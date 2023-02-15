«Миссия невыполнима» и еще три захватывающих кибершпионских фильма

Динамичный сюжет, герои без страха и упрека, погони, драки, хакеры, которые парой нажатий мышки спасают планету от неминуемой гибели — футуристические детективы, замешанные на цифровых технологиях, захватывают внимание с первых кадров.

Еще больше таких подборок ищите в журнале о цифровой трансформации жизни «Цифровой Океан». Издание доступно как онлайн, так и офлайн в виде печатных коллекционных выпусков.

Контент в журнале распределен по трем направлениям: «Течения»: новости и актуальные события, «Глубина»: репортажи, экспертные статьи и аналитика, «Фауна» — образовательно-развлекательные материалы, которые помогают выдохнуть и замедлиться в потоке повседневных дел.

Журнал будет полезен не только IT-специалистам, но и всем, кто интересуется современными технологиями и их развитием. Каждый найдет что-то для себя!

«Не оставляющий следа»

Триллер с Дайан Лэйн и Билли Берком в главных ролях. В центре внимания — специальный агент по борьбе с интернет-преступлениями Дженнифер Марш, которая сталкивается с жестокими по своей задумке преступлениями. Убийца размещает на сайте снимки своих расправ в режиме онлайн. И чем больше на этой странице посетителей, тем быстрее умирает жертва. Дженнифер предстоит выследить и наказать маньяка, но все не так просто, ведь у этой страницы в интернете тысячи пользователей.

Год выхода — 2008

Рейтинг сервиса «Кинопоиск» – 6,7

«Миссия невыполнима: Протокол Фантом»

Спецагента отряда «Миссия невыполнима» Итана Ханга (которого, кстати, играет Том Круз) несправедливо обвиняют во взрыве Кремля. Он намерен вернуть себе доброе имя, но для этого должен действовать с командой коллег, в которых не до конца уверен. Полтора часа приключенческого боевика со звездным составом актеров не оставит равнодушными любителей этого жанра.

Год выхода — 2011

Рейтинг сервиса «Кинопоиск» — 7,3

«Прослушка»

Сериал с Домиником Уэстом и Лэнсом Реддиком, состоящий из 5 сезонов. Американская драма про полицейских из Балтимора, которые с помощью специальных прослушивающих средств пытаются довести до суда несколько громких дел. Несмотря на кажущуюся простоту сюжета, в сериале поднимают достаточно глубокие темы об экономике, прессе, политике и образовании.

Год выхода — 2002-2008

Рейтинг сервиса «Кинопоиск» — 8,5

«После прочтения сжечь»

Джордж Клуни и Брэд Питт в главных ролях, что уже звучит многообещающе. По сюжету главного героя увольняют из ЦРУ, а тот в свою очередь, чтобы выйти из творческого кризиса, садится за написание мемуаров и… разглашает в них секретную информацию. И все бы ничего, но диск с этими откровениями попадает в руки некоего Чеда и его подруги Линды. Они решают шантажировать героя Питта, что приводит к весьма неожиданным последствиям.

Год выхода –2008

Рейтинг сервиса «Кинопоиск» – 6,9

Если вы любите научную фантастику, но никак не получается выкроить пару часов на полнометражный фильм, то рекомендуем еще одну подборку, которая придется вам по душе. ТОП-10 научно-фантастических короткометражек от «Цифрового Океана», которые не уступают по зрелищности «большому» кино. Идеально смотреть за завтраком или во время рабочего перерыва.