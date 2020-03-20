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Классификация CRM-систем и тенденции их использования

20.03.2020 22:44

CRM-система – это специальное программное обеспечение, которое управляет работой с клиентами и позволяет вывести его на совершенно новый уровень. Такие роботы имеют массу полезных функций, помогают добиться повышения эффективности сотрудничества, дают возможность не забыть о важных вещах, автоматизируют ручные процессы и многое другое. Системы автоматизации продаж и работы с клиентами (CRM) активно применяются не только в торговле, а уже практически в любом бизнесе, связанном с IT-сектором, Интернетом, новыми технологиями. Рассматриваемые системы бывают достаточно разными, поэтому стоит разобраться, в каких сферах они применяются и зачем предназначены.

Классификация CRM

Существует масса различных систем, но наибольшей популярностью пользуются следующие варианты:

  • Системы автоматизации работы с персоналом. Когда сайт испытывает наплыв людей, которые интересуются одними и теми же вещами, задают типичные вопросы, то робот CRM является просто незаменимым помощником. Он позволяет вести с человеком автоматизированную беседу, представлять ему типовые ответы, разъяснять популярные вопросы. В итоге, использующая такую возможность компания экономит массу времени своих сотрудников;
  • Онлайн-системы бухгалтерского учёта. Такие CRM помогают автоматизировать процессы, связанные с выполнением обязанностей бухгалтера, составлением документации, отчетов, выполнение типовых действий бухгалтера на работе. Применение CRM автоматизирует выполнение многих задач, делая их быстро и грамотно.

Чтобы добиться положительного результата от использования рассматриваемых систем, очень важно грамотно их интегрировать в общую рабочую среду предприятия или компании. Для этого рекомендуется обращаться к опытным специалистам и программистам, там как иначе добиться желаемого эффекта может и не получиться.

В наше время создаются как стандартные роботы, которых можно смело интегрировать в сферу продаж, обслуживания клиентов, покупателей. Они могут самостоятельно выполнять функции информирования, оповещения, анализа получаемых данных, сами способы давать ответы на вопросы клиентов и выполнять массу других задач. Если Вы желаете повысить качество своего бизнеса, то такие CRM системы окажутся как нельзя кстати. Их внедрение не стоит дорого, а результат может превзойти все ожидания.

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