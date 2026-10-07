Пользователь открывает BestChange, вводит нужное направление обмена — и видит десятки строк с разными курсами, лимитами и резервами. Интуитивно кажется, что мониторинг сам как-то считает эти цифры — возможно, опирается на котировки крупных бирж. Однако это не так. Каждый курс в таблице приходит напрямую от конкретного обменного пункта. BestChange собирает, проверяет и показывает реальные предложения обменных сервисов-участников мониторинга.

Разберём подробнее, как устроен процесс передачи курсов.

Курсы только от первоисточника: откуда данные не берутся

За 19 лет существования BestChange выработал чёткий принцип: в мониторинге отображаются только курсы, полученные от обменных пунктов.

Это значит, что BestChange не использует котировки конкретных централизованных бирж для формирования курсов в мониторинге. Каждое предложение, которое вы видите в таблице результатов поиска — это всегда курс, резерв и лимит обмена конкретного обменного сервиса, а не производная от биржевого стакана или агрегированной рыночной цены. BestChange не вычисляет эти курсы и не формирует на основе биржевых данных. При этом под таблицей с предложениями обменников указан средневзвешенный рыночный курс. Он не привязан к какой-либо конкретной бирже и служит ориентиром: с его помощью можно быстро оценить, насколько предложение отличается от среднего по рынку, и понять, выгодное ли оно — или подозрительно привлекательное.

Механизм получения курсов

Механизм получения данных стандартизирован: примерно каждые 5-8 секунд BestChange производит парсинг сайтов обменных пунктов-участников мониторинга и получает актуальные данные по всем направлениям, которые публикует обменник.

Дополнительно для удобства пользователей мониторинг размещает информационные метки, сообщающие о специфических условиях обмена: например, уведомление о необходимости верификации личности или карты, переводах от юридического лица или возможных задержках проведения обмена. Метки отражают условия, которые обменник указывает на своем сайте, а не оценку BestChange

Требования к точности передаваемых курсов

Размещение на сайте обменного пункта актуальных и точных данных — не рекомендация, а обязательное условие участия в мониторинге. Оно прописано в правилах для обменных пунктов: обменник должен размещать только те курсы и условия, которые реально применяются при обслуживании клиентов.

Иными словами, окончательная сумма, которую получит клиент в результате операции обмена должна совпадать с тем, что клиент увидит на сайте обменника и в мониторинге. Минимальная и максимальная сумма должна соответствовать реальным лимитам. Резерв должен отражать фактически доступный объём. Если обменник приостановил работу полностью или по конкретному направлению, этот должно вызвать немедленную корректировку на сайте обменного пункта. Обновление данных на сайте обменного пункта также должно происходить сразу, как только меняются условия проведения обмена.

Почему курс в мониторинге может отличаться от курса на сайте обменного пункта

BestChange собирает данные с сайтов обменников с интервалом 5-8 секунд, поэтому между обновлениями возможны кратковременные расхождения. Например, обменник уже изменил курс на своём сайте, а мониторинг ещё показывает предыдущее значение. То же относится к резерву: после совершённой сделки он может уменьшиться раньше, чем новое значение попадёт в мониторинг. При этом расхождения не могут превышать максимальный интервал, с которым производится парсинг — 8 секунд.

Есть и другая причина — указанная при создании заявки на обмен сумма может измениться. Обменник обязан заранее предупреждать клиентов если он не фиксирует курс в заявке или фиксирует менее чем на 30 минут с момента начала оплаты.

В списке BestChange такие предложения обменных пунктов выделяются специальной меткой «Плавающий курс». При наведении на неё можно увидеть срок фиксации и величину изменения биржевого курса, после которой обменник вправе пересмотреть значение. Условия изменения курса должны отображаться на сайте обменного пункта в момент создании заявки.

Таким образом, само по себе расхождение курса не всегда означает нарушение.

Если изменение связано с периодическим обновлением данных или заранее заявленными условиями плавающего курса, это допустимая ситуация. Проблема возникает, если обменник производит обмены на условиях, которые не соответствуют указанным на его сайте. В этом случае речь уже идёт о нарушении условий участия.

BestChange выявляет такие случаи в том числе с помощью контрольных закупок и обращений пользователей. Если пользователь перешёл на сайт обменника по предложению из мониторинга, а ему намеренно или в течение продолжительного времени предлагают другой курс, аналитики BestChange проверяют и разбирают ситуацию.

Курсы BestChange: доступны для использования по согласованию

Суммируем вышесказанное: BestChange берет курсы непосредственно у обменников-участников мониторинга. Данные поступают по установленным правилам и регулярно обновляются, сторонние источники для формирования курсов не используются.

Однако возможна и обратная ситуация: некоторые сторонние проекты хотят использовать курсы с BestChange на своих ресурсах, поэтому ответ на вопрос «Если необходимы курсы с BestChange, то можно ли их брать с мониторинга?» разобран в разделе FAQ.

BestChange предоставляет такую возможность — через API. Для этого необходимо обратиться в службу поддержи BestChange. Несогласованный парсинг и использование курсов из мониторинга запрещены.

BestChange показывает курсы обменников, а не устанавливает их

BestChange не формирует курсы. Он отражает то, что обменники передают сами — в стандартном формате постоянного обновления данных, при условии соблюдения правил участия в мониторинге. Именно поэтому котировки Binance, OKX, BYBIT, KuCoin или WhiteBIT не используются для формирования курсов на BestChange: данные поступают только от проверенных обменных пунктов-участников.

Эта статья даёт лишь краткое представление о том, как устроено взаимодействие BestChange с обменниками. Все основные правила, требования и технические условия детально разобраны в соответствующих статьях, которые находятся в открытом доступе в базе знаний BestChange.

Фото: нейронная сеть chatgpt