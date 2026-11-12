LLM на RTX 3090: как проверить, хватит ли 24 ГБ памяти

Языковая модель загрузилась на видеокарту и ответила на короткий вопрос. Можно ли считать проверку законченной? Для рабочего чата — рано. Через несколько сообщений история станет длиннее, а второй одновременный пользователь добавит нагрузку. У RTX 3090 есть 24 ГБ видеопамяти, но оценивать эту ёмкость нужно вместе с моделью, форматом весов и сценарием работы.

Начните с паспорта задачи

До выбора сервера запишите точное название модели и её версию, формат квантования, движок запуска и необходимую длину контекста. Отдельно укажите максимальную длину ответа и число запросов, которые должны выполняться одновременно. Формулировка «нужна небольшая LLM» не позволит повторить эксперимент, а конкретный checkpoint и параметры — позволят.

Для первого теста удобно взять один понятный сценарий: например, помощник получает описание товара и готовит структурированный черновик. Подготовьте обычный вход и самый длинный вход, который действительно встретится в работе. Проверка на случайном коротком приветствии почти ничего не говорит о таком помощнике.

Куда расходуется видеопамять

Первую оценку весов можно получить арифметически: число параметров умножить на количество бит и разделить на восемь. Для условной модели с 8 миллиардами параметров в четырёхбитном представлении это 4 миллиарда байт. Это расчёт только полезных данных весов, а не обещание запустить модель в 4 ГБ: формат хранения, служебные данные и реализация добавляют свой расход.

Кроме весов, движку нужны рабочие буферы. При генерации используется и KV-кэш — сохранённые промежуточные данные уже обработанных токенов. Его объём зависит от архитектуры и настроек. Длинный разговор и несколько параллельных последовательностей могут занять заметную часть памяти, которая оставалась свободной после загрузки модели.

Поэтому размер скачанного файла нельзя вычитать из 24 ГБ и считать остаток гарантированным запасом. Даже успешное выполнение одного запроса проверяет лишь конкретную длину входа и выхода при конкретных настройках.

Проведите четыре короткие проверки

Загрузите выбранную модель и запишите занятую память до первого запроса. Зафиксируйте версии окружения и параметры запуска. Выполните типичный запрос. Измерьте время до начала ответа, полное время выполнения и пиковое потребление памяти. Повторите тест на самом длинном рабочем входе с нужной длиной ответа. Добавьте несколько реплик, если продукт предполагает диалог. Только после этого проверьте требуемую параллельность. Два отдельных последовательных запуска не заменяют два одновременных запроса.

Сохраните результаты в простой таблице: вход, длина ответа, число одновременных запросов, пик памяти, время и ошибки. Такой протокол полезнее чужого числа токенов в секунду, полученного на другой модели.

Если задача не помещается

Сначала определите, какой параметр вызвал ошибку. Можно проверить меньшую параллельность, ограничить реально ненужную историю или выбрать другое квантование. Каждое изменение нужно оценивать вместе с качеством ответа: экономия памяти не должна ломать смысл задачи. Перенос части вычислений или данных в оперативную память тоже требует повторного замера задержки.

Если необходимую конфигурацию приходится слишком сильно урезать, разумнее сравнить GPU с большим объёмом памяти. Более новая карта не обязательно вместительнее: выбирать её нужно по характеристикам и результату своего теста, а не только по поколению.

Как проверить конфигурацию без покупки карты

Для такого эксперимента подходит почасовая аренда RTX 3090 в CloudCompute. На странице модели можно посмотреть доступные предложения и перейти к выбору сервера. Перед запуском проверьте не только GPU, но и оперативную память, диск и состав окружения: скачивание весов и подготовка данных тоже занимают время.

Решение о длительной аренде принимайте после полного рабочего прогона. Сравнивайте расходы на выполненную задачу, включая подготовку, а затем сохраните настройки и результаты. Удачная конфигурация — та, которая стабильно выдерживает ваш максимальный сценарий с приемлемой задержкой и стоимостью.