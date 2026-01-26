Калькулятор доходности асиков: как рассчитать прибыль от майнинга

Майнинг криптовалют остается популярным способом инвестирования и получения дохода в цифровой экономике. Одним из ключевых инструментов для майнеров являются ASIC-устройства (Application-Specific Integrated Circuit) — специализированные устройства, созданные для эффективного майнинга. Однако для оценки рентабельности майнинга необходимо использовать калькулятор доходности асиков. В этой статье мы подробно разберем, как рассчитывается прибыль, какие параметры учитываются, а также приведем примеры расчета.

Что такое калькулятор доходности асиков

Калькулятор доходности асиков — это инструмент, позволяющий определить потенциальную прибыль от майнинга на основе характеристик оборудования и текущих рыночных условий. Он учитывает несколько ключевых факторов:

Хэшрейт устройства (скорость вычислений);

Энергопотребление и стоимость электроэнергии;

Сложность сети майнинга;

Текущую цену криптовалюты;

Комиссии пулов и другие расходы.

Использование калькулятора позволяет майнерам избежать неоправданных расходов и оценить эффективность вложений в оборудование.

Основные параметры для расчета доходности

Хэшрейт и эффективность

Хэшрейт измеряется в TH/s (терахэшах в секунду) и показывает, сколько вычислительных операций устройство может выполнить за секунду. Чем выше хэшрейт, тем больше вероятность успешно добыть криптовалюту.

Энергопотребление

Энергопотребление ASIC напрямую влияет на себестоимость добычи. Для расчета затрат используется формула:

Формула 1:

Затраты на электроэнергию (руб/день) = Мощность устройства (кВт) × Цена электроэнергии (руб/кВт·ч) × 24

Сложность сети и вознаграждение

Сложность сети показывает, насколько сложно найти новый блок в блокчейне. С ростом сложности доходность устройства снижается. Примерная формула для расчета дохода:

Формула 2:

Доход (руб/день) = (Хэшрейт ASIC / Сложность сети) × Вознаграждение за блок × Цена криптовалюты

Пример расчета доходности ASIC

Рассмотрим условный пример с устройством Antminer S19 Pro:

Параметр Значение Хэшрейт 110 TH/s Энергопотребление 3250 Вт Цена электроэнергии 5 руб/кВт·ч Сложность сети 35T Вознаграждение за блок 6.25 BTC Цена BTC 2 500 000 руб

Шаги расчета:

Вычисляем дневные затраты на электроэнергию:

3,25 кВт × 5 руб × 24 ч = 390 руб/день Вычисляем потенциальный доход:

Доход = (110 / 35 000 000 000 000 000) × 6,25 × 2 500 000 руб ≈ 2 460 руб/день Вычисляем чистую прибыль:

Прибыль = Доход − Затраты на электроэнергию = 2 460 − 390 ≈ 2 070 руб/день

Дополнительные факторы, влияющие на доходность

Комиссии пулов: обычно составляют 1–2% от добычи.

обычно составляют 1–2% от добычи. Изменение курса криптовалюты: резкие колебания могут значительно изменить прибыль.

резкие колебания могут значительно изменить прибыль. Снижение хэшрейта оборудования: со временем ASIC может работать менее эффективно.

со временем ASIC может работать менее эффективно. Амортизация устройства: срок службы ASIC обычно 2–3 года.

Таблица сравнения доходности популярных ASIC

Модель Хэшрейт (TH/s) Энергопотребление (Вт) Прибыльность (руб/день) Antminer S19 Pro 110 3250 ≈ 2 070 WhatsMiner M30S+ 100 3400 ≈ 1 850 Antminer S17+ 73 2920 ≈ 1 100

Преимущества использования калькулятора доходности

Использование калькулятора доходности асиков помогает:

Определить рентабельность покупки конкретной модели ASIC;

Планировать расходы на электроэнергию;

Сравнивать разные модели оборудования;

Оценивать потенциальный срок окупаемости.

Калькулятор доходности асиков является необходимым инструментом для майнеров, которые хотят объективно оценить свои инвестиции. Он позволяет учитывать все ключевые параметры, влияющие на прибыль, и принимать взвешенные решения при покупке оборудования. Регулярное использование калькулятора позволяет снизить риски и повысить эффективность майнинга, а также адаптироваться к изменяющимся условиям рынка криптовалют.