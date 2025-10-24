Главная » Статьи

Межсетевые экраны и NGFW: современная защита корпоративных сетей

В эпоху цифровизации бизнес особенно уязвим для кибератак. Потеря данных или остановка сервиса может стоить компании миллионов и подорвать доверие клиентов. Для B2B сегмента базовым элементом защиты становится межсетевой экран — аппаратно-программный комплекс, который контролирует и фильтрует весь сетевой трафик.

Почему без межсетевого экрана рискует каждый бизнес

Киберугрозы эволюционируют быстрее, чем вы успеваете обновлять ПО. Новые типы атак — от DDoS и взломов VPN до сложных APT — требуют постоянно действующего “пограничного” решения, способного блокировать вредоносную активность в реальном времени.

Межсетевой экран (firewall) — это ваш первый рубеж обороны, без которого корпоративная сеть остаётся открытой.

Что такое межсетевой экран и NGFW

Межсетевой экран — решение, позволяющее управлять входящими и исходящими подключениями на основе заданных политик.

Современный стандарт — NGFW (Next-Generation Firewall). Он включает:

  • Глубокую инспекцию пакетов (DPI).
  • IDS/IPS — системы обнаружения и предотвращения атак.
  • Фильтрацию приложений и веб-трафика.
  • Поддержку VPN для филиалов и удалённых сотрудников.
  • Интеграцию с SIEM и решениями киберразведки.

Лидеры рынка межсетевых экранов

Одним из ведущих производителей является Cisco, предлагающая широкий выбор моделей ASA и Firepower. Их решения отличаются высокой надёжностью и глубокими возможностями интеграции с корпоративными сетями, что делает их особенно подходящими для крупных инфраструктур и работы с облачными сервисами.

Компания Check Point известна высоким уровнем безопасности и гибкой настройкой политик, благодаря чему её продукты востребованы в финансовом секторе и на объектах критической инфраструктуры.

Российский производитель UserGate выпускает NGFW с функциями DPI, контентной фильтрацией и встроенным антивирусом, что делает их оптимальными для средних компаний и государственных учреждений.

Positive Technologies предлагает NGFW, ориентированные на детальный анализ угроз и соответствие требованиям регуляторов. Их решения востребованы в энергетике, телеком‑секторе и промышленности.

Основные функции межсетевого экрана

  • Пакетная фильтрация (Layer 3) — защита на уровне IP и портов.
  • Прокси и фильтрация приложений — контроль HTTP(S), FTP, SMTP‑трафика.
  • Глубокая инспекция пакетов (DPI) — анализ содержимого.
  • VPN и шифрование — безопасный обмен данными между офисами.
  • Журналы и аудит действий — соответствие стандартам безопасности.

Зачем внедрять firewall уже сегодня

  • Рост числа целевых атак на бизнес.
  • Требования стандартов (ISO 27001, PCI DSS, GDPR).
  • Защита интеллектуальной собственности и критичных данных.
  • Формирование репутации надёжного партнёра.

Пример: внедрение NGFW Cisco Firepower в распределённой структуре компании позволило заблокировать более 500 попыток вторжения за первый месяц.

Как внедрить межсетевой экран в компании

  1. Провести аудит существующей инфраструктуры.
  2. Определить требования: скорость, количество пользователей, типы фильтрации.
  3. Выбрать решение: NGFW Cisco, Check Point, UserGate, Positive Technologies или гибрид.
  4. Настроить политики безопасности.
  5. Обучить IT‑персонал и внедрить мониторинг.

FAQ — Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Как выбрать NGFW для крупной компании?
Ответ: Оцените нагрузку, наличие филиалов, требования регуляторов. Для больших сетей подойдут Cisco ASA/Firepower или Check Point.

Вопрос: Подойдут ли UserGate или Positive Technologies для SMB?
Ответ: Да, эти решения оптимальны по цене и функционалу, особенно в российских и белорусских реалиях.

Итог: защита бизнеса начинается с firewall

Межсетевой экран — это не только оборудование или программа, а стратегия информационной безопасности. Правильный выбор NGFW и его интеграция гарантируют устойчивость бизнеса к сетевым угрозам.

Если вашей компании необходимо надёжное решение по защите сети, системный интегратор Netland предлагает комплекс: аудит, подбор межсетевых экранов Cisco, Check Point, UserGate, Positive Technologies, поставку, настройку и сопровождение.

