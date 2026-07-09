Криптообмен в 2026 году: как исследования аудитории помогают создавать востребованные продукты

Команда BestChange приняла участие в ежегодном форуме по криптовалютам и блокчейн-технологиям «Crypto Summit 2026». Эксперт BestChange Ирина Спиридонова представила результаты исследований аудитории криптообменов и рассказала, как полученные данные повлияли на развитие продуктов компании. В течение года команда изучала поведение 1100 пользователей, их привычки, опасения и ожидания от сервисов обмена, а также проводила целевые опросы.

Результатом стала масштабная трансформация экосистемы BestChange: от обновления интерфейсов до запуска мобильных решений и инструментов повышения безопасности.

Этот материал основан на ключевых тезисах выступления и показывает, как реальные запросы аудитории помогают формировать продуктовые решения.

Крипторынок меняется вместе с аудиторией

По данным исследований BestChange, современный пользователь криптообменников существенно отличается от стереотипного образа инвестора, который долгое время ассоциировался с рынком. Цифровые активы используют представители самых разных возрастов, профессий и уровней дохода. Они обменивают криптовалюту для самых разных целей: инвестиций, международных переводов, оплаты услуг, хранения капитала и повседневных финансовых операций.

Криптовалюта стала полноценным платежным и трансграничным инструментом. Суммарно около 45% пользователей используют её для утилитарных задач: перевода средств на личные цели и вывода полученной криптовалюты в фиат. Это говорит о том, что для массового пользователя крипта – это в первую очередь удобный и быстрый «мост» для перемещения капитала, а не просто спекулятивный актив.

Трейдинг и инвестиции удерживают стабильную, но не доминирующую долю. Классические финансовые паттерны (инвестирование и активная торговля) суммарно занимают 32%. Рынок стал более зрелым: люди рассматривают криптовалюту не только как способ быстрого заработка на колебаниях курса, но и как повседневный инструмент.

Низкий уровень проникновения сложных ИТ-продуктов и B2B. Сектор DeFi (1%) и использование крипты для нужд бизнеса (1%) остаются глубоко нишевыми направлениями. Основной объем операций на платформе по-прежнему формируют физические лица (P2P и розничные переводы).

Криптовалюта окончательно ушла в массы и больше не является закрытым клубом для IT-специалистов. Несмотря на то, что «Программисты» , «Инженеры» и «Менеджеры» традиционно лидируют, диаграмма наглядно демонстрирует колоссальное разнообразие профессий. Среди пользователей есть представители как интеллектуального труда (репетиторы, социологи, экономисты), так и линейного персонала, и рабочих специальностей (грузчики, повара, сварщики, электрики, бармены, продавцы).

Утилитарный характер использования. Такое разнообразие подтверждает вывод из диаграммы: для большинства этих людей криптовалюта – это не объект сложных инвестиций или DeFi-протоколов, а прикладной инструмент (например, для получения оплаты за услуги, фриланс или перевода денег родственникам).

Широкий срез социально-демографических групп. Пользователями мониторинга являются люди с абсолютно разным уровнем дохода и профессиональным бэкграундом — от топ-позиций (Топ-менеджер, Руководитель маркетинга) до временно не имеющих постоянного дохода (Безработный, фрилансер). Это требует от платформы максимально простого, доступного и понятного интерфейса, рассчитанного на массового, не подготовленного технически пользователя.

Рынок криптообмена стал преимущественно микрофинансовым и розничным. Подавляющее большинство пользователей совершают сделки на небольшие суммы: сегмент чеков до $200 (суммарно «До $50» и «$50–200») составляет более 64% от общего числа ответов. Это напрямую доказывает, что криптовалюта используется массовым потребителем для регулярных мелких бытовых задач, карманных расходов или точечных оплат сервисов, а не для перемещения крупных капиталов.

Низкая доля крупных инвесторов и «китов». Чеки свыше $1000 занимают минимальную долю на графике (всего 4 ответа в сумме). Крупные транзакции остаются редким исключением.

Ключевой вызов для бизнеса — оптимизация лимитов и комиссий. Поскольку базовый клиент меняет небольшие суммы (часто эквивалент нескольких тысяч рублей), для него критически важны два фактора: минимальный порог входа в обменниках (многие сервисы выставляют лимиты от $50 или даже от $100) и размер сопутствующих сетевых комиссий (блокчейна). Мониторингам и обменным сервисам необходимо подстраиваться под этот массовый микротрафик, предлагая сети с дешевым газом (например, TRON, BSC, TON) и снижая минимальные лимиты для проведения сделок.

Это означает, что сервисы обмена должны учитывать широкий спектр пользовательских сценариев и создавать продукты, одинаково удобные как для опытных участников рынка, так и для новичков.

Привычки пользователей оказываются сильнее технологий

Одним из наиболее заметных выводов исследования стало то, насколько консервативным остаётся поведение аудитории.

Около 52% пользователей выбирают обменный сервис один раз и затем продолжают пользоваться им на протяжении длительного времени. Аналогичная ситуация наблюдается и с направлениями обмена: 96% пользователей регулярно используют ограниченный набор валютных пар и редко выходят за рамки привычных сценариев.

Чтобы сделать работу с сервисом удобнее, в обновлённой версии BestChange появились функции, ориентированные именно на такие модели поведения:

избранные обменные пункты;

сохранение часто используемых направлений обмена;

история переходов и операций в личном кабинете.

Вместо того чтобы заставлять пользователей каждый раз повторять одни и те же действия, продукт подстраивается под их реальные привычки.

Привычки работают и в обратную сторону – если какой-то сервис разочаровал пользователей, они стремятся избегать его в будущем. BestChange отслеживает такие случаи и работает над их устранением и профилактикой вместе с администрацией обменных сервисов. Однако право исключать из результатов поиска обменные сервисы, взаимодействие с которыми оставило негативные впечатления, остается за пользователями, и именно для этого в продукты экосистемы внедряется возможность формировать личный Черный список.

Мобильный доступ становится основным пользовательским сценарием

Ещё одна заметная тенденция – переход пользователей на мобильные платформы.

Разрыв между текущим трафиком и запросом аудитории. Несмотря на то, что на десктопную версию по-прежнему приходится большая часть трафика (64,6%), мобильный сегмент составляет весьма существенную долю — более трети (35,4%).

Потребность в оптимизации «быстрого доступа». Исходя из отзывов, ключевой барьер для мобильных пользователей на веб-версии — это необходимость каждый раз искать сайт. Мобильные форматы решают проблему «в один клик».

Фокус на экосистему Telegram. В качестве быстрого продуктового ответа команда выбрала создание бота и Mini App внутри Telegram, параллельно с полноценным приложением. Это стратегически верный шаг, так как запуск мини-приложений в мессенджере требует меньше ресурсов на разработку, не зависит от жесткой модерации App Store/Google Play и позволяет сразу охватить активную мобильную аудиторию, которой важна скорость и доступность «здесь и сейчас».

Анализ пользовательского поведения показал, что немалая часть аудитории регулярно использует смартфон как основной инструмент для поиска и проведения обменов. Для многих пользователей мобильное устройство стало первым и зачастую единственным способом взаимодействия с криптосервисами.

Исследования сопровождались характерными комментариями пользователей о том, что:

мобильное приложение удобнее как минимум потому, что не нужно искать сайт через браузер;

доступ к сервису может понадобиться в любой момент, независимо от того, находится ли пользователь у компьютера;

поиск обменных курсов должен быть одинаково комфортным на любом устройстве.

Ответом на этот запрос стал выпуск мобильного приложения на основных платформах. За первые восемь месяцев после запуска его скачали более 120 тысяч раз.

Востребованность мобильного направления подтолкнула дальнейшее развитие экосистемы BestChange:

запуск Telegram-бота;

запуск мини-приложения в Telegram;

создание полностью адаптивной версии сайта.

Что действительно важно для пользователей при обмене криптовалют

На рынке часто принято считать, что пользователи в первую очередь ориентируются на курс обмена или уровень анонимности. Однако результаты исследований показывают другую картину.

Безопасность и легальность на первом месте. Вопреки стереотипам о том, что для пользователей криптовалют и обменников важнее всего курс, на первое место вышли «Защита персональных данных» и «Наличие лицензий». Надежность, юридическая чистота и сохранность данных стали ключевыми триггерами доверия.

Репутация важнее выгоды. Фактор «Время существования обменника на рынке» опережает по значимости сам «Курс валют» и «Скорость проведения операции». Пользователи готовы мириться с чуть менее выгодным курсом, если площадка работает давно и стабильно.

Падение интереса к анонимности. Самым «малозначимым» фактором с большим отрывом оказалась «Анонимность». Это указывает на зрелость рынка в 2026 году: аудитория принимает правила регуляции (KYC/AML), понимает важность работы в правовом поле и больше не ставит полную скрытность в приоритет при повседневных обменах.

Инфраструктура физического обмена уходит на задний план. Такие параметры, как расстояние до физического пункта, меры безопасности внутри него и даже доброжелательность персонала, перестают иметь значение. Это подчеркивает повсеместный переход обменных процессов в онлайн-формат, где личное взаимодействие сведено к минимуму.

Главным фактором при выборе сервиса для большинства пользователей остаётся безопасность.

Участники исследования отмечали несколько важных критериев:

уверенность в получении средств после отправки платежа;

защита от мошенничества;

надёжность обменного сервиса;

прозрачность условий сделки;

сохранность персональных данных.

Интересно, что по мере подготовки регулирования рынка значение анонимности постепенно снижается, тогда как вопросы юридической чистоты операций и защиты средств, наоборот, становятся всё более важными.

Этот тренд во многом соответствует общему развитию отрасли и постепенному усилению требований к инфраструктуре крипторынка.

Основные проблемы пользователей практически не меняются

Несмотря на быстрое развитие технологий, структура пользовательских проблем остаётся удивительно стабильной.

По результатам исследований BestChange можно выделить три основные группы сложностей.

1. Поиск надёжного обменного сервиса

С этой проблемой сталкиваются 89% опрошенных.

Пользователи опасаются:

мошеннических площадок;

задержек выплат;

недостатка объективной информации о репутации сервиса;

рисков при P2P-обменах;

отсутствия гарантий безопасности сделки.

2. Финансовые и технические ограничения

Среди наиболее распространённых трудностей:

банковские ограничения;

AML-проверки;

лимиты платёжных систем;

нехватка ликвидности;

сложности проведения операций в нерабочее время – не все сервисы работают 24/7.

Эти факторы отметили 67% участников исследования.

3. Недостаточное удобство сервисов

55% пользователей обращают внимание на:

отсутствие качественных мобильных решений;

сложные интерфейсы;

высокие комиссии и невыгодные курсы;

нехватку обучающих материалов;

трудности понимания принципов работы обменников и агрегаторов.

Показательно, что структура этих запросов практически не изменилась по сравнению с исследованиями 2025 года. Это говорит о том, что многие проблемы рынка до сих пор остаются нерешёнными.

BestChange совершенствует продукты в соответствии с запросами аудитории

Исходя из результатов исследований, развитие экосистемы BestChange было сосредоточено сразу на нескольких направлениях.

Для повышения надёжности и прозрачности были внедрены:

усовершенствованные рейтинги обменных сервисов;

дополнительные фильтры по отзывам;

расширенные механизмы модерации;

поддержка пользователей в режиме 24/7.

Для повышения уровня безопасности компания развивает собственный AML-анализатор, который позволяет проверять криптовалютные адреса сразу по нескольким источникам данных.

Кроме того, внимание уделяется и образовательному направлению. В числе инициатив, нацеленных на обучение аудитории:

публикация аналитических материалов;

разбор реальных кейсов;

обучающие статьи;

запуск специализированной образовательной платформы.

Почему пользователи до сих пор недооценивают AML

Одним из наиболее показательных результатов исследования стала ситуация с AML-проверками. Согласно полученным данным:

около 70% пользователей не знают, что такое AML;

91% никогда не проверяют собственные криптоадреса перед проведением операций.

При этом многие участники рынка продолжают считать, что риски их не касаются, поскольку они работают исключительно с проверенными контрагентами.

Однако современные требования рынка показывают обратное. Даже добросовестный пользователь может столкнуться с последствиями взаимодействия с адресами, имеющими нежелательные связи в истории транзакций.

По этой причине одной из задач BestChange стало не только развитие инструментов проверки, но и повышение уровня осведомлённости аудитории о принципах работы AML-процедур и связанных с ними рисках. Для этого в экосистеме появились точечные акценты:

хайлайты про AML в мобильном приложении;

страница про AML на сайте;

цикл роликов о том, что такое AML;

бизнес-кейсы;

оценка AML-прозрачности процедур обменных сервисов и их последующее тегирование.

Массовое распространение криптовалют повышает ценность простых и понятных продуктов

Ещё один вывод исследования заключается в том, что криптовалютная индустрия постепенно выходит за пределы профессионального сообщества.

Для новых пользователей обмен криптовалюты по-прежнему остаётся сложным и зачастую непонятным процессом, поэтому при обновлении продуктов команда BestChange сосредоточилась на упрощении пользовательского опыта:

переработана главная страница сервиса;

улучшена навигация;

добавлены пошаговые инструкции;

расширена база обучающих материалов;

запущена образовательная платформа.

Цель данных изменений – сделать взаимодействие с криптовалютной инфраструктурой понятным даже для тех, кто только начинает знакомство с рынком криптовалют.

Новая экосистема опирается на 19 лет профессионального опыта

BestChange существует уже 19 лет. За это время рынок неоднократно менялся, появлялись новые технологии, сервисы и пользовательские привычки.

Согласно результатам исследования, современный пользователь ожидает, что платформа будет одновременно удовлетворять двум требованиям: надёжность проверенного временем сервиса и удобство современных цифровых продуктов.

Именно поэтому все решения о развитии экосистемы BestChange принимаются на основе сочетания опыта, безопасности и новых технологических решений — от мобильных приложений до инструментов AML-аналитики и образовательных сервисов.

Реализация омниканальности и единого дизайн-кода. Веб-версия и мобильное приложение теперь используют общую визуальную экосистему – фирменный зеленый цвет, скругленные элементы интерфейса и аналогичную логику расположения элементов. Это значительно упрощает пользовательский опыт при переходе с десктопа на смартфон и обратно.

Фокус на мобильную доступность. Наличие кнопки «Установить приложение» на сайте и детально проработанные экраны подтверждают смещение фокуса сервиса в сторону мобильного трафика. Интерфейс адаптирован под вертикальный формат для быстрого поиска курсов «на ходу».



Простота навигации. Вместо классических сложных таблиц старого дизайна приложение предлагает визуально понятные и крупные карточки для выбора сети перевода и стандарта токена (TRC20, BEP20, TRON, Solana), что решает проблему долгого поиска нужного направления.

Безопасность на первом плане. Интеграция плашки и иконки «AML-проверка» прямо на экран с предложениями подчеркивает реакцию платформы на важность защиты данных и чистоты транзакций для современных пользователей.

Заключение

Аудитория криптообменов становится шире и разнообразнее, а вместе с этим растут требования к удобству, безопасности и понятности сервисов. Пользователям нужны надёжные инструменты, прозрачные условия работы и доступ к качественной информации.

Именно поэтому развитие BestChange происходило именно в таком порядке: сначала – исследование потребностей аудитории, и только потом нововведения. Благодаря такому подходу, значительно расширилась функциональность центральной платформы – вокруг неё выстроилась экосистема продуктов, которая помогает пользователям находить удобные сценарии для безопасной и комфортной работы с цифровыми активами независимо от уровня опыта.