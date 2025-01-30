Монетизация собственной популярности в социальных сетях уже давно перестала быть, хоть сколь-либо экзотическим видом заработка. Напротив, это предприниматель, не использующий в своей работе ВК и другие соцсети выглядит белой вороной.

Кому нужна раскрутка с помощью лайков в ВК?

В первую очередь быстрая раскрутка через соцсеть ВК требуется предпринимателям – это дает реальную возможность для увеличения количества клиентов. В наш век онлайн-продаж и даже заключение крупных сделок в B2B дистанционно солидный профиль во ВКонтакте может пригодиться и большому сталелитейному заводу, почему нет?

В первую очередь речь клиентами Youliker являются:

индивидуальные предприниматели;

небольшие производители хэндмейд-товаров;

онлайн-магазины, мастерские, ателье;

предприниматели, занятые в сфере услуг от маникюрных салонов до автосервисов и станций по обслуживанию сельхозтехники.

Логика таких заказов очевидна – для того, чтобы потенциальный клиент увидел пост в ВК, он должен оказаться в ТОПе выдачи или как можно ближе к нему. Добиться этого без грамотного подхода можно разве, что по чистой случайности.

Также накрутка лайков в ВК через сайт https://youliker.ru/nakrutka-laykov-vkontakte.html является обычным делом для людей, еще не использующим VK для заработка. Как правило, это начинающие блогеры и люди творческих профессий – писатели, поэты, художники.

Популярность для них важна не менее, а, возможно, даже более, чем для владельца онлайн-магазина. Ее можно превратить в выгодный рекламный контракт или использовать для рекламы концертов, выставок, творческих вечеров.

А можно и просто «купаться в лучах славы», обеспеченным людям нравится быть известными, собирать много лайков и комментариев. Ведь после появления поста или страницы в ТОПе туда неизменно придут и другие пользователи сети.

Что дает популярный сервис Youliker для раскрутки в ВК?

Youliker предоставляет не только автоматическую накрутку лайками, но и возможность:

выбрать тариф по заданным характеристикам (пол, возраст, страна); самостоятельного включения и выключения накрутки, ее скорости, количества и времени появления лайков; подбор тарифа по ценовой категории; заказа с учетом индивидуальных потребностей.

Сервис предоставляет и услуги от обычных ботов до лайков от реальных пользователей ВК. Все услуги доступны пакетами, по более доступным ценам..

Часто раскрутку при помощи лайков в ВК заказывают профильные маркетинговые компании – им проще нанять стороннего подрядчика, чем иметь в штате собственных специалистов. С такими предпринимателями Youliker с радостью будет работать и на долговременной основе.

Расширить охват желаемой страницы при помощи популярного сервиса Youliker очень просто – заказать накрутку «живых» и автоматических «сердечек» можно за несколько кликов. Сервис позволяет оставаться конфиденциальным, не разглашая информацию о заказчиках.