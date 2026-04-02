Motorola Razr 70: характеристики, цвета и сроки выхода

Ожидается, что складной смартфон Motorola Razr 70 поступит в продажу во втором квартале 2026 года, вероятно в апреле или мае. Согласно данным YtechB от 1 апреля, устройство появилось на сертификационных платформах, а ранее, 10 марта, было зарегистрировано в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая, что указывает на приближение запуска и завершение финальных тестов.

Дизайн и цвета
Razr 70 сохранит фирменный складной дизайн Motorola с тонким и лёгким корпусом. Габариты составляют 171,3 × 73,9 × 7,2 мм, вес — около 188 г. Смартфон будет доступен в трёх оттенках: African Violet, Shining Green с текстурой карбонового волокна и Iron Black с тканевой отделкой, что подчёркивает премиальный и современный стиль устройства.

Производительность и память
Аппарат оснащён восьмиядерным процессором с максимальной тактовой частотой 2,75 ГГц (точная модель не раскрыта). Ожидаются варианты с 8, 12, 16 и до 18 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного накопителя может варьироваться от 256 ГБ до 1 ТБ.

Камеры и аккумулятор
Для съёмки предусмотрена двойная основная камера на 50 МП и фронтальная камера на 32 МП. Ёмкость аккумулятора составит 4500 мА·ч с двухячеечной конструкцией, что обеспечит стабильную работу в течение дня. Ожидаемая скорость зарядки — 33 Вт.

Ключевые характеристики Motorola Razr 70:

  • Запуск: Q2 2026 (апрель–май)
  • Модель: XT2657-8
  • Дисплей: 6,9-дюймовый OLED (FHD+), 3,63-дюймовый вспомогательный экран
  • Процессор: восьмиядерный, до 2,75 ГГц
  • RAM: 8 / 12 / 16 / до 18 ГБ
  • Память: 256 / 512 ГБ / до 1 ТБ
  • Основная камера: двойная 50 МП
  • Фронтальная камера: 32 МП
  • Батарея: 4500 мА·ч
  • Зарядка: 33 Вт (ожидается)
  • Дизайн: складной «флип», тонкий корпус
  • Габариты: 171,3 × 73,9 × 7,2 мм
  • Вес: 188 г
  • Цвета: African Violet, Shining Green, Iron Black

⚠️ Эти данные основаны на утечках и сертификациях и могут измениться до официального анонса.

