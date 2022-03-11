Китайский бренд Xiaomi входит в топ-5 популярных производителей смартфонов. И такое доверие потребителей заслуженно, ведь даже в линейке самых бюджетных гаджетов компания старается использовать самые проверенные и функциональные комплектующие.

Профессиональное качество съёмки, видео с разрешением до 8К, быстрая зарядка, бесконтактные платежи и поддержка связи в новейшем диапазоне 5G делают Xiaomi лидером в своём ценовом сегменте, а покупателей ставят перед вопросом: какой же телефон Xiaomi купить?

Линейки телефонов Xiaomi

Компания выпускает гаджеты для разных категорий потребителей. У неё есть смартфоны для молодёжи, геймеров или любителей классики.

Всего у сяоми три линейки смартфонов:

Премиальная линия Xiaomi. Максимальная производительность, компоненты премиум-класса и новейший функционал — вот основные характеристики гаджетов из этой серии.

Смартфоны для геймеров POCO. В них основной упор сделан на отличную графику и быстродейственность. В этой линейке применены технологии дополнительного охлаждения, чтобы телефон не перегревался во время игры. Остальной функционал покофонов сделан на среднем уровне.

Бюджетная линейка Redmi. Цена у этих гаджетов достаточно низкая, но производитель постарался сделать их максимально производительными и функциональными для этого ценового сегмента.

Лучшие телефоны Сяоми

Задаётесь вопросом того, какой купить телефон Xiaomi? Рассмотрим лучшие на начало 2022 модели этого бренда.

Xiaomi 11T Pro

Флагманский смартфон премиальной линейки Сяоми. Высокая производительность обеспечивается процессором Snapdragon 888. Устройство доступно в 2 вариантах с объёмом памяти 8/128 Гб и 12/256 ГБ.

11T Pro оснащён 4 камерами — 3 на задней панели и 1 фронтальная. Основная камера позволяет снимать с разрешением 108Мп и делать видео в формате 8К. Пользователям этого смартфона доступны различные киноэффекты, ночная съёмка и макросъёмка с разрешением 5 Мп.

Повышенная ёмкость батареи в 5 000 мА позволяет пользоваться устройством в течение всего дня. Производитель оснастил смартфон проводной зарядкой 120 Вт, что позволяет полностью зарядить телефон за 17 минут.

В 11T Pro есть возможность использования 2 сим-карт, а связь поддерживается во всех доступных диапазонах от 2G до 5G. Смартфон оснащён сканером отпечатка пальца и чипом NFC для бесконтактных платежей.

POCO M4 Pro 5G

Оснащён быстродейственным процессором MediaTek Dimensity 810, что позволяет устройству поддерживать любые игры без тормозов. Смартфон выпускается в 2 вариациях с объёмом памяти 4/64Гб и 6/128ГБ.

Мощный аккумулятор в 5000 мА/ч позволяет непрерывно играть в течение 12 часов. Есть функция быстрой зарядки.

Устройство оснащено слотом для 2 сим-карт и поддержкой связи во всех диапазонах, в том числе 5G. Безопасный доступ к смартфону возможен при помощи сканера отпечатков пальцев или функции распознавания лица.

Высокое качество фото и видео съёмки поддерживается с помощью 3 камер — основной с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольной в 8 Мп и фронтальной в 16 Мп. Есть возможность ночной съёмки и стабилизации изображения.

Redmi Note 10 Pro

Оснащён процессором Snapdragon 732, имеет 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Эта версия смартфона не поддерживает связь в формате 5G, но оборудована слотом для 2 сим-карт.

Несмотря на бюджетный вариант комплектующих, Redmi Note 10 Pro оснащён основной камерой с разрешением 108 Мп. Есть возможность макросъёмки, ночной съёмки, применения киноэффектов, технология таймлапс и сверхширокоугольные камеры. Смартфон позволяет снимать профессиональное видео с максимальным разрешением в 4К.

На российском рынке устройство представлено с дополнительным чипом NFC для проведения бесконтактных платежей. Владельцы этой модели телефона Сяоми могут выбирать варианты доступа к гаджету при помощи отпечатка пальца или технологии распознавания лица.

Мощная батарея в 5000 мА/ч позволяет пользоваться телефоном до 1,5 суток без подзарядки. Телефон оснащён функцией быстрой зарядки в 33 Вт.

Заключение

Разнообразие функций смартфонов Xiaomi позволяет каждому потребителю выбрать подходящую модель. Кроме стандартного функционала, характерного для всех гаджетов, компания сделала акцент на высоком качестве фото и видеосъёмки. Даже бюджетный смартфон из линейки Redmi позволит снять профессиональное видео в отличном разрешении. Новацией стало встраивание в видео специальных киноэффектов.

Повышенный объём батарей позволяет дольше обходиться без зарядного устройства, а функция быстрой зарядки заполняет батарею телефона за считанные минуты.