В эпоху цифровизации бизнес особенно уязвим для кибератак. Потеря данных или остановка сервиса может стоить компании миллионов и подорвать доверие клиентов. Для B2B сегмента базовым элементом защиты становится межсетевой экран — аппаратно-программный комплекс, который контролирует и фильтрует весь сетевой трафик.

Почему без межсетевого экрана рискует каждый бизнес

Киберугрозы эволюционируют быстрее, чем вы успеваете обновлять ПО. Новые типы атак — от DDoS и взломов VPN до сложных APT — требуют постоянно действующего “пограничного” решения, способного блокировать вредоносную активность в реальном времени.

Межсетевой экран (firewall) — это ваш первый рубеж обороны, без которого корпоративная сеть остаётся открытой.

Что такое межсетевой экран и NGFW

Межсетевой экран — решение, позволяющее управлять входящими и исходящими подключениями на основе заданных политик.

Современный стандарт — NGFW (Next-Generation Firewall). Он включает:

Глубокую инспекцию пакетов (DPI).

IDS/IPS — системы обнаружения и предотвращения атак.

Фильтрацию приложений и веб-трафика.

Поддержку VPN для филиалов и удалённых сотрудников.

Интеграцию с SIEM и решениями киберразведки.

Лидеры рынка межсетевых экранов

Одним из ведущих производителей является Cisco, предлагающая широкий выбор моделей ASA и Firepower. Их решения отличаются высокой надёжностью и глубокими возможностями интеграции с корпоративными сетями, что делает их особенно подходящими для крупных инфраструктур и работы с облачными сервисами.

Компания Check Point известна высоким уровнем безопасности и гибкой настройкой политик, благодаря чему её продукты востребованы в финансовом секторе и на объектах критической инфраструктуры.

Российский производитель UserGate выпускает NGFW с функциями DPI, контентной фильтрацией и встроенным антивирусом, что делает их оптимальными для средних компаний и государственных учреждений.

Positive Technologies предлагает NGFW, ориентированные на детальный анализ угроз и соответствие требованиям регуляторов. Их решения востребованы в энергетике, телеком‑секторе и промышленности.

Основные функции межсетевого экрана

Пакетная фильтрация (Layer 3) — защита на уровне IP и портов.

Прокси и фильтрация приложений — контроль HTTP(S), FTP, SMTP‑трафика.

Глубокая инспекция пакетов (DPI) — анализ содержимого.

VPN и шифрование — безопасный обмен данными между офисами.

Журналы и аудит действий — соответствие стандартам безопасности.

Зачем внедрять firewall уже сегодня

Рост числа целевых атак на бизнес.

Требования стандартов (ISO 27001, PCI DSS, GDPR).

Защита интеллектуальной собственности и критичных данных.

Формирование репутации надёжного партнёра.

Пример: внедрение NGFW Cisco Firepower в распределённой структуре компании позволило заблокировать более 500 попыток вторжения за первый месяц.

Как внедрить межсетевой экран в компании

Провести аудит существующей инфраструктуры. Определить требования: скорость, количество пользователей, типы фильтрации. Выбрать решение: NGFW Cisco, Check Point, UserGate, Positive Technologies или гибрид. Настроить политики безопасности. Обучить IT‑персонал и внедрить мониторинг.

FAQ — Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Как выбрать NGFW для крупной компании?

Ответ: Оцените нагрузку, наличие филиалов, требования регуляторов. Для больших сетей подойдут Cisco ASA/Firepower или Check Point.

Вопрос: Подойдут ли UserGate или Positive Technologies для SMB?

Ответ: Да, эти решения оптимальны по цене и функционалу, особенно в российских и белорусских реалиях.

Итог: защита бизнеса начинается с firewall

Межсетевой экран — это не только оборудование или программа, а стратегия информационной безопасности. Правильный выбор NGFW и его интеграция гарантируют устойчивость бизнеса к сетевым угрозам.

Если вашей компании необходимо надёжное решение по защите сети, системный интегратор Netland предлагает комплекс: аудит, подбор межсетевых экранов Cisco, Check Point, UserGate, Positive Technologies, поставку, настройку и сопровождение.