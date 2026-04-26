Кредит наличными – как рассчитать платеж и переплату до оформления

Получить кредиты наличными можно буквально за пару минут. Но прежде чем подписывать договор, важно понять, во сколько вам реально обойдутся заемные средства. Зная формулы расчета платежа и общей переплаты, вы сможете сравнить предложения банков и выбрать самое выгодное.

Как рассчитать ежемесячный платеж

Платеж по кредиту состоит из двух частей: тело долга (сумма, которую взяли) и проценты (плата банку за пользование деньгами). Существуют две основные схемы погашения.

Аннуитетный платеж — самый распространенный вариант. Каждый месяц заемщик вносит одну и ту же сумму до конца срока. Формула расчета сложная, но можно упростить: в любом банковском калькуляторе вы увидите итоговую цифру. Чтобы прикинуть самостоятельно, используйте коэффициент аннуитета: (месячная ставка × (1 + месячная ставка)^срок_мес) / ((1 + месячная ставка)^срок_мес − 1). Умножьте его на сумму кредита – получите платеж.

Пример: 100 000 ₽ на 12 месяцев под 12% годовых. Месячная ставка = 1% (0,01). Коэффициент ≈ 0,0888. Платеж ≈ 8 880 ₽.

Дифференцированный платеж — основной долг делится равными долями на весь срок, а проценты начисляются на остаток. С каждым месяцем сумма к оплате уменьшается. Формула простая: платеж = (сумма / срок_мес) + (остаток долга × месячная ставка).

По тому же примеру: первый месяц – 8 333 ₽ (тело) + 1 000 ₽ (проценты) = 9 333 ₽. В последний месяц – 8 333 ₽ + 83 ₽ = 8 416 ₽.

Как узнать переплату до подписания договора

Переплата — это все проценты, которые вы отдадите банку сверх взятой суммы. Для аннуитета считается по формуле: (платеж × срок_мес) − сумма кредита. Для дифференцированного — средний остаток долга умножить на годовую ставку и срок в годах.

В нашем примере:

Аннуитет: 8 880 × 12 − 100 000 = 6 560 ₽ переплаты.

Дифференцированный: (100 000 + 0)/2 × 0,12 × 1 = 6 000 ₽ переплаты.

Разница небольшая, но на крупных суммах и долгих сроках она существенна. Всегда просите у менеджера график платежей и полную стоимость кредита (ПСК) — банк обязан ее раскрыть. ПСК включает не только проценты, но и комиссии, страховки, которые могут удвоить переплату.

Три шага, чтобы не ошибиться с кредитом

Используйте кредитный калькулятор на сайте любого банка. Вбейте сумму, срок, процент. Он покажет и платеж, и переплату. Сравните 3–4 варианта. Уточните скрытые условия. Есть ли комиссия за выдачу или досрочное погашение? Навязывают ли страховку? Без страховки ставка может быть выше — пересчитайте. Проверьте свои силы. Ежемесячный платеж не должен превышать 30–40% вашего дохода после всех обязательных трат. Иначе есть риск просрочек.

Главное правило: никогда не берите кредит наличными, не зная точных цифр платежа и переплаты. Потратьте 15 минут на расчеты, и вы сэкономите десятки тысяч рублей.