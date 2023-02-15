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«Миссия невыполнима» и еще три захватывающих кибершпионских фильма

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Динамичный сюжет, герои без страха и упрека, погони, драки, хакеры, которые парой нажатий мышки спасают планету от неминуемой гибели — футуристические детективы, замешанные на цифровых технологиях, захватывают внимание с первых кадров.

Еще больше таких подборок ищите в журнале о цифровой трансформации жизни «Цифровой Океан». Издание доступно как онлайн, так и офлайн в виде печатных коллекционных выпусков.

Контент в журнале распределен по трем направлениям: «Течения»: новости и актуальные события, «Глубина»: репортажи, экспертные статьи и аналитика, «Фауна» — образовательно-развлекательные материалы, которые помогают выдохнуть и замедлиться в потоке повседневных дел.

Журнал будет полезен не только IT-специалистам, но и всем, кто интересуется современными технологиями и их развитием. Каждый найдет что-то для себя!

«Миссия невыполнима» и еще три захватывающих кибершпионских фильма

«Не оставляющий следа»

Триллер с Дайан Лэйн и Билли Берком в главных ролях. В центре внимания — специальный агент по борьбе с интернет-преступлениями Дженнифер Марш, которая сталкивается с жестокими по своей задумке преступлениями. Убийца размещает на сайте снимки своих расправ в режиме онлайн. И чем больше на этой странице посетителей, тем быстрее умирает жертва. Дженнифер предстоит выследить и наказать маньяка, но все не так просто, ведь у этой страницы в интернете тысячи пользователей.

Год выхода — 2008

Рейтинг сервиса «Кинопоиск» – 6,7

«Миссия невыполнима: Протокол Фантом»

Спецагента отряда «Миссия невыполнима» Итана Ханга (которого, кстати, играет Том Круз) несправедливо обвиняют во взрыве Кремля. Он намерен вернуть себе доброе имя, но для этого должен действовать с командой коллег, в которых не до конца уверен. Полтора часа приключенческого боевика со звездным составом актеров не оставит равнодушными любителей этого жанра.

Год выхода — 2011

Рейтинг сервиса «Кинопоиск» — 7,3

«Миссия невыполнима» и еще три захватывающих кибершпионских фильма

«Прослушка»

Сериал с Домиником Уэстом и Лэнсом Реддиком, состоящий из 5 сезонов. Американская драма про полицейских из Балтимора, которые с помощью специальных прослушивающих средств пытаются довести до суда несколько громких дел. Несмотря на кажущуюся простоту сюжета, в сериале поднимают достаточно глубокие темы об экономике, прессе, политике и образовании.

Год выхода — 2002-2008

Рейтинг сервиса «Кинопоиск» — 8,5

«После прочтения сжечь»

Джордж Клуни и Брэд Питт в главных ролях, что уже звучит многообещающе. По сюжету главного героя увольняют из ЦРУ, а тот в свою очередь, чтобы выйти из творческого кризиса, садится за написание мемуаров и… разглашает в них секретную информацию. И все бы ничего, но диск с этими откровениями попадает в руки некоего Чеда и его подруги Линды. Они решают шантажировать героя Питта, что приводит к весьма неожиданным последствиям.

Год выхода –2008

Рейтинг сервиса «Кинопоиск» – 6,9

«Миссия невыполнима» и еще три захватывающих кибершпионских фильма

Если вы любите научную фантастику, но никак не получается выкроить пару часов на полнометражный фильм, то рекомендуем еще одну подборку, которая придется вам по душе. ТОП-10 научно-фантастических короткометражек от «Цифрового Океана», которые не уступают по зрелищности «большому» кино. Идеально смотреть за завтраком или во время рабочего перерыва.

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