Международные перевозки по морю: о ключевых нюансах

Морские грузоперевозки с компанией AnnoDanni — это наиболее стабильный метод транспортировки по всему миру. Занимаясь логистикой для цепи поставок грузов, мы предлагаем экономически эффективные тарифы на грузовые перевозки и сопутствующие услуги по доставке.

Наши специалисты готовы помочь разобраться в разных тонкостях международных морских перевозок. Мы предоставляем объемные советы и консультации, чтобы помочь разобраться в финансовых операциях с помощью анализа расходов.

Anno Danini ведет сотрудничество с глобальными партнерами, устанавливая деловые международные отношения. Это помогает предложить лучшие услуги по перевозке. Мы помогаем нашим клиентам в принятии успешных решений, касающихся любых вопросов. Вот несколько способов, с помощью которых мы способны помочь клиентам успешно спланировать транспортировку.

Варианты объединения разных грузов

При перевозках на грузовике, поезде, судне большинство перевозчиков берут плату за контейнер, поэтому лучше отправлять полный контейнер (FCL). Но если у вас неполный контейнерный груз (LCL), экспедиторы могут объединить грузы от нескольких грузоотправителей в FCL.

Отправка FCL на порядок экономичнее и дает возможность оперативнее перевозить маленькие грузы. В Анно Данини мы ведем работу со многими грузоотправителями для объединения грузов и организации перевозок в режиме реального времени, обеспечивая максимально быстрое обслуживание.

Полные технические характеристики контейнера

Всем, кому требуются морские перевозки LCL или FCL, мы предоставляем любую информацию, необходимую для подготовки и отправки груза.

Важно, чтобы груз был аккуратно уложен на поддоны или упакован. Это нужно, чтобы он с успехом дошел до адресата. Для основной массы товаров это не представляет проблемы. Однако для неформатных или тяжелых грузов потребуется заблаговременное принятие специальных мер.

Переговоры по контрактам

Для нашей компании важно предоставить заказчикам наилучшее предложение по перевозкам. Мы наладили надежные отношения с перевозчиками и экспедиторами по всему миру. Переговоры будут вестись от имени заказчика для того, чтобы получить самые лучшие тарифы.

Функционируя с широкой сетью грузчиков и грузоотправителей, возможно сравнивать тарифные планы в режиме реального времени, предлагая клиентам варианты, основанные на цене, времени или методе перевозки. Морские грузоперевозки — один из самых экономичных методов доставки, одновременно с этим наиболее продолжительный по времени вариант.

Бронирование грузов у грузоперевозчиков

Будучи консолидатором перевозок, мы бронируем груз самостоятельно. Несмотря на то, что вы имеете возможность заказать перевозку грузов через океан напрямую, сотрудничество с экспедитором может сэкономить время и средства. Кроме этого вы в любой момент можете получить поддержку, которая потребуется в процессе.

Наш бизнес построен на успешных рабочих отношениях. Таким образом во многих ситуациях мы способны обеспечить оперативное решение, когда речь ведется о бронировании, отмене или изменении груза. Мы также будем своевременно информировать вас на каждом этапе перевозки, чтобы вы точно знали, где находится ваш груз.

Работа с экспортной и импортной документацией

При перевозках вам понадобится иметь дело с экспортной и импортной документацией. Анно Данини может быть вашим таможенным брокером, чтобы заплатить сборы и пошлины, которые связаны с вашим грузом. В добавок, при доставке за границу документы могут быть на иностранных языках. Наши эксперты без проблем их оформят.

Упаковка

Исходя от того, каким вариантом вы отправляете груз — морским, воздушным, наземным, нужно убедиться, что ваш груз отвечает определенным требованиям упаковки. Грузы некоторых параметров могут требовать специальных условий упаковки. Мы поможем вам приготовить груз к морской перевозке, учитывая сроки доставки, необходимость охлаждения, штабелируемость, присутствие чувствительных изделий.

Таможня, классификация и доставка

Когда доходит до таможни, различные грузы облагаются определенными сборами за доставку и пошлинами. Это связано с тем, что любой вид товаров относится к разным категориям. Порой экспедиторы смогут сэкономить огромные суммы на доставке и таможенных сборах, лишь переклассифицировав ваши товары в определенную группу. Кроме того, если сроки доставки не такие срочные, часто можно найти более экономные маршруты.

Отслеживание груза до пункта назначения

В AnnoDanini мы предлагаем услугу «от двери до двери». В итоге мы информируем заказчика о состоянии вашего груза на протяжении всего пути, чтобы вы были в курсе точных сроков доставки.

Это также поможет максимально быстро принять меры если что-нибудь произойдет не так. Независимо от того, делаете ли вы транспортировку через обычного перевозчика или частного грузоотправителя, вы в любой момент будете в курсе событий в течение всего срока транспортировки.