системы и безопасности, что соответствует политикам Samsung, Apple и Google. Смартфон работает на Android 16 с оболочкой Hello UI, включающей инструменты искусственного интеллекта и уведомления AI Notification Summaries. Также доступны сервисы Moto Elite Care и Signature Club с дополнительными преимуществами.

Цена и доступность

В Индии базовая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит около 59 999 р., старшие конфигурации — около 69 999 р. С учётом банковских скидок и возможностей при покупке это устройство сочетает флагманские характеристики, продвинутые камеры и долговременную поддержку ПО по более доступной цене, чем у большинства конкурентов.