В эпоху цифровизации бизнес особенно уязвим для кибератак. Потеря данных или остановка сервиса может стоить компании миллионов и подорвать доверие клиентов. Для B2B сегмента базовым элементом защиты становится межсетевой экран — аппаратно-программный комплекс, который контролирует и фильтрует весь сетевой трафик.
Почему без межсетевого экрана рискует каждый бизнес
Киберугрозы эволюционируют быстрее, чем вы успеваете обновлять ПО. Новые типы атак — от DDoS и взломов VPN до сложных APT — требуют постоянно действующего “пограничного” решения, способного блокировать вредоносную активность в реальном времени.
Межсетевой экран (firewall) — это ваш первый рубеж обороны, без которого корпоративная сеть остаётся открытой.
Что такое межсетевой экран и NGFW
Межсетевой экран — решение, позволяющее управлять входящими и исходящими подключениями на основе заданных политик.
Современный стандарт — NGFW (Next-Generation Firewall). Он включает:
- Глубокую инспекцию пакетов (DPI).
- IDS/IPS — системы обнаружения и предотвращения атак.
- Фильтрацию приложений и веб-трафика.
- Поддержку VPN для филиалов и удалённых сотрудников.
- Интеграцию с SIEM и решениями киберразведки.
Лидеры рынка межсетевых экранов
Одним из ведущих производителей является Cisco, предлагающая широкий выбор моделей ASA и Firepower. Их решения отличаются высокой надёжностью и глубокими возможностями интеграции с корпоративными сетями, что делает их особенно подходящими для крупных инфраструктур и работы с облачными сервисами.
Компания Check Point известна высоким уровнем безопасности и гибкой настройкой политик, благодаря чему её продукты востребованы в финансовом секторе и на объектах критической инфраструктуры.
Российский производитель UserGate выпускает NGFW с функциями DPI, контентной фильтрацией и встроенным антивирусом, что делает их оптимальными для средних компаний и государственных учреждений.
Positive Technologies предлагает NGFW, ориентированные на детальный анализ угроз и соответствие требованиям регуляторов. Их решения востребованы в энергетике, телеком‑секторе и промышленности.
Основные функции межсетевого экрана
- Пакетная фильтрация (Layer 3) — защита на уровне IP и портов.
- Прокси и фильтрация приложений — контроль HTTP(S), FTP, SMTP‑трафика.
- Глубокая инспекция пакетов (DPI) — анализ содержимого.
- VPN и шифрование — безопасный обмен данными между офисами.
- Журналы и аудит действий — соответствие стандартам безопасности.
Зачем внедрять firewall уже сегодня
- Рост числа целевых атак на бизнес.
- Требования стандартов (ISO 27001, PCI DSS, GDPR).
- Защита интеллектуальной собственности и критичных данных.
- Формирование репутации надёжного партнёра.
Пример: внедрение NGFW Cisco Firepower в распределённой структуре компании позволило заблокировать более 500 попыток вторжения за первый месяц.
Как внедрить межсетевой экран в компании
- Провести аудит существующей инфраструктуры.
- Определить требования: скорость, количество пользователей, типы фильтрации.
- Выбрать решение: NGFW Cisco, Check Point, UserGate, Positive Technologies или гибрид.
- Настроить политики безопасности.
- Обучить IT‑персонал и внедрить мониторинг.
FAQ — Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как выбрать NGFW для крупной компании?
Ответ: Оцените нагрузку, наличие филиалов, требования регуляторов. Для больших сетей подойдут Cisco ASA/Firepower или Check Point.
Вопрос: Подойдут ли UserGate или Positive Technologies для SMB?
Ответ: Да, эти решения оптимальны по цене и функционалу, особенно в российских и белорусских реалиях.
Итог: защита бизнеса начинается с firewall
Межсетевой экран — это не только оборудование или программа, а стратегия информационной безопасности. Правильный выбор NGFW и его интеграция гарантируют устойчивость бизнеса к сетевым угрозам.
Если вашей компании необходимо надёжное решение по защите сети, системный интегратор Netland предлагает комплекс: аудит, подбор межсетевых экранов Cisco, Check Point, UserGate, Positive Technologies, поставку, настройку и сопровождение.